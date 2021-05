Trendinluoja on tällä kertaa aiempaa akustisempi.

”Billie Eilish värjäsi hiuksensa ja melkein rikkoi internetin”, kirjoitti Helsingin Sanomien Nyt-liite maaliskuussa, kun 19-vuotias laulaja-lauluntekijä julkisti Instagramissa uuden vaalean kampauksen.

Valokuva nousi tuota pikaa Instagramin historian kolmanneksi ”tykätyimmäksi”. Uutiseksi taisi tässä vaiheessa riittää jo se, että hän luopui välillä suosimastaan vihertävänmustasta hiustyylistä.

Miten käynee nyt, kun taustavoiminensa kanssa populaarimusiikin trendinluojaksi noussut Eilish julkaisi loppuviikosta jälleen musiikkia eli uuden Your Power -singlen?

Ihan hyvin tietysti ainakin ensimmäisten numeroiden valossa. Spotify-ystävällistä melankolisen kaunista streambait-tyyliä edustavan Eilishin Your Power nousi Spotifyn päiväkohtaisen kuuntelun Top Hits -listaykköseksi vuorokausi julkaisupäivänsä jälkeen 30. huhtikuuta.

Pari päivää ilmestymisensä jälkeen singlen video oli Youtube-sivuston ”Trending”-listan kakkonen jo lähes 20 miljoonalla katsomiskerralla.

Eilishin ohjaamalla videolla jättiläiskäärme löytää laulajan vuorenrinteellä, kiemurtelee hänen vartalollaan ja kiertyy hänen kaulaansa vaarallisen näköisesti.

Ja koska Eilish on vaikutusvaltainen muoti-ikoni, huomionarvoista lienee myös se, että hän ei verhoudu videolla enää tavaramerkikseen muodostuneisiin löysiin, vartalon muodot peittäviin muotivetimiin.

Myös musiikillisesti Eilishin ja hänen isoveljensä Finneas Baird O’Connellin yhdessä kirjoittama ja Finnneasin tuottama Your Power on entistä riisutumpi.

Kappaleen alkupuoli toimii lähes täysin akustisen kitaran säestyksen varassa, kunnes sovitus monipuolistuu hienovaraisesti. Samalla Eilishille rakkaat hiphop-vaikutteet on jätetty tällä kertaa vähemmälle.

Raukea tunnelma on edelleen kuin Lana Del Reyn ensimmäisestä jättihitistä Video Games. Lähinnä neljän tavanomaisen soinnun vuorotteluun parissa eri järjestyksessä perustuva sävellystyyli on suunnilleen entisellään, samoin Eilishin vähäeleisen vangitseva laulu ja sen taitavat taustaharmoniat.

Sanoitukseltaan Your Power käsittelee parisuhteen vallankäyttöä. Se on syytös ihmiselle, jolla on voimaa itseään nuorempaan tyttöön, mutta kuka tuo vallankäyttäjä on? Jopa hänen sukupuolensa voidaan lukea sanoituksesta eri tavoin, kuten lauluntekijäsisarukset ovat kaiketi tarkoittaneetkin.

Yksi viittaussuhde voisi olla teini-Eilishin taannoinen suhde Q- ja 7: AMP -nimiä käyttäneeseen räppäriin, mutta ainoa mahdollisuus se ei varmastikaan ole.

”Yritä olla väärinkäyttämättä voimaasi”, Eilish laulaa raukeaan tapaansa.

”Hän sanoi että olit sankari ja näyttelit sitä osaa. Mutta raunioitit hänet vuodessa äläkä teeskentele että se oli vaikeaa”, hän jatkaa.

Tytön on ”palattava luokalle” ja laulaja jatkaa: ”Kuinka kehtaat? Kuinka saatoit?”

Syytökset jatkuvat: syytetty pitää naispuolista kohdetta ”häkissä” ja väittää luulleensa tätä ”ikäisekseen”.

”Et ehkä halua menettää voimaasi. Mutta voima ei ole tuskaa”, Eilish laulaa.

Single loppuu yhtäkkiseen sisäänhengitykseen kuin se olisi viimeinen hengenveto.

Eilishin sarkasmin tuntien tästä voisi melkein jo päätellä, että seuraavan albumin nimeksi on kerrottu Happier Than Ever eli ”onnellisempi kuin koskaan”. Hänen veljensä tuottaman albumin julkaisupäiväksi on ilmoitettu 30. heinäkuuta.

Amerikkalainen Eilish on näyttelijäperheen lapsi, joka teki läpimurtonsa 13-vuotiaana Soundcloudissa isoveljensä Ocean Eyes -kappaleella.

Lukuisien single- ja ep-menestysten jälkeen hän julkaisi esikoisalbuminsa 17-vuotiaana. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? nousi listaykköseksi yli 20 maassa teki Eilishistä lopullisesti globaalin supertähden.

Eilish on saanut toistaiseksi seitsemän Grammy-palkintoa, joista uusimmat ovat syksyn 2019 julkaisuista Everything I Wanted sekä No Time to Die, joka on myös seuraavan James Bond -elokuvan tunnussävel.

Tänä vuonna Eilishistä on julkaistu myös dokumentti Billie Eilish: The World’s a Little Blurry. Slate-lehden pitkässä analyysissä dokumentti herätti hienoisia toiveita, että Eilish ei välttämättä joutuisi megajulkisuuden vuoksi kaikkiin vastaaviin draamoihin ja vaikeuksiin kuin aikaisemmat suuret teinitähdet, kuten Judy Garland, Michael Jackson, River Phoenix, Lindsay Lohan ja Justin Bieber.

Helsingin Sanomien arvostelussa kriitikko Oskari Onninen tuomitsi dokumentin: sen ohjaaja R.J. Cutler on ”joko rakastunut mahdollisuuteensa kuvata supertähden arkea tai romahtanut aineistonsa alle”.

Arvion mukaan dokumentti on ”kahden ja puolen tunnin pakkopulla ja kelvotonta elokuvaa”.