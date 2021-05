Kirjan mukaan esimerkiksi Chelsea-jalkapallojoukkueen ostaminen oli Vladimir Putinin päätös.

Neljä venäläismiljardööriä ja yksi valtiollinen jättiyritys haastavat HarperCollins-kustannusyhtiön ja toimittaja-kirjailija Catherine Beltonin oikeuteen kirjasta Putin’s People. How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (2020).

Asiasta kertoo The Financial Times, osin myös The Moscow Times.

Lontoolaisiin oikeusistuimiin on noin puolentoista kuukauden sisällä jätetty haasteet Rosfnet-öljy-yhtiöltä sekä pankkiiri Mihail Fridmaninlta, hänen yhtiökumppaniltaan Peter Avenilta, kiinteistösijoittaja Šalva Tširiginskiltä ja Chelsea-jalkapallojoukkueen omistajalta Roman Abramovitšilta, joka vaatii korvauksia esimerkiksi siitä, että kirja väittää Chelsean ostamisen olleen Venäjän pitkäaikaisen johtajan Vladimir Putinin päätös.

Kirjassa asiasta kertoo käsityksensä maanpakoon lähtenyt venäläismiljardööri Sergei Pugatšev.

Britanniassa tällaiset haasteet tulee jättää vuoden sisällä kirjan julkistamisesta, ja tämä raja oli pian umpeutumassa.

Putinia kritisoiva tietokirjailija, toimittaja ja työelämäprofessori Anne Applebaum katsoo twiitissään, että kyseessä on avoin yritys lopettaa tutkimukset Putinin ja hänen lähipiirinsä varallisuuden synnystä. (Voit lukea Applebaumin HS-haastattelun viime vuodelta tämän linkin takaa).

”Vahvistamme, että Aven ja Fridman eivät tienneet mistään muista oikeusjutuista”, Fridmanin puhemies vakuutti Financial Timesille vastauksena epäilyihin koordinoidusta oikeusjuttujen sumasta.

Putin’s People sai viime vuonna kriitikoilta pääosin erinomaisen vastaanoton, ja se valittiin vuoden parhaiden kirjojen listalle esimerkiksi Financial Timesissa ja The Economistissa.

Catherine Belton on Reutersille työskentelevä Financial Timesin entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja.

Voit lukea Guardian-lehden arvostelun hänen kirjastaan tästä linkistä, The New York Timesin arvostelun tästä ja Anne Applebaumin kirjoittaman The Atlanticin arvostelun tämän linkin takaa.