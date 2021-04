Elokuva virnuilee tv-sarjojen, elokuvien ja popmusiikin kautta eletylle elämälle, mutta nauru on lämmintä.

Tunnetuin brittikirjailija Nick Hornbyn romaanifilmatisoinneista lienee High Fidelity (2000). Se kuvaa levykaupan omistavaa musasnobia, joka osaa nimetä viisi suosikkibii­siään aiheesta kuin aiheesta mutta kompuroi parisuhteessaan. Tuoreempi Hornby-filmatisointi Juliet, Naked on ikään kuin tarinan toinen puoli.

Elokuvan päähenkilö Annie (Rose Byrne) asuu pienessä englantilaisessa merenrantakaupungissa pitkäaikaisen poikaystävänsä Duncanin (Chris O’Dowd) kanssa. Suhteessa on tavallaan kolmaskin henkilö, salaperäinen lauluntekijä Tucker Crowe, jonka kuvilla Duncan on vuorannut kellarihuoneen ja jonka musiikista hän käy nettisivuilla vuosien mittaista keskustelua.

Annie tuntee olonsa välillä kolmanneksi pyöräksi, kun Duncanin intohimo kohdistuu idoliin. Hänellä itsellään ei tunnu olevan intohimoa senkään vertaa: Annien museotyö on käytännössä perintö isältä, kumppani on valikoitunut puoliksi kätevyyden pohjalta, ja asuinkaupunki on sama, jossa hän on kasvanut.

Sattuman kautta Annie saa yhteyden poikaystävänsä idoliin Tucker Croween (Ethan Hawke), joka on kadonnut julkisuudesta vuosikymmeniä sitten. Tämä asuu ex-vaimonsa autotallissa Atlantin toisella puolella ja yrittää olla hyvä isä pienelle lapselleen. Annie ja Tucker aloittavat sähköpostisuhteen.

Elokuvan romantiikka ei rakennu suurten tunteiden varaan. Rokkitähteyskään ei näyttäydy vaarallisena karismana vaan nuoruusvuosien vaiheena.

Juliet, Naked on aikuisten ihmisten rakkaustarina, jossa lapset kulkevat mukana ja eksät kurkkivat ikkunoista – joskus kirjaimellisesti.

Samalla siitä puuttuu kaikki tuskaisuus ja arjen epämukava paino. Jos rakkaustarinan huippuja on vähän trimmattu, matalikot on karsittu lähes kokonaan. Fanituskuvion ansiosta kolmio­draamallakin herutellaan enemmän nauruja kuin kyyneliä.

Nauruvastuu tosin lepää enimmäkseen näyttelijöiden harteilla. Byrne, Hawke ja O’Dowd kantavat sen vaivatta.

Elokuvan on Tamara Jenkinsin, Jim Taylorin ja Evgenia Peretzin käsikirjoituksen pohjalta ohjannut Jesse Peretz. Hän on aiemmin tehnyt musiikkivideoita ja ohjannut muun muassa sympaattisen Our Idiot Brother -komedian (2011). The Lemonheads -bändin ihailijat saattavat tuntea hänet myös kokoon­panon alkuperäisenä basistina.

Vaikka Juliet, Naked virnuilee tv-sarjojen, elokuvien ja popmusiikin kautta eletylle elämälle, nauru on lämmintä ja musiikkiraita täynnä täkyjä faneille. Tucker Crowen kappaleita ovat kirjoittaneet muiden muassa laulaja-lauluntekijät Robyn Hitchcock ja Ryan Adams.