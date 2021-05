Tauno Äijälää on kiittäminen Kympin uutisista: ”Kyllä niitä vuosikaudet lobattiinkin, koskaan en ole saunonut niin valtavasti”

Viestintäneuvos Tauno Äijälästä sukeutui todellinen Herra MTV. 34-vuotisen Maikkari-uransa aikana hän oli muun muassa hankkimassa kanavan omia uutisia ja luomassa kokonaan omaa kanavaa.

Lapsuudessaan Tauno Äijälä tottui muuttamaan paikasta paikkaan. VR:llä työskennelleen isän komennusten mukana perhe asui monella paikkakunnalla – ja aina asemalla.

”Opin unessa veturin vihellyksestä erottamaan ohimenevän ja pysähtyvän junan toisistaan, ja vain pysähtyvään havahduin hereille”, hän muistelee.

Aikuisena Äijälä sitten seisahtui paikalleen varhain – pitkä­aikaiseen työpaikkaansa MTV:hen. Hän oli vuonna 1952 mennyt Turkuun oppikouluun, sen perään opiskellut ja tehnyt kasapäin toimittajantöitä Aura­joen kaupungissa.

Varmaan hän Turussa olisi pysynytkin, mutta ohjelmajohtaja Leo Meller sai houkuteltua hänet toimituspäällikön hommaan MTV:lle. Elettiin vuotta 1967, ­eikä Äijälä ollut kuin 26-vuotias.

Mediatalossa livahtikin seuraavat 34 vuotta. Ajan myötä Äijälästä sukeutui varsinainen Herra MTV, yhtiön pysyvän vakaa maamerkki moninaisissa televisiomyllerryksissä. Omistajia ja johtajia vaihtui, mutta Äijälä pysyi.

Mitkä tekijät sitouttivat niin tiiviisti yhtiöön?

”Ensivaikutelma oli jo ollut ­oivallinen. Nuorena oli totta kai hienoa istahtaa omaan huoneeseen uudessa toimitalossa Pöllölaaksossa, saada kohtuullisesti resursseja ja saada vielä itse pitkälti rakentaa työnkuvansa”, ­Äijälä vastaa. Myöhemmin vakanssit muuttuivat ja komistuivat, mutta alinomaa hänen kontollaan oli vastuu ohjelmistosta.

1980-luvulle saakka MTV:n henkenä hääräsi omistaja, toimitusjohtaja Pentti Hanski.

”Hanski oli patruuna omaa luokkaansa, ja hän oli kiinnostunut aivan kaikesta yksityiskohtia myöten. Hän myös tuppasi laukaisemaan mielipiteensä suoraan ja tulisestikin, mutta mielestäni hän ei tehnyt sitä ilkeästi.”

MTV:ssä Äijälä ehti nähdä monta virstanpylvästä. Jykevimpiin kuuluu omat Kymmenen uutiset, jotka saatiin käyntiin vuodesta 1981 alkaen.

”Pöllöuutiset löi heti vahvasti läpi. Siitä aiheutui tervetullutta uutis- ja laatukilpailua Yleis­radion kanssa, mikä paransi myös Ylen uutisia”, hän arvioi.

”Omaksuimme maailmalta heti kahden uutisankkurin käytännön. Se onnistui, heistä tuli tärkeitä tv-kasvoja, esimerkiksi Kaj Lindénistä, Leena Kaskelasta ja Urpo Martikaisesta. Samaten aloitimme lyhyiden juttujen muodon, uutta sekin – ja toimitukseen saatiin pian rekrytoitua sellaisia journalistisesti vankkoja nimiä kuin Rauli Virtanen, Helena Petäistö ja Kari Lumikero.”

Äijälä antaa Pöllöuutisille sisäänajoineen kiitettävän arvo­sanan. ”Mutta kyllä niitä vuosikaudet lobattiinkin. Koskaan en ole saunonut niin valtavasti kuin niinä edeltävinä vuosina, joina kiersimme Seppo Sisätön kanssa ­asian eteen.”

Vieläkin suurempi paukku oli se, että MTV sai täysin oman kanavan vuonna 1993. Alkoi ”koko illan ilo”, kuten mediatutkija Heikki Hellman on uudistuksen nimennyt.

”Silloin päättyi pitkä kautemme Ylen torppareina. Ottivat sielläkin yhdeksänkymmentäluvulla muutoksen jo iisimmin vastaan ilman aiempia ideologisia pelkoja, ja Ylessä helpotti, että saavat hoitaa ykkös- ja kakkoskanavan täysin itse.”

Lisääntynyt lähetysaika työllisti paljon Äijälää. Hän kulki maailmalla tutkaillen tarjontaa, imi vaikutelmia, oppi ja omaksui, ja osti useita formaatteja. Ohjelmakartta jäsentyi, ja MTV3 ylsi peräti 40 prosentin osuuteen kaikesta tv:n katsomisesta.

Herra MTV jäi eläkkeelle vuonna 2001, tyytyväisenä miehenä. Työntekoa hän on kuitenkin jatkanut aivan viime vuosiin asti, sillä tv-digitalisoinnin asiantuntijaa on tarvittu suomalaisissa ja kansainvälisissä ympyröissä.

”Kaikkina aikoina journalismissa on ollut parasta se, että joka ainoa päivä edessäsi on uusia ja yllättäviä asioita, ja että niistä on saatava selvää pikaisesti. Kerralla valmista”, Tauno Äijälä to­teaa.