Perjantain tv-elokuvissa muun muassa The Party, musta brittikomedia sukupuolten sodasta

Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

The Party -elokuvassa Janet (Kristin Scott Thomas, ylärivi kesk.) järjestää juhlat ystävilleen (Cillian Murphy, vas., Patricia Clarkson, Timothy Spall, Emily Mortimer, Cherry Jones ja Bruno Ganz).­

Tähtisumua ★★

(Suomi 1961) Aarne Tarkaksen elokuvan pääosassa iskelmätähtenä laulaa Pirkko Mannola.

TV1 klo 13.25

Everybody Wants Some!! ★★★★

(USA 2016) On vuosi 1980. Collegen baseballjoukkueen untuvikot (mm. Blake Jenner) pyrkivät kolmospesälle. Richard Linklaterin teiniseksikomedia sisältää genren jokaisen kliseen, mutta vaikutelma on silti raikas. (K12)

Hero klo 19.00

Ingrid Goes West ★★★★

(USA 2017) Psyykkisesti tasapainoton nuori nainen (loistava Aubrey Plaza) alkaa seurata Instagram-vaikuttajaa (Elizabeth Olsen) verkossa – ja oikeassa elämässä. Matt Spicerin räväkkä musta komedia irvailee osuvasti taipumuksellemme uskoa, että somen lavastettu auvo on totta. (K12)

TV5 klo 19.00

Mies ja alaston ase ★★

(USA 1988) Tohelo poliisi Drebin (Leslie Nielsen) yrittää suojella Yhdysvalloissa vierailevaa kuningatar Elisabetia (Jeannette Charles). David Zuckerin ohjaama kreisikomedioiden trilogian avaus alkaa niin räväkällä terroristivitsillä, että vastaavia näkee nykyisin enää harvoin. (K12)

Nelonen klo 21.00

The Party ★★★

(Britannia 2017) Nainen (Kristin Scott Thomas) järjestää ystävilleen juhlat sen kunniaksi, että hänet on valittu varjoministeriksi. Sally Potterin musta komedia kertoo sukupuolten sodasta. (K16)

Teema klo 21.00

Rendel ★★

(Suomi 2017) Supersankari Rendel (Kris Gummerus) nousee rikollisjärjestöä vastaan. Jesse Haajan esikoisenaan ohjaama ensimmäinen kotimainen supersankarielokuva todistaa, että genreä edustavaa leffaa ei noin vain väännetäkään pikkurahalla. (K16)

Kutonen klo 21.00

Taru sormusten herrasta – Kuninkaan paluu ★★★★

(Uusi-Seelanti 2003) Peter Jacksonin fantasiaelokuvien trilogian jylhässä päätösosassa Frodo-hobitti (Elijah Wood) johtaa hyvän taistelua pahaa vastaan. (K12)

Sub klo 21.00

Jumanji – Welcome to the Jungle ★

(USA 2017) Lukiolaiset tempautuvat jälki-istunnosta Jumanji-videopelin maailmaan ja muuttuvat avatareikseen (mm. Dwayne Johnson). Jake Kasdanin ohjaama seikkailuelokuvien sarjan kolmas osa ei tee oikeutta Joe Johnstonin vuonna 1995 ohjaamalle vauhdikkaalle ykkösosalle. (K12)

MTV3 klo 22.45

R.I.P.D. – Haamukytät ★★

(USA 2013) Kuolleet poliisit (Ryan Reynolds ja Jeff Bridges) metsästävät edesmenneitä konnia. Robert Schwentken toimintakomedia varastaa surutta Men in Black -leffoilta. (K12)

Kutonen klo 23.10