Yhteiskunnallisesti sävytetyn ruotsa­lais-tanskalaisen sarjan varsinaisessa ytimessä on äitiys.

Joulun tienoille sijoitettu ruotsalais-tanskalainen Lumienkelit (2020) on harmaassa, masentavassa ja ahdistavassa pohjoismaisessa alalajissaan keskimääräistä parempi. Se on myös hyvin rankka. Kuusiosaista sarjaa kannattelee alusta loppuun mahdollinen rikos, joka osuu kaikkein haavoittuvampaan, viisiviikkoiseen Lucas-vauvaan.

Hän on kadonnut lumimyrskyisenä pakkasyönä, eikä tukholmalaisessa lähiökodissa aattoaamuna tokkuraisena heräävä Jenni-äiti (Josefin Asplund) myönnä muistavansa mitään. Sama pätee viisivuotiaaseen kuulovammaiseen Nicole-siskoon (Nikole Baronas) ja kahta työtä yötä myöten painavaan Salle-puolisoon (Ardalan Esmaili) sekä Jennin omaan Kajsa-äitiin (Cecilia Nilsson), jolla on samassa pihapiirissä tatuointiliike.

Lucasin vaiheet hämmentävät tietysti myös tapausta tutkivaa poliisia Alicea (Eva Melander) ja Jennin perheestä pomonsakin mielestä liiaksi huolestunutta sosiaalityöntekijää, tanskalaista Mariaa (Maria Rossing).

Vauvan katoaminen kouraisevassa traagisuudessaan on kuitenkin vain kehys jakso jaksolta syvenevälle yhteiskunnallisesti sävytetylle draamalle, jonka ytimessä on vanhemmuus ja varsinkin äitiys. Juuri se yhdistää tanskalaisen Mette Heenon kirjoittamia keskeisiä hahmoja: on äiti, joka ei pysty olemaan äiti, on nainen, joka haluaisi olla äiti, ja nainen, josta ei tullut äiti, – sekä pian synnyttävä, kotoa karannut alaikäinen.

Monisyisessä ja tiheässä tarinassa on toki myös ainekset epäilyksillä hämäävään trilleriin, jonka syyllinen paljastuu vasta viidennen jakson lopussa. Mutta se ei lohduta, ei puhdista.

