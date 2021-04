Yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotulojen lähdevero merkitsisi yliopistoväen mukaan ”henkistä tappiota” kansalaisyhteiskunnalle.

Tiedeyhteisö on kauhuissaan hallituksen kehysriihessä käsittelyssä olevasta esityksestä yleishyödyllisten yhteisöjen osinkotulojen lähdeverotuksesta.

Uusi vero merkitsisi tappiota tieteelle ja taiteelle, sillä säätiöt maksavat osinkotuloillaan tutkijoiden ja taiteilijoiden toimeentulon apurahojen muodossa. Tällä hetkellä yleishyödylliset säätiöt ovat vapaita lähdeverosta.

Yliopistoväki pitää esitystä ”historiallisen sivistysvastaisena”.

Helsingin yliopiston professori ja Suomen syöpäinstituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja Tomi Mäkelä sanoo, että päätös olisi vastoin hallitusohjelman muita tavoitteita.

”On ymmärrettävää, että hallitus haluaa verottaa rahastoja ja säätiöitä, mutta yleishyödylliset säätiöt pitäisi rajata tämän ulkopuolelle. Työkalut siihen olisi olemassa: säätiön yleishyödyllisyys on helppo todeta.”

Nykyinen hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuus neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Tomi Mäkelä­

Mäkelän mukaan yleishyödyllisten säätiöiden lähdevero toimii vastoin tavoitetta.

”Olemme arvioineet, että vero aiheuttaisi suurin piirtein 30 miljoonan loven säätiöiden vuosittain jakamaan noin 500 miljoonaan euroon. Säätiöiden apurahat muodostavat todella ison osuuden koko Suomen tutkimusrahoituksesta.”

Mäkelän on vaikea ymmärtää logiikkaa: miksi verottaa yleishyödyllisiä säätiöitä, joiden toiminta suoraan palvelee hallituksen tavoitteita?

”Jos tämä toteutuu, se olisi tutkimuksen ja kulttuurin vastainen päätös. Vaikka veroprosentti nyt olisi kuinka pieni, niin tämä olisi päänavaus, jonka myötä tulevilla, vähemmän tiedemyönteisillä hallituksilla voisi tulla kiusaus nostaa sitä myöhemmin.”

Yleishyödylliset säätiöt tukevat tieteentekijöiden mukaan tieteitä, kulttuuria ja sosiaalista toimintaa enemmän kuin veroesityksellä olisi saavutettavissa. Säätiöt ja rahastot ry:n mukaan esitys merkitsisi vuosittain 1 700 henkilötyövuotta vähemmän apurahoja.

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana merkittävästi.

Suurimman osan säätiötuesta saa tiede, ja tieteenaloista taas suurimman saa lääketiede, joka on yhä enemmän säätiörahoituksen varassa.

Koneen Säätiön tiedejohtaja Kalle Korhonen kertoo, että heidän kohdallaan päätös tarkoittaisi yksiselitteisesti selvästi vähemmän apurahoja tieteen ja taiteen tekemiseen.

Korhonen korostaa, että säätiöt eivät rahoita ainoastaan työskentelyä, vaan myös tieteen tutkimuskuluja erityisesti lääke- ja luonnontieteiden alalla.

”Analyysikulut ja aineiston käsittelystä aiheutuvat kulut ovat yleistymässä myös ihmistieteissä.”

Kalle Korhonen­

Koneen Säätiön vuosittain jakama summa riippuu säätiön tuotoista.

Vuosittain yli puolet tuotoista jaetaan apurahoina tieteelle ja taiteelle. Viime vuonna säätiö osti osinkotuloilla myös Oulun Sanginjoen metsän, joka lahjoitettiin valtiolle luonnonsuojelualueeksi.

Osinkojen verovapaus ei ole Korhosen mukaan ristiriidassa verotuksen tasapuolisuuden kanssa.

”Tässä kohtaa ei ilmeisesti tajuta, että säätiöiden osinkotulojen jakaminen apurahoina toimii tuloerojen tasaamisen puolesta. Nykyäänhän on niin, että rikkaat menestyvät, ja ne joilla on jo rahaa, saavat sitä enemmän. Mutta yleishyödyllisten säätiöiden kautta osinkotuloilla saatua rahaa jaetaan takaisin yhteiskunnalle: tieteelle ja taiteelle. On murheellista, jos päättäjät eivät ymmärrä tätä.”