Lasten lukutottumukset muuttuivat Britanniassa koulusulkujen aikana, ja samansuuntaista on havaittu myös Suomessa.­

Britanniassa on havaittu, että lapset ovat alkaneet lukea haastavampia kirjoja viimeisen vuoden aikana, kun koulut ovat olleet moneen otteeseen kiinni.

Lasten lukutottumuksia kartoittanut tutkimus osoittaa, että lapset ovat lukeneet koronasulkujen aikana myös pidempiä kirjoja kuin tavallisesti.

Maailman suurimpaan vuosittaiseen alle 12-vuotiaiden lasten lukutottumuksia kartoittavaan What Kids Are Reading -tutkimukseen haastatellut lapset kertoivat, että lukeminen sai heidät voimaan paremmin koronaeristyksen aikaan. Tutkimuksesta kertoo The Guardian.

Kyselytutkimuksella on selvitetty yli miljoonan brittiläisen ja irlantilaisen oppilaan lukutottumuksia.

Vaikka luettujen kirjojen määrä putosi 17 prosenttia koronavuoden aikana edellisvuoteen verrattuna, lapset lukivat pidempiä ja haastavampia kirjoja koulusulkujen aikana.

”Kun lapsilla on ollut enemmän vapaa-aikaa, heillä on ollut myös parempi mahdollisuus uppoutua kirjallisuuteen”, kertoo skotlantilaisen Dundeen yliopiston professori Keith Topping.

Myös lukemisesta nauttivien lasten määrä oli noussut alle 50 prosentista lähes 60 prosenttiin.

Edellisvuoden selvityksessä havaittiin pienin lukemisesta nauttivien määrä sitten vuoden 2005, kun tutkimus aloitettiin.

Mutta hyvin pian sen jälkeen, kun ensimmäinen pandemia-aalto oli sulkenut koulut Britanniassa, lukuinnostuksen havaittiin kasvavan.

Kolme viidestä lapsesta kertoi tutkimuksessa, että lukeminen oli saanut heidät voimaan paremmin koulusulun aikana.

”Lisääntynyt vapaa-aika ja mahdollisuus valita luettavansa itse, sekä se, että lukeminen oli omaehtoista, olivat tärkeimpiä syitä sille, miksi lapset ja nuoret kertoivat lukemisen olleen nautinnollista”, tutkijat kertovat The Guardianille.

Alakouluoppilaiden keskuudessa suosituin kirja on Britanniassa kyselyn mukaan Harry Potter ja Azkabanin vanki. Vanhempien oppilaiden keskuudessa luetuin on Rick Riordanin Haadeksen talo.

Riordanin ja Philip Pullmanin fantasiakirjojen lisäksi hieman yllättäen myös Angie Thomasin rasismia ja poliisiväkivaltaa Yhdysvalloissa käsittelevä Viha jonka kylvät oli hyvin suosittu kirja nuorten keskuudessa.

Kirjailija Angie Thomas kertoo The Guardianille toivovansa, että hänen kirjansa vanhentuisi ajan kuluessa.

”Suurin toiveeni on, että kirjasta tulisi tarpeeton. Että jossain kohtaa nuoret lukisivat sitä, eikä se enää kuvastaisi maailmaa, jossa nyt elämme. Sellaisen maailman saavuttamiseksi meidän on annettava nuorten lukea näistä aiheista, ja keskustella niistä heidän kanssaan. Kirjallisuuden kautta voimme kasvattaa empatiakykyä, ja vain empatian kautta muutos on mahdollinen.”

Suomessa lasten lukutottumuksia ei seurata säännöllisillä tutkimuksilla, mutta keväällä 2020 Lastenkirjainstituutin teettämässä pienimuotoisessa kyselyssä havaittiin, että koronaviruspandemiasta johtuva koulujen sulkeminen lisäsi meillä lasten lukemista ja äänikirjojen kuuntelua.

Erityisesti äänikirjojen kuuntelu helpotti poikkeusarkea perheissä. Myös painettuja lasten- ja nuortenkirjoja kaivettiin hyllyjen perukoilta tai lainattiin naapureilta kirjastojen tilapäisen sulkeutumisen vuoksi.

Toisaalta perheiden välillä oli suuria eroja: toisissa perheissä lukeminen väheni koulujen sulkeuduttua. Syyksi mainittiin usein kirjastojen sulkeutuminen.

Myös Lukukeskuksen teettämän kyselyn mukaan ainakin aikuisten lukeminen lisääntyi poikkeusaikana keväällä 2020. Neljännes suomalaisvanhemmista kertoi kyselyssä myös lukeneensa lapsilleen enemmän.

Lastenkirjainstituutin toiminnanjohtaja Kaisa Laaksonen kertoo, että alakouluikäisten keskuudessa luetaan vielä paljon samoja kirjoja. Suosittuja sarjoja ovat esimerkiksi Risto Räppääjä, Ella, Supermarsu ja Tatu ja Patu.

Nuorten kohdalla lukumieltymykset alkavat eriytyä vahvemmin.

Lastenkirjallisuuden myyntiluvut kasvoivat kustannusyhdistyksen tilastojen mukaan viime vuonna, mutta siitä ei voi suoraan päätellä, lisääntyykö lukeminen perheissä.

”Se voi johtua myös siitä, että kirjastoon pääseminen vaikeutui keväällä. Valitettavasti aihetta tutkitaan melko vähän. Koetamme saada tietoa lasten ja nuorten lukutottumuksista lukuliikkeen ja kansallisen lukutaitostrategian pohjalta”, Laaksonen kertoo.