Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Auvo Nuotio (vas.), Kauko Käyhkö, Liisa Tuomi, Teijo Joutsela ja Olavi Virta Kipparikvartetti-elokuvassa.­

Kipparikvartetti ★★

(Suomi 1952) Ville Salmisen musiikkielokuvan pääosassa seikkailee Olavi Virta Kipparikvartetteineen. (K7)

TV1 klo 13.20

Annabelle ★★

(USA 2014) Pirullinen Annabelle-nukke riivaa esikoistaan odottavaa nuortaparia (Annabelle Wallis ja Ward Horton) 1960-luvulla. John R. Leonetti ohjasi esiosan James Wanin vuotta aiemmin ilmestyneelle Kirottu-kauhuelokuvalle. Tuloksena on tv-elokuvanomainen kyhäelmä. Ilmeisin esikuva on Roman Polanskin klassikko Rosemaryn painajainen. (K16)

Hero klo 21.00

A Star Is Born ★★★★

(USA 2018) Alkoholisoitunut rocktähti (esikoisohjaaja Bradley Cooper) ottaa nuoren lahjakkuuden (Lady Gaga) suojatikseen. Romanttinen draama on filmatisoitu kolme kertaa aiemmin: vuosina 1937, 1954 ja 1976. Leffa kuvaa oivaltavasti, miten nurjasti naisia kohdellaan musiikkiteollisuudessa. Lady Gaga osoittaa, että hän on näyttelijänä yhtä lahjakas kuin muusikkona. Elokuvan parasta antia on soundtrack, jonka Lady Gaga ja Cooper sävelsivät yhdessä. (K12)

Sub klo 21.00