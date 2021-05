Mikko Silvennoisen euroviisut -podcastissa Suomen viisujuontaja kurkis­taa musiikkikilpailun kulisseihin.

Lauantaina 22. toukokuuta ­Euroopan yleisradioliiton voimainkoetus, Eurovision laulukilpailu, kokoaa jälleen yli sata miljoonaa ihmistä televisioiden ­ääreen.

Spektaakkeli lienee tavallistakin odotetumpi, sillä viime vuonna Euroviisut peruttiin koronaepidemian takia – ensi kertaa vuodesta 1956 alkavan historiansa aikana.

Ylellä lähetyksen juontaa jälleen viime vuosilta tuttu Mikko Silvennoinen. Sitä ennen hän avautuu aiheesta Mikko Silvennoisen euroviisut -podcastissa.

Sarjan työryhmä on sama kuin vajaa vuosi sitten julkaistussa hittipodissa Antti Holman oopperajuhlat: ohjaaja on Soila Valkama, äänisuunnittelija on Jani Órbinski ja tuottaja on Katri Henriksson.

Tavoitteena lienee samanlainen ironia, mutta se ei aivan onnistu – Silvennoinen on Euroviisujen suhteen niin kovaksi keitetty fani.

Toisaalta jonkinlainen itseironia taitaa nykyään jo kuulua viisujen perusluonteeseen. Kaiken valon, kiillon ja kimalluksen kuuluukin mennä iloisesti överiksi, eikä touhua pidä ottaa liian tosissaan.

Kokonaisuus on viihdyttävä tietopaketti Euroviisuista. Aluksi juontaja käy läpi omaa elämän mittaista suhdettaan laulukilpailuihin, mutta sitten päästään ­asiaan.

Esimerkiksi kolmosjaksossa kuullaan seikkaperäisesti, miten Euroviisuista kehittyi sellainen sateenkaariväen juhla, joka se nykyään on. Silvennoinen myös muistuttaa, etteivät festareilla juhli pelkästään seksuaali- vaan monet muutkin vähemmistöt.

Nelososassa käsitellään politiikkaa, joka ujuttautuu laulukilpailuun vuosittain, haluttiin sitä tai ei. Vuosien varrelta löytyy monenmoista kohua Palestiinan lippuineen, monimerkityksellisine laululyriikoineen ja kisa­boikotteineen.

Lisäksi Silvennoinen kertoo esimerkiksi käsikirjoitetuista ja käsikirjoittamattomista mokista, kilpailun säännöistä sekä siitä, miten suora tv-lähetys syntyy.

Sarjan viimeinen jakso on suora lähetys selostuskopista juuri ennen torstaina 20. toukokuuta järjestettävää toista semifinaalia.

Irtoaakohan sieltä itseironiaa?

Mikko Silvennoisen euro­viisut, Yle Areena. Viisukupla – Eurovisionbubblan, TV1 la 8.5. klo 21.10 ja Areena.