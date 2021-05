Payne otti vaikutteita myös Sibeliukselta ja täydensi Edward Elgarin kolmannen sinfonian kiistellyllä tavalla.

Merkittävä brittisäveltäjä ja musiikkikirjoittaja Anthony Payne kuoli 84-vuotiaana 30. huhtikuuta eli vain kuukausi pitkäaikaisen puolisonsa sopraano Jane Manningin jälkeen. Payne oli syntynyt 2. elokuuta 1936 Lontoossa.

Puolison kuoleman katsotaan osaltaan heikentäneen säveltäjän terveydentilaa. Asiasta kertoo esimerkiksi BBC.

Paynen elämä mullistui, kun hän kuuli 10-vuotiaana sukulaiskäynnillä Johannes Brahmsin ensimmäisen sinfonian radiosta. ”Tunsin tempautuvani korkeuksiin ja siitä lähtien olin koukussa”, hän kertoi Time Out -lehdelle vuonna 2013.

Payne ryhtyi opiskelemaan musiikkia vuonna 1958 ja sävelsi aluksi 1900-luvun alun brittiromantikoiden kuten Edward Elgarin ja Frederick Deliuksen tapaan. Payne kertoi avoimesti myös Sibelius-vaikutteistaan.

Jotain yhteistä näiden säveltäjien kanssa oli myöhemminkin, vaikka hän oli avoin myös eurooppalaiselle modernismille ja teki kirjoja sekä Arnold Schönbergistä että brittisäveltäjä Frank Bridgestä.

Viimeistään Phoenix Mass 1960-luvulla toi kansallisen läpimurron. Lopulta muodostui melkein traditioksi, että Paynen laajemmat orkesteriteokset, kuten The Spirit's Harvest (1985), Time's Arrow (1990), Visions and Journeys (2002) ja Of Land, Sea and Sky (2016) tilasi BBC Symphony Orchestra ja ne kantaesitettiin BBC Proms -festivaalilla suuressa Royal Albert Hallissa.

Peribrittiläisenä Paynen sävelkieli ei kuitenkaan tehnyt yhtä laajaa vaikutusta Britannian ulkopuolella. Mutta Britanniassa hänen arvostustaan nosti myös puolison kanssa vuonna 1988 perustettu ensemble Janes’s Minstrels. Se esitti musiikkia Elgarista Weberniin, Schönbergiin ja nuoriin brittisäveltäjiin, joiden keskeisiin tukijoihin Payne kuului.

Paynen täydennys- ja sovitustyö esimerkiksi Elgarin teoksista nousi usein otsikoihin. Kiistellyintä huomio oli, kun Elgarin perikunta huomasi sävellysten suoja-ajan pian umpeutuvan ja päätti pyytää Paynelta Elgarin kolmannen sinfonian täydentämistä, vaikka säveltäjä oli itse sen kieltänyt.

Elgar oli orkestroinut vain joitakin tahteja ja jättänyt jälkeensä yli 130 luonnossivua.

Payne käytti vuosia työhön ja kolmas sinfonia sai lopulta hyväksyntää ja useita levytyksiä. Esimerkiksi Sakari Oramo on johtanut täydennettyä sinfoniaa Suomessakin, joskin HS:n kriitikko Lauri Otonkoski oli arviossaan aromoton.

”Jos Edward Elgar asettaa teoksensa tai luonnostelmansa esityskieltoon, olisi tätä toivetta syytä kunnioittaa myös säveltäjän kuoltua”, kriitikko totesi.

”Elgarin sinfoniaksi nimitetty lähes tunnin mittainen aiheitaan kaavamaisesti ja hengettömästi toisteleva junnaus on Anthony Paynen käsialaa, jos kohta valikoima melodia-aiheita ja harmonisia malleja Elgarin jäämistöstä onkin löytynyt.”

Payne täydensi myös esimerkiksi Elgarin Pomp and Circumstances -marssin numero 6 säveltäjän luonnosten pohjalta. Hän totesi tehneensä noin 43 prosenttia sävellystyöstä ja koko orkestroinnin niin tarkasti Elgarin tyyliin kuin vain pystyi.

Pitkällä urallaan Payne oli myös vaikutusvaltainen musiikkikriitikko esimerkiksi The Daily Telegraphissa ja The Independent -lehdessä.