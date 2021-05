Näyttelijä Olympia Dukakis on kuollut – Oscar-palkittu rooli elokuvassa Kuuhullut teki hänestä tähden

Olympia Dukakis teki monipuolisen uran näyttelijänä ja teatterinjohtajana.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä, Oscar-palkittu Olympia Dukakis on kuollut 89-vuotiaana. Dukakisin kuoleman vahvisti tämän veli Apollo Dukakis Facebookissa. ”Rakas siskoni, Olympia Dukakis, kuoli tänä aamuna New Yorkissa”, Dukakis kirjoitti lauantaina.

Hän kertoi siskonsa kärsineen terveysongelmista useiden kuukausien ajan.

Dukakis voitti Oscar-palkinnon parhaasta naissivuosasta elokuvasta Kuuhullut vuonna 1987. Samasta roolityöstä hänet palkittiin myös Bafta- ja Golden Globe -palkinnoilla. Hän näytteli elokuvassa Cherin esittämän nuoren lesken äitiä.

”Hauskaa on, että minut kadulla ohittavat ihmiset huutavat vuorosanoja elokuvistani: Kuuhulluista he sanovat: ’Elämäsi menee vessanpöntöstä alas’”, Dukakis sanoi 1991 The Los Angeles Timesille.

Kaupallisesti hyvin menestynyt Kuuhullut teki Dukakisista elokuvatähden, ja myöhemmin hän sai samantyyppisiä rooleja, muun muassa suositussa komediaelokuvassa Hei, kuka puhuu nyt ja sen jatko-osissa.

Dukakis sai ylistystä myös roolistaan elokuvassa Teräskukat, (1989). Elokuvan ohjasi Herbert Ross, ja sen muita tähtiä olivat Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine ja Julia Roberts.

Olympia Dukakisin tasokas Hollywood-ura kesti 30 vuotta. Hän oli syntynyt 20. kesäkuuta 1931 Lowellissa, Massachusettsissa. Vanhemmat olivat kreikkalaislähtöisiä.

Hän esiintyi elokuva- ja televisiotöiden lisäksi myös teatterinäyttelijänä. IMDB-sivuston mukaan hän on esiintynyt yli 130 Off-Broadway-tuotannossa. Hän perusti myös oman teatterin aviomiehensä Louis Zorichin kanssa. Teatteri toimi 19 vuotta.

Dukakis työskenteli myös ohjaajana, ja ohjasi Vanja-enon ja Bernarda Alban talon kaltaisia klassikoita.

Kertomuksia kaupungista -tv-sarja (1993) oli yksi Dukakisin uran tunnetuimpia töitä. Hän esitti Armistead Maupinin romaaneihin perustuvassa sarjassa salaperäistä vuokraemäntää Anna Madrigalia.