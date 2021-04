Toimittaja Suvi Ahola löytää Olli Löytyn kirjallisuusesseistä uusia näkökulmia tuttuihin teoksiin, Heidi Airaksisen dekkarista 1930-luvun queer-Helsingin ja Jukka Pakkasen koronaromaanista vanhojen miesten haikeaa jutustelua.

Kirjallisuuden ystävä ilahtuu aina, kun umpituttuja aiheita katsotaan uudesta näkökulmasta tai koeteltuja tulkintatapoja kyseenalaistetaan. Sehän ei tarkoita arvon kieltämistä. Päinvastoin voisi sanoa, että vasta uusien, vanhasta poikkeavien äänten ilmaantuminen ylipäätään mahdollistaa keskustelun.

Siksi olen ymmälläni seurannut Olli Löytyn pirteän pamfletin vastaanottoa. Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle (Teos) ei tuomitse tai solvaa maassamme tehtyä kirjallisuudentutkimusta, eikä sen tekijä mitenkään häpeä kuulua sen piiriin.

Sen sijaan hän avaa uusia näköaloja perinteisiin käsityksiin sekä kirjallisuudesta että sen tutkimuksesta: kieliin, joilla kirjoitetaan, erilaisiin valta-asetelmiin, joita kirjallisuus esittelee ja joita helposti pidetään itsestäänselvyyksinä. Ja kaikki tämä tehdään myönteisesti, lukijaystävällisesti ja jopa iloisesti. Tämän pokkarin toivoisi löytävän tiensä mahdollisimman monen käteen.

Itseäni ilahduttaa etenkin luku Minna Canthista ja yhteenveto Työmiehen vaimo -näytelmän (1885) Homsantuusta. Canthin ratkaisu nostaa monella tavalla marginalisoitu (nainen, köyhä, puoliksi romani) hahmo draaman keskiöön on huima, ja kiinnostavasti Löytty näyttää myös siihen liittyvän intertekstuaalisuuden, joka yltää 1800-luvun keskieurooppalaisilta teatterilavoilta Antti Holman Järjestäjä-romaaniin (2014).

Löytty innostaa myös tutustumaan Hassan Blasimin tuotantoon. Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, sekä Blasimin proosaa että hänen kerrontatapaansa esitellään teoksessa varsin hyvin.

Diakonissa dekkarina

Steinerpedagogi Heidi Airaksinen (s. 1980) on kirjoittanut hauskan esikoisdekkarin, joka kuvaa 1930-luvun Helsinkiä.

Vierge Modernen (Arktinen Banaani) näkökulma on sillä lailla tuore, että kertojana on Diakonissalaitoksen sisar Kerstin, jonka harjoittelupaikka on Kumpulan sukupuolitautien sairaala täynnä prostituoituja. Liikutaan siis tiukan moralismin ja löyhän sukupuolikurin välimailla.

Kun Kerstin alkaa selvittää ilotytön murhaa, hän joutuu jättämään entisen roolinsa ja omaksumaan uuden. Hän saa viimein tunnustaa seksuaalisen suuntautumisensa ja pääsee astumaan Helsingin queer-piireihin ja niiden yöelämään.

Kovin hurjaa se ei ole, koko romaanikin enemmän lempeää kuin kovaksikeitettyä jännitystä. Kesä on kuuma, Kerstin pyöräilee paljon, ja Meilahden huviloissa pitsiverhot leyhähtelevät.

Vanhat miehet ja covid

Koronapäiväkirjojen ja -kommentoinnin jälkeen tulee tietysti koronafiktio. Tosin Jukka Pakkasen (s. 1942) seitsemästoista romaani Tule syyskuu (Aviador) on kuin päiväkirja sekin, vain naamioitu suomalaistoimittajan ja italialaisen tiedemiehen kirjeenvaihdoksi.

Tuloksena on oudon rauhoittavaa mietiskelyä pandemian vaikutuksista kahteen yhteiskuntaan ja kahteen eläkeläiseen.

Heitä yhdistävät jalkapallo, menneen elämän pohdiskelu ja yritykset löytää siihen mieltä poikkeustilassa. Italialaisella on vaimo, josta hän tuntee loittonevansa, suomalainen leskimies yrittää kirjoittaa romaania. Syyskuista tapaamistakin suunnitellaan, laiskasti.

Molemmat näkevät myös unia, jotka tuntuvat kertovan jotain. Kuten sen, ettei elämä oikeastaan liikahtanut raiteiltaan pande­mian takia vaan siksi, että siitä ei oikein enää saa otetta.

”En jaksa, voin vain muistaa”, toteaa Johan, ja Gianni vastaa: ”Toinen aalto tulee jos on tullakseen. Otamme sen vastaan niin kuin voimme. Ihminen on sopeutuvainen eläin.”

