Grammy-palkinnon anonyymeja komiteoita on syytetty korruptiosta ja rasismista.

Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys Recording Academy ilmoitti perjantaina, että se luopuu Grammy-palkintojen ehdokkaita valitsevista salaisista komiteoista.

Asiasta uutisoi esimerkiksi The Los Angeles Times.

Musiikkialalla on tulkittu, että päätös oli reaktio viimeisimpään palkintoskandaaliin. R&B-muusikko The Weeknd, Abel Makkonen Tesfaye, saavutti kaupallista ja arvostelumenestystä albumillaan After Hours mutta jäi täysin vaille ehdokkuuksia maaliskuun Grammy-gaalassa.

The Weeknd ilmoitti The New York Timesin haastattelussa, että hän kieltää musiikkinsa lähettämisen Grammy-palkintoraatien arvioitavaksi jatkossa salaisten komiteoiden vuoksi.

Recording Academyn väliaikainen puheenjohtaja Harvey Mason Jr. sanoo LA Timesille, että muutos laitettiin kuitenkin vireille jo ennen kuin viime Grammy-gaalan ehdokkaat julkaistiin.

”Tällaisia muutoksia ei tehdä nopeasti reaktioina yhteen tapahtumaan”, Mason sanoo ja lisää, että akatemia kutsui työryhmän tarkastelemaan komiteoita viime kesänä.

HS kirjoitti maaliskuussa kiistellystä Grammy-järjestelmästä. Se on perustunut anonyymeinä pysytteleviin sisäpiiriläisiin, joilla on ollut valta valvoa ja joskus myös muuttaa akatemian laajan äänestäjäkunnan valintoja.

Komiteoiden roolia kasvatettiin aikoinaan vuonna 1989, jotta ehdokkaista tulisi valtavirtapopissakin hieman ajanmukaisempia, kun Record Academyn ikijäsenet äänestivät vanhoja suosikkejaan vuosikymmenestä toiseen.

Mutta aikojen saatossa komiteoiden työ alkoi kerätä enemmän ja enemmän arvostelua. Musiikkialalla on esitetty muun muassa epäilyksiä siitä, että sisäpiirin jäsenet palkitsevat ystäviään ja rankaisevat vihamiehiään.

Viime vuosina on puhuttu ennen kaikkea mustien artistien ohittamisesta. Esimerkiksi Drake, Frank Ocean ja Sean ”Diddy” Combs ovat syyttäneet raatia rakenteellisesta rasismista, sillä R&B- ja hiphop-artisteja on jätetty järjestelmällisesti ilman palkintoja arvostetuimmissa kategorioissa.

Korruptio- ja rasismihuhut saivat tulta alleen vuonna 2020, kun Record Academyn aiempi puheenjohtaja Deborah Dugan syytti Grammy-organisaatiota äänten vääristämisestä ja syrjinnästä samassa yhteydessä, kun hänet syrjäytettiin yhdistyksen johdosta.

Nykyinen puheenjohtaja Harvey Mason Jr. vakuuttaa, että jatkossa valinnat tehdään suoraviivaisemmin. 12 000 jäsentä äänestää neljän tärkeimmän kategorian – vuoden albumin, levytyksen, kappaleen ja uuden artistin – kohdalla. Kahdeksan eniten ääniä saanutta pääsevät ehdokkaiksi.

Grammy-gaala ilmoitti perjantaina myös muista uudistuksista. Genrekategorioita vähennetään 15:stä 10:een. Akatemiassa jaetaan myös kaksi kokonaan uutta palkintoa: paras maailmanmusiikkiesitys (best global music performance) sekä paras latinalainen urban -albumi (best música urbana album).

64. Grammy-gaala on määrä järjestää 31. tammikuuta 2022.