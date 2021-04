Tietokirja

Hanna Suihko (toim.): Tuulenpuuskia – Suomen historiaa julisteissa 1920–1970. Lahden museot. 240 s.

Ajatus julisteista historian kuvittajina ja kuvaajina on mielenkiintoinen. Kuten sanakin kertoo, julisteet yleensä julistavat jotain. Ne eivät ole puolueettomia vaan ajavat aina jotain asiaa. Histo­riankirjoitus taas yrittää yleensä vaikuttaa neutraalilta.

1920-luvulla ”mainostettiin” vielä kodittomia lapsia, joille etsittiin koteja. Myöhemmin tyrkytettiin pesu­koneita, televisioita, kahvia, jäätelöä ja muuta kivaa.

Mainos­julisteet tekevät tykö tuotetta tai palvelua. Ne piirtävät kulutuksen historiaa. Siksi ei ole yllättävää, että Tuulenpuuskien näytteet painottuvat kirjan aikajänteen loppu­päähän, 1950- ja 1960-luvuille. Sotien jälkeen Suomi kaupungistui ja teollistui, elintaso nousi ja kulutuskulttuuri kiihtyi. Myös viestintäteknolo­gian kehitystä voi seurata julisteista radiosta alkaen. Osan aikoinaan uusista ja tehokkaista välineistä uudemmat ja tehokkaammat ovat jo syrjäyttäneet.

Sähke voi olla jo niin kaukaista historiaa, että nuoret eivät edes tiedä, mikä se on.

Suomalaisista julisteista ei ole julkaistu kovin monta kirjaa, joten uutuus on aina tervetullut ja paikkaa väistämättä aukkoja. Myös Tuulenpuuskia ilahduttaa, vaikka onkin julistetaiteen näkökulmasta vähän ristiriitainen.

Lahtelainen Asko kokosi ja myi länsisaksalaisia Wega-televisioita. Rauno Ruotsinsalon juliste (1960-luku) lupasi kuvaputkille melkoista kestävyyttä.­

Kirjan teksteissä ei puhuta julisteista juuri mitään. Artikkelit ovat Lahden museoiden asiantuntijoiden kevyitä katsauksia aiheista, jotka on valikoitu julisteiden käsittelemistä asioista.

17 artikkelia käsittelevät kaikenlaista talvisodan pommituksista olympialaisiin ja radion ja muiden viestintävälineiden kehityksestä jäätelöön ja muotiin.

Kirjan julkaisija Lahden ­museot on neljän museon liittymä, johon kuuluvat Hiihto­museo, Historiallinen museo, radio- ja tv-museo Mastola ja ­visuaalisten taiteiden museo Malva. Niiden yhteisestä näkökulmasta kokonaisuus voi olla johdonmukainen.

Neljässä museossa riittää monenlaista asiantuntemusta, jota on päästy hyödyntämään ja esittelemään yhdessä.

Paikallis­henki pilkottaa välillä. Esimerkiksi Lahden Mallasjuoma ja Salpausselän kisat pääsevät laajasti esiin.

Mutta vähän yllättäen julisteista ja niiden tekijöistä kirjassa puhutaan melkein pelkästään kuvateksteissä. Niinpä julisteet sitovat yhteen tekstejä pikemmin kuin tekstit julisteita. Toimii kirja näinkin, ja julisteet ovat karkkia silmille.

Malvassa ovat yhdistyneet Lahden taidemuseo ja Lahden julistemuseo. Se avautuu varsinaisesti ensi vuoden keväällä. Silloin järjestetään 21. kerran Lahden kansainvälinen juliste­triennale. Tuulenpuuskia-kirja on syntynyt uuden museon perusnäyttelyn valmistelun ohessa.

Kirjan anti on valikoitu mu­seon kokoelmasta, jossa on 70 000 julistetta. Vaikka mukana on jokunen sotapropaganda- ja valistusjuliste, suurin osa on mainoksia.

Kirjan rajaus alkaa 1920-luvusta, jolloin mainonta yleistyi Suomessa, kuten johdannossa mainitaan. Itse asiassa mainonta-sana keksittiin vuonna 1928 ruotsista lainatun reklaamin tilalle. Artikkeli mainonnan historiasta olisi sopinut kirjaan hyvin, mutta sellaista ei ole.

Myös julisteiden tekijöistä lukisi mielellään enemmän kuin nimet kuvateksteistä. Nekään eivät aina ole tiedossa, mille ei tietenkään mahda mitään. Mutta mukana on monta alansa arvostettua taituria.

Toivo ”Topi” Vikstedt mainitaankin ohimennen yhdeksi keskeisistä 1920-luvun tekijöistä. Kuvittaja Aleksander Lindebergiltä on mukana muutamia näytteitä. Hänet saatetaan muistaa viiden vuoden takaa näyttelystä ja Sisko Ylimartimon komeasta kirjasta.

Julisteiden graafiset tyylit ovat ajankuvaa, joka näyttää omalla tavallaan, miten maailmaa ennen katsottiin. Julisteiden sisältö taas kertoo, kuinka ennen elettiin, mitä kulutettiin ja haluttiin.

Se ei ole ainoa tapa katsoa menneisyyttä, mutta se voi olla ainutlaatuinen – jokaiselle ajalle erityinen ja ominainen.

Viimeinen perinteinen sähke lähetettiin Intiassa 2013. Lasse Hietala mainosti viestivälinettä (1974).­

Suomessa oli 1920-luvulla pulaa ja puutetta. Gunnar Forsströmin julisteessa (1922) etsittiin koteja orvoille.­

Sana mainos keksittiin suomen kieleen 1928. Sitä ennen puhuttiin reklaamista, kuten Toivo Vikstedtin messujulisteessa (1928).­

Kodinkoneet alkoivat yleistyä 1950-luvulla. Arvostettu kuvittaja Aleksander Lindeberg piirsi pesukonemainoksen (1956).­