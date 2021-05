Mainioiden näyttelijöiden brittisarja This Way Up kertoo nuoresta naisesta ”pikkiriikkisen hermoromahduksen” jälkeen

This Way Up seurailee Fleabag-menestyssarjan nuotteja mutta on sävyltään lämpimämpi.

This Way Up -sarjan pääosassa on irlantilainen stand up -koomikko ja näyttelijä Aisling Bea. Hän on myös käsikirjoittanut sarjan.­

”Täällä oli mahtavaa, palaan niin pian kuin aikatauluni sen vain sallii”, kommentoi siskonsa kustantamasta kuntoutushoidosta uloskirjautuva Áine.

Brittiläinen draamakomedia This Way Up (2019) seurailee monin tavoin Phoebe Waller-Bridgen menestyssarjan Fleabagin (2016–2019) nuotteja: tarinan pääosassa on nuori lontoolainen nainen, jolla on omalaatuinen perhe, naseva huumorintaju ja takanaan trauma.

Sarjojen sävyt ovat vain hieman erilaiset. Siinä missä Fleabag on viiltävän mustaa ja roisia komediaa, This Way Up on väritykseltään lämpöisempi ja kiltimpi.

Sarja kuvaa ”pikkiriikkisen hermoromahduksen” kokeneen Áinen paluuta arkeen. Parhaan läpimurron Baftalla palkitun käsikirjoituksen on tehnyt Áinea näyttelevä Aisling Bea, joka stand up -koomikkona hallitsee hienosti ajoituksen ja rytmin.

Kuusiosaisessa sarjassa ei käy aivan selväksi, mikä Áinen on hermoromahdukseen ajanut, mutta aiheesta ei myöskään tehdä yhtä suurta ja keskeistä mysteeriä kuin Fleabagin ystävän itsemurhasta. Myös Áine peittää masennustaan ja yksinäisyyttään huumorilla ja pakonomaisella vitsailulla.

Huumorissa on lapsekasta lämpöä, ja se on parhaimmillaan Áinen ja tälle hyvin läheisen siskon Shonan kanssakäymisessä.

Finanssialalla toimivaa uratykkiä Shonaa esittää myös sarjan tuottajana toiminut loistava Sharon Horgan. Shonan ja tämän miesystävän Vishin (Aasif Mandvi) suhteessa Áine roikkuu usein kolmantena pyöränä.

Teemat kertautuvat sarjan kompakteissa sivujuonissa. Omaa paikkaansa monimutkaisessa maailmassa etsivät myös Áinen maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joille hän opettaa englantia värikkäin metodein, kuten realitysarja Kardashianien avulla.

Oppilaiden kautta käsitellään kevyesti myös brexitiä ja muukalaisvihaa.

Jos sarja ei heti puhuttele, kannattaa pitää mielessä, että se paranee loppua kohden. Hulvaton on neljäs jakso, jossa Áinen ja Shonan äiti saapuu vierailulle Irlannista. Äidin kautta selviää, mistä sisarukset ovat perineet huumorintajunsa.

Noin 25-minuuttiset jaksot ovat juuri oikein mitoitettuja ja annosteltuja. Sarjasta on tulossa toinen kausi.

This Way Up, TV2 klo 23.20 ja Yle Areena. (K12)