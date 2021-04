Toimintaelokuva on sävyltään vino, eikä pääosan Ben Affleckaan oikein onnistu vaikeassa roolissaan.

The Accountant ★★

USA 2016

Sub 1.5. klo 21.00 (K16)

Barry Levinsonin ohjaus Sademies (1988) herätti aikoinaan myönteistä huomiota autismin kuvauksellaan. Menestyselo­kuva voitti neljä keskeistä Oscaria, joista yhden sai Raymond-savantia näytellyt Dustin Hoffman.

Sademiehen perintö on ollut kaksijakoinen. Se toi autismia näkyväksi mutta toisaalta antoi siitä yksipuolisen kuvan – myös siksi, että myöhemmätkin tekijät ovat useimmiten keskittyneet huipputaitaviin autisteihin.

Tämä pätee myös toiminta­elokuvaan The Accountant, jonka on ohjannut Gavin O’Connor ja käsikirjoittanut Ozark-sarjan toinen luoja Bill Dubuque.

Päähenkilö, autismin kirjolla liikkuva matemaattinen nero Christian Wolff (Ben Affleck), on paitsi yli-inhimillisen taitava tilintarkastaja myös huippuluokan tarkka-ampuja ja kamppailulajiekspertti.

Muhkean elantonsa hän ­tie­naa salaa, auttamalla suur­rikol­lisia, kun nämä pyytävät apua kavallusten jäljittämisessä.

Alun hetkissä elokuvan sydän tuntuu vielä olevan kohdallaan: Wolffin lapsuudessa hoitolaitoksen johtaja kertoo vanhemmille pojan erityislaadusta ja tarjolla olevasta avusta.

Upseeri-isän mielestä hoivaa ei kuitenkaan tarvita, vaan ­aistiyliherkkyydestä kärsivä poika pitää koulia eroon herkkyydestään.

Koulinnan julmuus ja vahingollisuus tulevat kyllä selväksi, mutta kaltoin kohtelu myös muokkaa autistisesta pojasta ”yhteiskuntakelpoisen” ja vieläpä Batmanin kaltaisen ylivoimaisen taistelijan.

Affleckhan on nähty myös Batmanina – monien Lepakkomies-fanien pettymykseksi –­­, ja The Accountant -elokuvassakin hänen roolisuorituksensa on jakanut katsojia kahteen leiriin.

Rooli on vaikea, kun pitäisi olla sekä niukkailmeinen että viestiä tunteita, mutta Affleckin pidättyneisyys tuntuu vaihtelevan kohtauksesta toiseen.

Elokuvan sivujuonessa USA:n valtiovarainministeriön pomo (J. K. Simmons) haluaa selvittää, kuka huippurikollisia auttava mysteerimies on. Samaan ­aikaan Wolff ottaa vastaan laillisen tilintarkastustehtävän, kun miljonäärikeksijän (John Lithgow) kirjanpitäjä (Anna Kendrick) on alkanut epäillä, että tileiltä katoaa rahaa.

Niin kökkö The Accountant ei ole kuin autistisen pojan ympärille toimintaa rakennellut Salasana: Mercury (1998), mutta sävynhallinta liikkuu samalla alhaisella tasolla. Siksi, tekijöiden ilmeisestä taustatyöstä huolimatta, autismikaan ei istu elokuvaan luontevasti.

Toisaalta on syytä mainita, että The Accountantia netissä kommentoineiden joukosta löytyy autismikirjon ihmisiä ja asiantuntijoita, joista on ollut ilahduttavaa nähdä vaikkapa se, että Wolffin vaikeus luoda yhteys toisiin ihmisiin on kuvattu samastuttavasti ja ymmärrettävästi. Sanaa ”mutta” he kuitenkin joutuvat kommenteissaan käyttämään.