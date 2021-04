Kaikki, mikä on ollut jossain vaiheessa iso juttu, palaa takaisin. Niin tapahtunee myös cd-levyille, kirjoittaa HS:n kulttuuritoimittaja Miska Rantanen.

Vuonna 2015 tuttuni tempaisi. Pitkän linjan musiikki­harrastaja Juhani (nimi muutettu) luopui lähes kaikista cd-ja dvd-levyistään. Hän oli latonut noin 2 000 kappaletta levyjä useaan Ikean muovilaatikkoon ja kertoi ystävilleen sosiaalisessa mediassa, että niitä voi tulla hakemaan häneltä tyyliin yksi laatikko per talous.

Varasin välittömästi yhden laatikon. Kun tutkin sen sisältöä kotonani huomasin, ettei mukana ollut lainkaan täytelevyjä vaan kaikki olivat valiotavaraa ja valmiina ladottavaksi omaan hyllyyni. Tiesin ennestään minun ja Juhanin musiikkimakujen olevan yhteneväiset. Tuplakappaleet lahjoitin lapsilleni kokoelmiensa pesämunaksi.

Syynä Juhanin altruistiseen tekoon ei ollut äkillinen elämäntyylin tai maailmankuvan muutos. Hän rakasti ja rakastaa edelleen musiikkia, ja jätti itselleen parisataa cd:tä ja nipun vinyylilevyjä.

Syy oli yksinkertaisesti tila ja sen puute. Helsingissä ovat harvassa kartanot, joissa on kymmeniä huoneita säilytystilaa. Tukea hänen päätökselleen antoivat uudet suoratoistopalvelut, kuten Apple Music ja Spotify sekä verkkomusiikkikauppa iTunes. Nämä olivat osaltaan vaikuttaneet siihen, että cd-levyjen jälleenmyyntiarvo läheni kovaa vauhtia nollaa euroa.

Cd-levyjen kirjaimellinen alennustila näkyy yhä. Pari viikkoa sitten kävin levykaupassa, jonka cd-tarjouslaarissa oli myynnissä rockin ja popin käytettyjä klassikkolevyjä – kahdella eurolla kappale. Hinnassa on todennäköisesti myös kauppaketjun kate mukana.

Juhani ei ollut ensimmäisenä liikkeellä, mutta ensimmäisten joukossa. Ilmiö on nykyisin eskaloitunut. Facebookissa monet ovat tuskailleet painovoimaa uhmaavia cd-kasojaan. Ihmiset ovat pakanneet levyjä pahvilaatikoihin ja vieneet niitä vapaa-ajan asunnoille, vinteille ja kellareihin.

Radikaaleimmat ovat lahjoittaneet kokoelmansa kierrätyskeskuksiin tai heittäneet roskikseen. Silloin tällöin joku peräänkuuluttaa sosiaalisessa mediassa tarvitsevansa valtavia määriä cd-levyjä ties mihin installaatioon. Ja lahjoittajia riittää.

Ilmiö on synnyttänyt vastareaktiona sosiaalisessa mediassa keskusteluketjuja, jossa eläkeiän kynnyksellä olevat seniorit muistelevat kauhistuneena nuoruuttaan, kun he ampuivat mökillä savikiekkoja hajalle ilmakiväärillä tai heittelivät alkuperäisiä Rolling Stones -sinkkuja frisbeenä järveen.

Joillekuille musiikin kuuntelu on saattanut olla vain lyhyt vaihe nuoruudessa, eikä sillä ole enää samanlaista merkitystä elämässä. Uskon heitä kuitenkin olevan vain harvassa, sillä laulua ja musiikkia ollut olemassa esihistoriallisista ajoista lähtien.

Maapallolla ei ole kulttuuria, jossa ei musisointia tunnettaisi. Voidaan vääntää kättä jopa siitä, kumpi oli ensin: puhe vai laulu? Esimerkiksi vauvan jokeltelu on pikemmin melodista puhetta kuin puhtaasti jompaakumpaa.

Ihmisen elämässä on ajanjaksoja, jolloin musiikki jättää voimakkaita muistijälkiä. The New York Timesin vuonna 2018 teettämän tutkimuksen mukaan ikävuosien 13–20 välisenä aikana vaikutuksen tehneet melodiat ja rytmit muokkaavat musiikkimakumme perustan. Ne saattavat seurata meitä dementiavuosiin saakka. Tutkimusten mukaan kun muisti ja puhe katoavat, mieli saattaa aktivoitua tutuilla sävelillä.

Lähdetään siis siitä, että ihminen rakastaa musiikkia – joskus vähemmän, yleensä enemmän. Musiikki on oikotie aivojen syvimpiin sopukoihin.

Uskon, että cd-levyjen hävitysvimman takana ovat pitkälti fyysiset syyt. Suoratoistopalveluiden aikana musiikki on yhtä lähellä kuin puhelin, kunhan siinä on vain akkua jäljellä.

