Hovioikeus vahvisti The Pirate Bay -sivuston ylläpitäjän toimineen laittomasti

Hovioikeus vahvisti piraattisivuston suomalaisen ylläpitäjän loukanneen äänitteiden tuottajien lähioikeuksia.

Hovioikeus on antanut päätöksensä The Pirate Bay -verkkosivustoa koskevassa asiassa. Verkkosivustoon liittynyt oikeudenkäyntien sarja on jatkunut jo vuosia.

Hovioikeus katsoo, että sivuston ylläpitäjä Peter Sunde Kolmisoppi on levittänyt luvattomasti äänitteitä verkkopalvelun kautta vuosina 2005–2009.

Peter Sunde Kolmisoppi oli toiminut palvelun ylläpitäjänä syksyyn 2009 saakka, ja hänen katsotaan olevan vastuussa palvelun kautta tehdyistä luovan työn lähioikeuksien loukkauksista, eli musiikin luvattomasta jakamisesta.

Hovioikeus asetti tekijälle 35 000 euron uhkasakon, jolla pyritään estämään vastaavien loukkausten toistaminen.

Äänitteitä oli levitetty ruotsalaisten teleoperaattoreiden kautta, mutta asia käsiteltiin Suomen hovioikeudessa, koska Sunden kotipaikka oli tekoaikaan Suomessa ja äänitteet olivat olleet saatavilla Suomessa.

Juttua käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa viimeksi vuonna 2018, jolloin käräjäoikeus antoi tekijälle tuomion tekijänoikeuksien loukkaamisesta vuosina 2010–2014.

Käräjäoikeus velvoitti tuolloin tekijän korvaamaan levy-yhtiöille vahingonkorvauksena selvitys- ja valvontakuluja.

Jutun molemmat osapuolet valittivat käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Sunde vaati, että kanne tuli jättää kokonaisuudessaan tutkimatta ja kaikki vaatimukset hylätä.

Levy-yhtiöt puolestaan vaativat, että Sunden tulisi vahvistaa lähioikeuksien loukkaaminen, ja häntä tulisi kieltää miljoonan euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta tekoaan.

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden ratkaisua ja asetti ylläpitäjälle 35 000 euron uhkasakon.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi elokuussa 2017 kaksi Pirate Bayn perustajajäsentä, Fredrik Neijn ja Gottfrid Wargin, lähes puolen miljoonan euron korvauksiin tekijänoikeusrikkomuksista.

Tekijänoikeuslakiin perustuvat riita- ja hakemusasiat on vuodesta 2013 alkaen käsitelty markkinaoikeudessa.

The Pirate Bay -juttua on kuitenkin käsitelty yleisessä tuomioistuimessa, koska asiakokonaisuus on tullut vireille Helsingin käräjäoikeudessa jo vuonna 2011.