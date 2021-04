Pian ilmestyvässä Suurteoksia-antologiassa 20 suomalaista naiskirjailijaa kertoo heille merkittävistä kirjoista. Mikä naisen kirjoittama kirja pitäisi sinun mielestäsi kuulua suurteosten joukkoon?

Lähipäivinä ilmestyvässä antologiassa Suurteoksia (Tammi) suomalaiset kirjailijat kertovat kirjoista, jotka ovat olleet heille tavalla tai toisella merkittäviä. Sen esipuheessa kirjailija Saara Turunen kertoo, että yhtenä hänen ja Petra Maisosen toimittaman teoksen lähtökohtana ovat olleet ”erilaiset klassikkolistat, joita pongahtelee esiin tasaisin väliajoin”.

Turusen mukaan näille listoille on tyypillistä se, että suurimmassa osassa niiden kirjoista miehet kertovat miesten elämästä. Suurteoksissa on toisin: kirjoittajina on kaksikymmentä naiskirjailijaa, kullakin aiheena naiskirjailijan teos.

Vaikka nyt ei ole tarkoitus rakentaa kaanonia, on syntynyt laaja katsaus 1900- ja 2000-luvun naiskirjallisuuteen: mukana ovat esimerkiksi Marguerite Duras, Laila Hirvisaari, Tove Jansson, Maggie Nelson, Anaïs Nin, Virginia Woolf ja Sirkka Turkka.

Nimensä mukaisesti Suurteoksia on myös luettelo merkittävistä maailmankirjallisuuden teoksista. Merkitys näkyy ainakin siinä, miten ne ovat koskettaneet joukkoa suomalaisia naiskirjailijoita ja jopa vaikuttaneet siihen, miten he itse kirjoittavat.

Samalla toimittajat toivovat kuitenkin vielä jotain lisää. ”Oikeastaan toivonkin, että antologiamme herättäisi ajatuksia siitä, mitä itse kukin nostaisi suurten teosten joukkoon, omalle listalleen”, Saara Turunen kirjoittaa esipuheessaan.

Sitä siis kysymme nyt.

Kerro, minkä naisen kirjoittaman kirjan pitäisi mielestäsi kuulua suurteosten joukkoon, siihen joukkoon, jota pidetään yleisesti merkittävänä?

Suosittelemasi teos voi olla uusi tai vanha, tietokirja tai romaani, kevyt tai vakava.