Tässä kohtaa hifistit huokaavat. Cd-levyjen pakkaamaton äänenlaatu on toistaiseksi parasta mitä on tarjolla. Yleisimmissä suoratoistopalveluissa musiikkidata on voimakkaasti pakattua ja siksi äänenlaatu ei ole paras mahdollinen, varsinkin jos musiikkia kuuntelee hyvillä laitteilla.

Loistavasta äänentoistosta huolimatta cd:t eivät ole täydellisiä. Naarmut, klommot ja töhnät voivat tuhota niidenkin soittonautinnon ja levy voi jäädä paikalleen hyp-hyp-hyp-hyppimään. Ja 38 vuotta sitten lanseerattu cd:n muovinen jewel-säilytyskotelo on edelleen designkatastrofi: se on herkkä hajoamaan ja naarmuuntumaan.

Suoratoistomusiikkia kuunneltiin aluksi huonommilla soundeilla kuin mitä perinteiset stereolaitteet tarjosivat, mutta nykyisin puhelimen ja vahvistimen langaton yhteys on pikemmin sääntö kuin poikkeus. Tämä ei ole kuitenkaan nuorelle polvelle ongelma: moni heistä kuuntelee musiikkiaan puhelimen kaiuttimesta tai kehnoista kuulokkeista, joiden toisto vastaa tyhjän kurkkupurkin äänimaailmaa.

Olen kuitenkin varma, että cd-levyjänsä roskikseen kippaavat ihmiset ovat tekemässä pahaa virhettä. Rakasta musiikkia voi tulla myöhemmin ikävä, vaikkapa keski-iän kriiseissä tai viimeistään kiikkutuolivaiheessa.

En nimittäin vielä täysin luota suurimman suoratoistopalvelu Spotifyn tulevaisuuteen. Ruotsalaisten Daniel Ekin ja Martin Lorentzonin vuonna 2008 perustama yritys teki ensimmäisen – ja tiettävästi ainoan – voitollisen vuosituloksen 2018 huolimatta nykyisestä 345 miljoonasta kuukausittaisesta aktiivisesta käyttäjästä.

Toisaalta verkkokirjakauppana aloittanut Amazon tuotti pitkään tappiota, ennen kuin muuttui rahantekokoneeksi.

Myös muusikot ja artistit ovat oikeutetusti nyreissään Spotifyn maksamista mitättömistä soittokorvauksista.

Sekään ei olisi mahdoton skenaario, että jotkut ilkimykset kirjoittaisivat haittaohjelman, joilla palvelu ajettaisiin alas. Onhan Yhdysvaltojen ja Israelin tiettävästi yhdessä laatimalla Stuxnet-haittaohjelmalla taklattu Iranin yritystä rakentaa ydinase.

Kaikki on mahdollista atomiajalla.

Musiikkitallenteita on kuunneltu jo siitä lähtien, kun Thomas Edison keksi fonografin 1877. Teknologian ja musiikkiteollisuuden kehittyä soittoformaatit ovat vaihtuneet moneen kertaan. Savikiekkoja seurasivat vinyylilevyt, c-kasetit, 8-raitanauhat, cd-levyt, minidiscit ja äänitiedostot.

Ja aina on ajateltu, että tämä on kehityksen huipentuma, vaikka tosiasiassa formaattisota on viimeisen 50 vuoden aikana vain lisännyt kierroksiaan.

Harvalta on esimerkiksi jäänyt huomaamatta, että vinyylilevyjen myynti on ampaissut ylöspäin cd-levyn kustannuksella vaikka suoratoisto on volyymiltaan suurin ja kaunein. Helsingin Levypuristamo on parhaillaan pystyttämässä suuren mittakaavan vinyylipuristamoa Suomeen yli neljännesvuosisadan tauon jälkeen.

Formaattisodassa epätodennäköisetkin asiat trendaavat. Monien itsekunnioittavien indierap-artistien pääformaatti on ollut jo pitkään kasetti, vaikka sen soundit ovat lähtökohtaisesti tuhnuiset.

Mutta kasetin nuhjuisuus sekä vinyylin ja cd-levyjen fyysinen haavoittuvuus kertovat kuulijalle kiintymyssuhteesta musiikkiin. Fyysisellä tallenteella on affektiarvo – se on todiste itselle ja muille fanisuhteesta, jota ei voi aina järjellä selittää.

Cd-levyjen mahdollisen arvonpalautuksen puolesta puhuu myös populaarimuotien perussykli. Sen periaate on yksinkertainen: kaikki, mikä on ollut jossain vaiheessa iso juttu, palaa takaisin. Ehkä jollain uudella twistillä, yhdistettynä johonkin uuteen.

Pörssitermein: Nyt on käytettyjen cd-levyjen ostajan markkinat.