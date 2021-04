Esimerkiksi antiikin ja taiteen kauppaajana tunnettu Sotheby’s on viime vuosina myynyt muun muassa rap-artisteille kuuluneita esineitä.

Huutokauppatalo Sotheby’s järjestää ensi kuussa ensimmäisen kansainvälisen, pelkkiin lenkkitossuihin keskittyvän huutokauppansa.

Toukokuun 12. päivä järjestettävässä myyntitilaisuudessa kaupataan NBA-koripalloilijoiden käyttämiä kenkiä. Myynnissä ovat esimerkiksi Michael Jordanin vuosina 1984–1985 kuluttamat Nike Air Jordan 1 -kengät.

Kaupoista odotetaan rahakkaita, sillä lenkkitossujen hintaennätys rikottiin Sotheby’sin tilaisuudessa vasta viime maanantaina. Rap-artisti Kanye Westin vuoden 2008 Grammy-gaalassa käyttämistä kengistä maksettiin noin 1,5 miljoonaan euroa.

Täysin verkossa järjestettävä myyntitilaisuus on jatkoa pidemmälle alanvaltaukselle. Sotheby’s on tunnettu taide- ja antiikkikaupastaan, mutta on viime vuosina myynyt myös julkisuuden henkilöiden entisiä tavaroita.

Viime vuonna Sotheby’s esimerkiksi järjesti ensimmäisen hiphop-kulttuurin muistoesineisiin keskittyneen huutokaupan, jossa omistajaa vaihtoi muun muassa Notorious B.I.G.:n muovikruunu.

Etenkin lenkkitossujen markkina on räjähdysmäisessä kasvussa. Uutistoimisto AFP:lle kommentoinut Sotheby’sin kansainvälisen luksusosaston johtaja Josh Pullanin mukaan ne houkuttelevat huutokauppoihin tavallista nuorempia osallistujia.

”On myös mielenkiintoista, että yli puolet heistä asioi Sotheby’sillä ensimmäistä kertaa”, Pullan sanoi AFP:lle.

Lenkkitossut ovat perinteikkään huutokauppakamarin yksi nouseva myyntikategoria. Kuvakaappaus Sotheby’sin verkkosivuilta.­

Aiemmin vain pientä harrastajaryhmää kiinnostanut kategoria, lenkkitossut, onkin Pullanin mukaan nyt yksi nopeimmin kasvavia markkinoita. Pullmanin mukaan keräilijät, jotka tuntevat kenkiin liittyvää muotoilua ja tarinoita, ovat valmiita jahtaamaan niitä tosissaan.

Toukokuun huutokauppa näyttää myös toisen muutoksen Sotheby’sin toiminnassa: Kaupat siirtyvät verkkoon. Kasvokkaisiin tilaisuuksiin erikoistuneen yhtiön toimintaan koronapandemia on tuonut pysyvän muutoksen.

”Entiseen ei ole paluuta”, Pullman toteaa AFP:lle.