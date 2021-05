Rautatieaseman Lyhdynkantajat tanssivat Stigin Kuningaskobra-tanssin, ja Hietaniemen hautausmaalta saattoi kuulla narahduksen, kun Emil Wikström otti haudassaan vähän paremman asennon.

Apulanta ja Stig: Vapun päällä vappu. 30.4.2021 Nelosella ja Ruudussa.

Viime vuonna JVG, tänä vuonna Apulanta ja Stig.

Niinhän sitä sanotaan, että ei kahta ilman kolmatta. Mutta kaikki ovat varmaan samaa mieltä siitä, että toivottavasti ensi vuonna virtuaalista vappukonserttia ei tarvitse enää järjestää. Tämä on perinne, joka voi hyvin jäädä kahteen kertaan.

Pandemian aikana on voinut seurata jos jonkinlaista striimi- ja etäkeikkaa. Nelosella ja Ruudussa vappuaattona nähdyssä konsertissa Apulanta esiintyi virtuaalisessa Vallisaaressa, Stig Senaatintorilla.

Visuaalinen toteutus oli sekoitus corporate- ja Suomi-kitschiä, campia sekä retroanimointia. Nyt jäätiin kuitenkin kitschin viehättävyydestä aika kauas, sillä visuaalisesti show näytti aika kammottavalta.

Lähetyksen yhtenä yhteistyökumppanina toimi VR, joten yllätyksenä ei tullut, että kuvanveistäjä Emil Wikströmin Helsingin Rautatieasemalle suunnittelemat Lyhdynkantajat pööpöilivät siellä täällä läpi koko esityksen.

Kuvakaappaus Apulannan osuudesta ”Vallisaaressa”.­

Heti lähetyksen alussa kuin suoraan Tolkien-filmatisoinneista kotkat veivät Lyhdynkantajien lyhdyt Vallisaareen, joka oli kuin maailmanlopun partaalla.

Kolmijalkaiset kömpelön näköiset robottihökötykset keikkuivat ja VR:n vaunut pyörivät kuin maailmanpyörä taustalla, kun Apulanta soitti isoimpia hittejään.

Apulannalla on post grunge -aikakauden rockbändiksi melkoinen kattilallinen tervettä itseironiaa. Tässä maailmassa ei ole olemassa asiaa, jota Apulanta ei voisi myydä. Tälläkin hetkellä jokunen suomalainen tekee uunimakkaraa Apulanta-sähköllä.

Laulaja Toni Wirtanen esiintyi tutulla intensiteetillä ja energialla verisuonet päässä pullistuen. Koneeseen kadonnut oli sovitettu mukavan härskisti nu metal -mausteilla ja sankarihevillä.

Wirtanen ja rumpali Sipe Santapukki sanailivat kappaleiden välissä ilmeisen tarkoituksellisesti yhtä jähmeästi kuin Santapukki legendaarisella Sipe ja Sape -videolla.

JVG:n Ikuinen vappu on jo moderni klassikko ja hokema. Apulanta versioi Lokin päällä lokki -hittiään laulamalla kertosäkeessä vapun päällä vappu, josta ei ole välttämättä hokemaksi.

Lavan eteen oli tehty virtuaalinen vappuyleisö ylioppilaslakit päässä. Myös yleisön hurraukset ja taputukset oli luotu keinotekoisesti.

Korona-ajan jalkapallolähetyksissä keinotekoinen yleisön mylvintä on ollut yllättävän luontevaa, vaikka samaan aikaan näkee, että kentällä pelataan tyhjille katsomoille. Myös pelaajien huudot kuulee kiusallisen tarkasti, mikä rikkoo illuusion.

Musiikkikokemus painii hieman eri sarjassa kuin urheilu. Jalkapallon seuraaminen ruudulta on normaalia.

Vuoden aikana opittua: parhaimmat striimikeikat ovat niitä, joissa ei yritetä keinotekoisesti luoda mitään. Litku Klemetti tai Paula Vesala Instagram-livessä esiintymässä klubin sijaan kotonaan ilman erikoistehosteita ja kunnollista äänentoistoa – toimii.

Suuren tilan tunnelmaa ilman suuren tilan yleisöä on melko mahdotonta luoda. Striimin vahvuudet ovat intiimiydessä ja vuorovaikutuksessa. Keikalla palaute on välitöntä. Striimissä artisti näkee kommentit joidenkin sekuntien viiveellä, ja siinäkin on oma hauskuutensa, kun artisti möllöttää puhelimen ruutua ja selaa kommentteja kappaleiden välissä. Se on striimin mahdollistama tila ja sille leimallista. Se on erilainen tila, mutta ainakaan katsojaa ei yritetä huijata, että kyse olisi mistään muusta.

Intiimeissä striimeissä etäisyyttä on kurottu hetkellisesti umpeen, kun mahtipontisempaan tuotantoon pyrkivät konsertit ovat vain kasvattaneet sitä.

Kuvakaappaus Stigin osuudesta ”Senaatintorilla”.­

Sekä Apulanta että Stig pyrkivät tv-tuotannon ehdoilla vuorovaikutukseen, mutta hyvin näennäiseksi se tietysti jäi jo siksikin, että tunnelma oli konserttitallennemainen.

Stig onnistui olemaan omassa osiossaan enemmän läsnä, ja se sopi paremmin myös hänen musiikkiinsa ja artistipersoonaansa. Artistina Stig on samaan aikaan tätisi kainaloon after ski -bileissä uiva viekas kettu ja sunnuntailounaalle tuleva unelmavävy.

Lyhdynkantajat tanssivat Stigin meemiksi ja viraalihitiksi nousseen Kuningaskobra-tanssin, ja Hietaniemen hautausmaalta saattoi kuulla narahduksen, kun Emil Wikström otti haudassaan vähän paremman asennon.

Voit palata vappushow-tallenteeseen tämän linkin takaa.