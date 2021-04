Tyytyväiset Terassitalon asukkaat kutsuvat talon suunnitellutta arkkitehtiä Reijo Jallinojaa vieläkin juhliinsa.

Reijo Jallinoja vähättelee vaatimattomasti, ettei hänen toteutuneiden töidensä luettelo ole kovin pitkä. Arkkitehtuurikilpailujen palkintoluettelo on paljon pidempi.

Yksi näkyvimmistä töistä on ainakin kaikkien helsinkiläisten tiedossa: Terassitalo Pikku Huopalahdessa, jossa on paljon myös muita Jallinojan suunnittelemia asuinrakennuksia.

Arkkitehtuurikilpailu Terassitalon suunnittelusta pidettiin kasinohuuman loppuvaiheissa vuonna 1988.

”Siitä piti tulla kovan rahan talo. Mutta sitten suhdanteet muuttuivat. Meillä olivat valmiit piirustukset odottamassa monta vuotta, ennen kuin rakentamiseen päästiin. Lopulta siitä tuli yksi ensimmäisistä asumisoikeuskohteista, ASO-asunnot rakennutti ja Polar rakensi. Se taisi olla Polarin viimeisiä hommia”, Jallinoja muistelee aikoja, jolloin koko rakennusala järjestäytyi uudelleen ja monet perinteiset rakennusyhtiöt kuten Polar ja Haka hävisivät.

Jallinoja määrittelee itse Terassitalon ”tyyliltään geometriseksi monumentalismiksi, joka poikkesi vallinneesta postmodernismista”.

Talo valmistui lopulta vuonna 1994 Pikku Huopalahden maamerkiksi. Siinä on 15 kerrosta ja 94 asumisoikeusasuntoa.

”Se on oikeastaan ainoa suunnittelemani rakennus, jonka asukkaat pitävät vieläkin yhteyttä ja kutsuvat tilaisuuksiinsa”, Jallinoja kiittää.

Pikku Huopalahtea rakennettiin keskellä ylikuumentunutta korkeasuhdannetta vaikeisiin maasto-olosuhteisiin, mikä tarkoitti niukkuutta ja säästämistä rakennuskustannuksissa.

Jallin­ojan pitkäaikainen työtoveri, Pikku Huopalahden kaavoittaja Matti Visanti muistelee, että Jallin­ojalla oli ihmeellinen kyky keksiä niukkuuteen kaikenlaista uutta ja mielenkiintoista. Elementtituotanto ei siihen aikaan tarjonnut kovin paljon mahdollisuuksia, mutta Visannin mukaan Jallin­oja pyrki aktiivisesti kehittämään vaihtoehtoja ja vaihtelua elementtirakentamiseen.

Jallinojan ja Visannin yhteistyö oli alkanut jo, kun Jallinoja toimi yli kymmenen vuotta projektipäällikkönä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Siellä Jal­linojan työpöydällä olivat sekä Itä-Pasilan että myöhemmin Länsi-Pasilan kaavat.

Jallinojan suurimmat hankkeet osuvat kaupunkisuunnittelun eri vaiheisiin, joissa trendit ovat vaihdelleet parinkymmenen vuoden välein. 1960–70-lukujen vaihteessa kannatettiin kansi­rakenteita, joissa asukkaat ja jalankulku olisivat ylätasolla ja liikenne katutasolla. Näitä toteutui jonkin verran, Itä-Pasilan lisäksi myös esimerkiksi Lappeenrannassa ja Raisiossa, jossa rakenne on nyttemmin purettu.

”Me haaveilimme kolmiulotteisesta megastruktuurista koko Pasilaan, mutta päädyttiin kuitenkin ruutukaavaan, jossa oli 250 samankokoista tonttia. Siihen aikaan olivat liikenneonnettomuudet todella yleisiä ja huolestuttavia. Yksi seuraus ratkaisusta oli, että jalankulkuonnettomuuksia ei Itä-Pasilassa ollut”, Jallinoja muistelee.

”En ajattele Itä-Pasilaa lainkaan pahalla”, Jallinoja summaa.

Kun päästiin Länsi-Pasilan suunnitteluun, oli ajattelussa tapahtunut muutos.

”Nyt etsittiin eräänlaista urbaania kerrostaloidylliä, ja autot pantiin maan alle”, Jallinoja kuvaa.

Monet muistavat rakentamisen itäprojektit 70-luvulta, mutta rakennusala suuntautui myös yhteistyöhankkeisiin Pohjois-Afrikkaan ja Lähi-itään. Tätä yhteistyötä Suomessa hoiti muun muassa Devecon Oy, joka oli insinööri- ja arkkitehtitoimistojen perustama yhtiö. Jallinoja teki muutaman vuoden Deveconin tilauksesta yhdyskuntasuunnittelua Kuwaitiin ja Libyaan.

”Piirustukset tehtiin Suomessa, ja olin vain lyhyitä jaksoja paikan päällä. Siihen aikaan esimerkiksi Libyassa oli minusta vähän pelottavaa, ulkomaalaisiin suhtauduttiin epäluuloisesti. En halunnut viipyä siellä”, Jallinoja muistaa. Toinen syy haluttomuuteen olla pitkiä aikoja ulkomailla oli perhetilanne: Riitta ja Reijo Jallinojan lapset olivat tuolloin vielä pieniä.

Ehdotukset tuoda elementti­rakentamista Kuwaitiin eivät oikein edenneet.

Jallinoja siirtyi vähitellen yksityiseksi konsultiksi 80-luvun alussa, ja alkoi Pikku Huopalahden sekä Hyvinkään Hakalan kaupunginosien suunnittelu. Konsulttivaiheeseen kuului asuntosuunnittelun lisäksi myös parinkymmenen päiväkodin ja nuorisotalon suunnittelu, kaavasuunnitelmia, rakennusselvityksiä, Isoniityn asuinalue Kumpulaan, Yli-Iin Kierikkikeskus ja lukemattomia kilpailuja.

Jallinoja on vetäytynyt eläkkeelle ja viettää eläkepäiviään yhdessä vaimonsa kanssa Kaivopuistossa. Ikkunasta avautuu yksi Helsingin upeimmista näkymistä merelle, ja työhuoneen pöytäkin on sijoitettu niin, että merimaisema on edessä.

Jallin­oja kertoo miettivänsä ja kehittelevänsä nyt ”uusia avauksia pienimittakaavaisen rakentamisen alueella”. Hän sanoo hieman kaipaavansa aikoja, jolloin kaikki piirrettiin käsin ja kollegojen kanssa ideoitiin yhdessä baari-iltoina.