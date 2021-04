Clive Palmer väitti oikeudessa kirjoittaneensa kappaleen satiiriksi alkuperäisestä.

Australialainen populistipoliitikko Clive Palmer on tuomittu yli miljoonan dollarin korvauksiin hevibändi Twisted Sisterin tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluvan We’re Not Gonna Take It luvattomasta käytöstä.

Palmer väitti oikeudessa muun muassa kirjoittaneensa kappaleen satiiriksi alkuperäisestä.

Tuomari Anna Katzmann tyrmäsi väitteet todeten, että vaikka konservatiivipoliitikko Palmerilla ja Twisted Sisterin laulajalla ja kappaleen tekijällä Dee Sniderilla ei ole mitään yhteistä, ”kappaleet muistuttavat kovasti toisiaan”.

Palmer oli pyytänyt lupaa käyttää kappaletta, mutta hän ei halunnut maksaa sen käytöstä. Siksi hän päätyi levyttämään oman versionsa Aussies Not Gonna Cop It.

Ikonista hevikappaletta on käytetty poliittisessa kampanjoinnissa, mutta luvan kanssa. Muun muassa Kalifornian ex-kuvernööri Arnold Schwarzenegger käytti kappaletta vaalikampanjassaan.