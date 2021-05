Autofiktiivinen esikoisteos osoittaa, että koreografi on lahjakas myös kirjoittajana.

Hanna Brotherus: Ainoa kotini. Otava. 331 s.

Tämä jos jokin on tunnustuskirjallisuutta.

Tanssi­taiteilija Hanna Brotheruksen esikois­teoksen minä­kertoja, joka muistuttaa huomattavasti kirjailijaa itseään, pyrkii puhdistautumaan kirjoittamalla. Hän listaa karkki­varkaudet ja avio­rikokset. Hän käy läpi hankalan äiti­suhteen, siskon sairaudet ja kuoleman, epä­onnistumiset vanhempana, eron lasten isästä ja uuden rakkauden löytymisen. Hän haluaa repiä irti ”juurakon”, joka sisus­kaluihin on takertunut. Hän sanoo, että se onnistuu vain olemalla täydellisen rehellinen.

Vaikutelma on reipas, avoin ja tunteellinen. Kertoja ei säästele.

Juurakko on alkanut kasvaa lapsuudenkodissa. Tavallisuutta tavoittelevan, ilottoman äidin kuvaus tuo mieleen Saara Turusen Rakkaudenhirviön. Siinäkin äiti tarkkailee, moittii ja patistaa. Kannustusta ja rohkaisua ei juuri jaeta.

Brotheruksen pää­henkilö kaipaa hyväksyntää. Että hän olisi äidin mielestä ihana, edes joskus.

Lapsena pää­henkilö harrastaa tanssia. Hän haluaa olla lajissaan paras ja treenaa tavoitteensa mukaisesti. Vanhemmista se on epäilyttävää: perus­tasohan riittäisi hyvin. Lapsi valitaan Kansallis­oopperan baletti­kouluun, mutta vanhemmat kieltävät vastaanottamasta paikkaa.

Perheen elämä pyörii siskon syömis­häiriön ympärillä. Häntä on varottava ärsyttämästä, koska loukattuna hän lakkaa syömästä. Arki on ahdistavaa ja rajoitettua. Myöhemmin pää­henkilön tytärkin sairastuu anoreksiaan, ja painajainen alkaa alusta. Keskiöön nousee naisten yli­sukupolvinen ketju, jossa ulko­näöstä stressaaminen ja syömiseen liittyvät kontrollitoimet periytyvät.

Tyttären kirjeen myötä päähenkilön on ajateltava myös oma suhteensa ruokaan uusiksi.

Teos alkaa ja päättyy pohdintaan siitä, onko kertojalla oikeutta paljastaa paitsi omia myös läheistensä asioita. Jokaisella kun on oma versionsa tapahtumista. Tuleeko joku loukatuksi? Kertoja on uhmakas: jos joku olisi halunnut tulla käsitellyksi miellyttävämmässä valossa, hänen olisi pitänyt miettiä sitä jo kauan sitten.

Eikä vaihtoehtoja ole. On pakko päästää ahdistus ulos. Muuten ei saa rauhaa eikä vapautta.

Brotherus kirjoittaa kauniisti. Hän kokeilee monenlaisia kielikuvia, tutkii ja kääntelee häiritseviä ajatuksia toisteisuuden uhallakin. Parhaimmillaan tyyli on raikas ja täsmällinen.

”En löydä itsestäni tasalaatua. Sellaista hammaslääkärimäistä otetta elämään, että aloitetaanpas takaa ylhäältä ja kuljetaan huolellisesti hammas hampaasta hampaalta hampaalle hampaaseen ja kaikilta reunoilta tutkitaan asia perinpohjaisesti. Haluaisin olla sellainen. Petyn, kun en ole. Lennän sinne tänne. Vaihdan huonetta.”

Tekstikin lentää sinne tänne mutta seurailee kuitenkin punaista lankaansa, itsen etsimistä.

Autofiktiivinen teos muistuttaa ulkoasultaan päiväkirjaa. Osa luvuista on tiiviiksi pakattuja, jopa vihaisia, osa pitempiä ja tajunnanvirtaisempia. Tarina etenee jokseenkin kronologisesti lapsuudesta aikuisuuteen. Metatekstiä – kirjan kirjoittamisesta kirjoittamista – on runsaasti. Prosessi on jätetty näkyviin.

Ryhtiä tuovat Pariisiin sijoittuvat pätkät, joissa kertoja haahuilee rakkauden kaupungin kaduilla ja kohtaa elämän karaisemia ihmisiä, joista kukin lausahtaa hänelle jotain viisasta ja opettavaista. Rakenteellisesti ratkaisu on toimiva, mutta Pariisin-elämästä patonkeineen ja kirjakauppoineen jää hieman kliseinen ja ylevä maku.

Hanna Brotherus on taustaltaan koreografi ja ohjaaja. Juontajana hänet tunnetaan julkkisten parisuhteita perkaavasta Kimpassa-tv-ohjelmasta, jossa hänen työparinaan on puoliso Mikko Kuustonen. Ainoa kotini osoittaa, että Brotheruksella on lahjoja ja harjaannusta myös kirjallisuuden alalla.

