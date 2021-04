Marjatta Tapiolan pitkän uran ytimessä on intohimo maalaustaiteeseen.

Marjatta Tapiola asuu Sysmässä Matariston tilalla, joka on ollut hänen sukunsa omistuksessa vuodesta 1604 lähtien. Kuvassa seurana tilan valppaat vahtikoirat.­

Marjatta Tapiola elää uutta elämää. Pitkän uran tehnyt taidemaalari on vaihtanut vuosikymmeniä käyttämänsä temperavärit öljyväreihin ja iloitsee, että muutos on suuri. Ennen jokainen väri piti sekoittaa jauheesta itse. Nyt pigmentit voi puristaa suoraan paletille tuubista. Maalaamiseen on iso palo.

”On valtavia unelmia. Haaveilen uusista maalauksista”, hän kertoo. Parhaillaan tekeillä olevat öljymaalaukset ovat aiempiin nähden suuria. Osa on korkeudeltaan ja leveydeltään yli kaksimetrisiä.

Uudet maalaukset nähdään kesällä Kajaanin taidemuseossa näyttelyssä, joka esittelee Marjatta Tapiolan taidetta viime vuosilta, sekä erityisesti Galerie Fors­blomin yksityisnäyttelyssä Helsingin Juhlaviikoilla.

Vahva innostus uuteen vahvistui pitkillä Italian-matkoilla ennen koronaepidemiaa. Italia vei siihen pisteeseen, että ”kaikki on nyt käymistilassa”.

”Se hienovaraisuus sikäläisessä vanhassa maalaustaiteessa. Olen niin syvällä siinä nyt, kun olen nähnyt kollegoita. Helvetin hyviä kollegoita!”

”Fra Angelico Firenzessä ja Caravaggio Napolissa, tai Ravennan mosaiikit! Münchenissä näin vielä Kandinskyn maalauksia. Se kaikki vei totaalisesti jonkin uuden äärelle.”

Jälkensä jätti myös Venetsia, ”salaperäinen, kaukainen maa, jalokivi”, jossa on paljon Tapiolan niin rakastamaa Pietaria. Ja toisinpäin. Pietarissa kanaaleineen on Venetsiaa, vaikka toki isona kaupunkina niin paljon muutakin. Tilan tuntu on eri.

”Venetsiassa aistii, että kaikki päätyy veteen.”

Tapiolan työ taiteilijana on kestänyt 50 vuotta. Niistä viimeiset 30 vuotta hän on elänyt paluumuuttajana kotitalossaan Päijänteen rannalla Sysmässä.

Sinne, Matariston suvulla yli neljä vuosisataa säilyneeseen, elämää, ihmisiä ja eläimiä taannoin vilisseeseen maatilaan liittyvät lapsuuden ja nuoruuden muistot. Siellä hänen vanhaan puimalaan rakentamassaan työhuoneessa ovat syntyneet sittemmin monet työuran merkittävimmät teokset.

1970- ja 1980-luvuilla, taiteellisen läpimurron aikoihin, työhuone oli Helsingissä. Taiteilijan omasta elämästä ammentaneet maalaukset edustivat ajan kritiikin käsitteistössä uusekspressionismia. Määritykset perustuivat suuntaukseen, jonka tekijät maailmalla olivat miehiä.

Tapiolan näyttelyissä kiitetty taide asettui vähitellen kansainvälistyvän Suomen maalaustaiteen keskiöön yhdessä Marika Mäkelän ja Leena Luostarisen teosten kanssa.

He olivat lähes samaa sukupolvea, kymmenen vuotta aiemmin Suomen taideakatemian koulusta valmistuneita taidemaalareita. Kullakin oli oma taidenäkemyksensä. Ajan keskustelussa oli merkityksellistä naistekijöiden erottuminen miesten taidekentältä.

Marjatta Tapiolan väkevästi ja samalla herkästi maalaamat kiihkeät härät, hevoset, alastomat mieshahmot, luut ja pääkallot ovat olleet vahva käsite. Elämä, erotiikka, seksuaalisuus ja kuolema. Luut olivat löytyneet koti­talon perustasta isoa remonttia tehdessä. Eläimet ja alastomat viittaavat sukutilan entiseen tai lähimenneisyyden elämään ja katsetta kääntäen taidehisto­riaan, kuten Picasson taiteeseen.

Ennen kuin Tapiola palasi juurilleen, kului 20 vuotta. Alussa olivat vanhempien vastustamat taideopinnot, sen jälkeen näyttelyissä toteutuneet läpimurrot taidemaalarina. Olen todistanut senkin, kuinka vaikuttunut äiti Kerttu Tapiola oli 1980-luvun alun yksityisnäyttelyn avajaisissa tyttärensä teoksista.

Nuoren taiteilijan työvuosiin liittyi myös paljon iloa, taiteilijajuhlia, korkokenkiä ja huuli­punaa. Oli lyhyt avioliitto 1970-luvulla ja syntyi perhe, joka on olemassa yhä, tyttäret Aina ja Zaida Bergroth. Hekin ovat olleet taiteilijoina pitkään jo omillaan, kirjailija ja elokuvaohjaaja, nyt mukana ovat myös heidän lapsensa Luukas ja Lulu.

Elinikäinen intohimo on kaiken ydin. Vielä 1960–70-lukujen vaihteessa Marjatta Tapiola oli maaseudun nuori Sysmästä, puitteinaan Matariston tila ja siellä toimineet perheyrityksen hautaustoimisto ja kauppapuutarha. Hän oli kolmesta lapsesta keskimmäinen, josta odotettiin ekonomia.

Hän kuitenkin keskeytti oppikoulun ja teki töitä tätinsä kangasmyymälässä ja postimyyntiliikkeessä Sysmän kirkonkylässä.

Siinä kohtaa isä ja äiti joustivat, kun hän lähti opiskelemaan Vapaaseen taidekouluun kuukaudeksi talvella 1969. Joskin heillä oli käsityksensä taiteesta, eivätkä he näyttäneet tyttärelle pitäneensä tätä lahjakkaana.

”Pyri taideakatemian kouluun, niin ymmärrät, ettei sun lahjasi riitä”, kotona oli evästetty. Toisin kävi. Vuonna 1969 Marjatta Tapiola hyväksyttiin Suomen taideakatemian kouluun, josta hän valmistui keväällä 1974.

Nuorella taiteilijalla oli vahva ajatus, joka kantoi.

Sille tielle hänet oli johdatellut 1960-luvulla ilmestynyt teossarja Pieni taidekirjasto, etenkin 1700-luvun ranskalaisen rokokoomaalarin Jean-Honoré Fragonardin taiteesta kertova osa. Erityisesti kiehtoi Fragonardin maalaus Varastettu suudelma (1780-luku).

Aitona aistivoimaisena maalauksena Marjatta Tapiola näki sen vasta myöhemmin, Pietarin Eremitaasin kokoelmissa vuonna 2012.

Jälleennäkeminen oli voimakas.