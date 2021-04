Stanley Kubrickin valokuvia on esillä Valokuvataiteen museossa. Niissä on nähtävissä lukuisia etiäisiä tuleviin elokuviin, kirjoittaa kriitikko Sini Mononen.

Stanley Kubrick: Columbia University for Look Magazine, 1948.­

Teini-ikäinen Stanley Kubrick oli Look-lehden kuvajournalisti ennen ryhtymistään elokuvaohjaajaksi. Kubrick kuvasi Lookille useita kuvaesseitä. Ohjaajan debyyttielokuva, näyttelyssä esillä oleva lyhyt dokumentti, Day of The Fight (1951), perustui yhdelle näistä esseistä. Valokuvissa on nähtävissä lukuisia etiäisiä tuleviin elokuviin.

Stanley Kubrick 29.8. saakka Suomen valokuvataiteen museon K1-tilassa, ma–to 11–20, vappuaattona 11–19, su 11–18. Vappupäivänä suljettu. valokuvataiteenmuseo.fi. Rajoitettu yleisökapasiteetti.

Taidetta kukista

Timo Vaittinen: ([0])›‹([0])›, 2021.­

Timo Vaittinen on tehnyt aiemmin muun muassa installaatioita urheiluvaatteissa käytetyistä tekstiileistä. Uudessa näyttelyssään hän yhdistää maalausta tekstiiliteoksiin, pieniin veistoksiin ja kasvien musiikkiin. Kaikkia teoksia yhdistää sama teema: kukat.

Timo Vaittinen galleria SICissä, to–pe 14–18, su 12–16. Vappupäivänä suljettu. sicspace.net. Rajoitettu yleisökapasiteetti.

Suuri ryhmänäyttely

Paratiisin linnut, näyttelynäkymä.­

Rankan suuri salonkinäyttely tuo yhteen vasta valmistuneita taiteilijoita jo kokeneiden nimien kanssa. Kolmentoista taiteilijan ryhmänäyttelyssä nähdään maalausten ja valokuvien seassa myös avantgardistisia veistoksia.

Paratiisin linnut 9.5. saakka galleria Rankassa, to–su 13–18. galleriarankka.com. Rajoitettu yleisökapasiteetti.