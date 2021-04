Pet Shop Boysin musiikkielokuva It Couldn’t Happen Here on hurmaava floppi

Suosikki­yhtyeen 1980-luvun surrealistinen kokeilu nähdään vihdoin.

It Couldn’t Happen Here -elokuvassa ei ole järjen häivää.­

It Couldn’t Happen Here ★★★

Britannia 1988

Teema 1.5. klo 20.05 ja Areena

Jos Pet Shop Boys -yhtye olisi elokuva, millainen elokuva se olisi?

No tällainen. Puolitoistatuntisessa It Couldn’t Happen Here -elokuvassa Neil Tennant ja Chris Lowe seikkailevat englantilaisessa rannikkokaupungissa ja ajavat välillä autoakin kuin ­road moviessa ikään. Tapahtumien lomassa kuullaan paitsi nimibiisi myös koko joukko yh­tyeen sen hetken muita hittejä.

Jack Bondin ohjaama elokuva ei mennyt aivan putkeen, joten se hävisi vähin äänin, kunnes joku kaivoi sen viime vuonna dvd-jakeluun. Teema esittää sen nyt vapun iloksi ensiesityksenä, ja höysteenä nähdään myös pari musiikkivideota sekä Inner Sanctum -keikkataltiointi.

Elokuvassa ei ole järjen häivää vaan se on kreisiä surrealismia alusta loppuun. Viittauksia vilahtelee Tennantin katolilaiseen taustaan, ja ehkä miljöö on muistuma Lowen kotikaupungista Blackpoolista. Idea syntyi alun perin siksi, että parivaljakkoa ei kiinnostanut lähteä kiertueelle. Kivempaa on tehdä venytettyä musiikkivideota Beatles-elokuvien tyyliin.

Always on My Mind -video on leikattu elokuvasta, mutta muuten nähdään ihan muita versioita. Oma suosikkini on What Have I Done to Deserve This? -osuus, jossa Tennant puhuu äitinsä (näyttelijä Barbara Windsor) kanssa puhelinkopissa ja ympärillä riehuu huligaanijengi. Tennant puhuu elokuvassa niukasti, Lowe tapansa mukaan sitäkin vähemmän.

Muutamat vähäpukeiset naiset ovat muistutus siitä, että 1980-luvulla he vielä kuuluivat videoiden vakiokuvastoon. Ja Tennant tuli kaapista vasta myöhemmin.