Mikko Alatalo eli nuoruuttaan kuin kuka tahansa nuori kuusikymmenluvulla. Perhe oli kiiminkiläisiä, isä pientilallinen ja taksimies, äiti ompelija.

Mikko-poika, Alatalojen ainut lapsi, sai käydä oppikoulua, keskikoulun verran Kiimingissä ja lukion Oulussa. ”Aika vapaalla meiningillä touhusin lapsena ja teininä. Äiti korosti minulle kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta, isä ahkeruutta ja alttiutta auttaa ja palvella muita ihmisiä.”

Varhain kuvaan astui musiikki – kitara, poppi ja omat bändit – samoin kuin kirjallisuus laidasta laitaan.

”Se oli normaali kaava Beatleseineen ja Dylaneineen, myös Stevie Winwoodista tuli tärkeä. Ja kirjailijoista luin aikaisin ja osaksi salaa sellaisia kuin Paavo Rintala, Timo K. Mukka, Hannu Salama ja Kalle Päätalo.”

”Poppia, urheilua, kirjallisuutta”, hän tiivistää.

Oulun lukioaika teinikuntineen herätti Alatalon aikakauden aiheisiin, kuten pasifismiin ja kehitysmaa-asioihin.

”Ja muistan, miten 1969 aloittaneen Ajankohtaisen kakkosen tutkiva journalismi avasi silmiä, ja miten säväyttäviä olivat Reino Paasilinnan rajut tv-dokumentit.”

Tie vei Tampereelle, journalismin opintoihin ja yliopistoradikalismin kuohuihin. Samalla se heitti Alatalon johonkin yllättävään, mistä tuli kestävämpää: bändiin, lauluntekoon, artistin elämään.

Niistä hetkistä on nyt rapiat puolivuosisata, Manserockin alkuhetkistä.

”Avainjuttuja oli, että yliopistolla törmäsin Harri Rinteeseen ja heti perään Juice Leskiseen – tai silloinhan hän oli vielä ujo runopoika Jussi. Siitä se homma kehkeytyi, hauskanpitona, ja kohta oli pystyssä Coitus Int -bändi ja tuli eka LP.”

Millaisiksi kumppaneiksi Rinne ja Leskinen osoittautuivat?

”Harrihan oli ja on älypää Mensa-tyyppi, sosiologisempi kuin me muut, ja pirun hyvä pelkistäjä”, Alatalo luonnehtii. ”Häneltä näitä on tullut: Leuhkat eväät, Takaisin keskiluokkaan, Rikoo on riskillä ruma… Yhdessä on istuttu paljon, Harrilla sylissä lehtiö, minulla kitara.”

”Juice oli humanisti ja individualisti. Tutustuttiin, ja hän näytti vahakansivihkonsa täynnä valmiita hienoja tekstejä. Bändissä hän tahtoi olla piällysmies, ja halusi samalla näyttää koko maailmalle. Vaikka hän osasi olla todella kulmikas, olimme hyvin lähellä toisiamme.”

Coitus Intin biisejä Alatalo arvostaa läpimurtona.

”Niissä kurottiin umpeen sitä kuilua ja välimatkaa, joka oli senhetkisen rocklyriikkamme ja eng­lantilais-amerikkalaisen rock­lyriikan välillä. Osoitimme, että rockia voi aivan luontevasti laulaa alkuperäkielellämme, tällä suomen kielellä.”

Alatalo erkani toimittajan töihin – ja kohta sooloartistiksi. Lenkistä tuli pitkä. Polulle on osunut kiistattomia tähtihetkiä ja syviä kuoppia, ja 1980-luvun vuosia hän pitää muusikonuransa vahvimpina. ”Silloin syntyi kolmen levyn sarja, Siirtomaasuomen laulut, joka kuvaa maaseutumme kohtaloa, karua ja nopeaa tyhjenemistä.”

”Saako sitä Pohjan perukoilla asua kotonansa...”, hän kiskaisee säkeen Leuhkat eväät -laulustaan vuodelta 1981.

Poikkeuksellinen loikka tuli vuonna 2003: ehdolle ja heti läpi eduskuntavaaleissa. Kuusitoista vuotta parlamentaarikkona pakotti levottoman reissupojan tyystin toisenlaiseen työympäristöön. Istumista valiokunnissa ja salissa.

Sosiaalisena luonteena Alatalo viihtyi Arkadianmäelläkin – ja pakersi etenkin liikenteen ja tekijänoikeuksien eteen.

”Mutta en yhtään ole kaivannut sitä eduskunnan polarisoitunutta keskustelua. Sitä, joka alkoi pikkuhiljaa ja on aina vaan kärjistynyt”, hän sanoo kaksi vuotta vetäytymisensä jälkeen.

Kummassa Mikko Alatalo on omimmillaan, laulujen vai politiikan maailmassa?

Mies tuumii tovin. ”Varmaan lauluni ovat vaikuttaneet enemmän. Jos olen joitakin ihmisiä lohduttanut, niin sekin on jo paljon.”