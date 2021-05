Ylen MOT-ohjelman mukaan kokemukset reality-ohjelmissa ovat aiheuttaneet osallistujissa jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Nelonen media aikoo tutkia Ylen MOT-ohjelmassa esitetyt väitteet tosi-tv-ohjelmiin osallistuneiden huonoista kokemuksista. Televisiojohtaja Ville Toivosen mukaan väitteet on syytä tutkia yhdessä ohjelmien tuotannosta vastaavien tuotantoyhtiöiden kanssa.

”Isona toimijana ymmärrämme vastuumme myös reality-ohjelmien tuotantojen eettisten toimintatapojen tarkastelussa ja kehittämisessä”, Toivonen kirjoittaa sähköpostissaan.

MOT kertoi maanantaina epäkohdista suomalaisten tosi-tv-ohjelmien osallistujasopimuksissa.

Ohjelmaa varten MOT hankki nähtäväkseen osallistujasopimuksia kolmesta eri ohjelmasta: Temptation Island Suomi, Big Brother Suomi sekä Au pairit. Lisäksi ohjelmantekijät haastattelivat kymmeniä ohjelmiin osallistuneita ihmisiä.

Tia Rauhamäki on yksi nimellään haastatelluista. Rauhamäki osallistui Temptation Islandiin aikoinaan silloisen miesystävänsä kanssa. Mies päätyi pettämään häntä vain kahdeksan tuntia kuvausten alkamisen jälkeen, ja Rauhamäki romahti henkisesti.

Rauhamäen mukaan hän halusi kuvauksista heti kotiin, mutta ohjelman tuotantoyhtiö muistutti häntä kovasta sopimussakosta.

Ylen näkemässä osallistujasopimuksessa on määritelty, ettei kuvauksia saa keskeyttää ilman painavaa syytä, jonka tuottaja on hyväksynyt. Tällaisiksi on mainittu esimerkiksi lähiomaisen vakava sairaus tai kuolema.

Sopimusrikkomuksesta voi seurata 20 000 euron sakko.

Toivosen mukaan televisiokanavan on vaikea kommentoida kuvauksissa tapahtuneita yksityiskohtia.

”Me emme voi ottaa kantaa yksittäisten henkilöiden ja ohjelmia tehneiden tuotantoyhtiöiden välisiin sopimuksiin tai ohjelmanteon yhteydessä käytyihin luottamuksellisiin keskusteluihin tai terveys- tai sopimustietoja koskeviin asioihin”, hän sanoo.

Joni Helsselgren osallistui Big Brotheriin vuonna 2014. Tuolloin ohjelmaa esitti Subtv.­

Kaikissa kolmessa formaatissa pääosin nuoret osallistujat altistetaan poikkeaville olosuhteille, joissa heitä kuvataan. Osassa heidät jopa eristetään ulkomaailmasta.

Monelle olosuhteet ovat liikaa.

Yhdeksän Ylen haastattelemasta kolmestatoista Temptation Island -osallistujasta kertoi kärsineensä masennuksesta ja ahdistuksesta ohjelman jälkeen. Myös Big Brotheriin osallistuneilla oli ohjelman teon aikana ja jälkeen jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Big Brotheria esitettiin vuoteen 2014 saakka Subtv:llä, jonka jälkeen se jäi usean vuoden tauolle. Big Brotheriin 2014 osallistunut Joni Hesselgren kertoo Ylen haastattelussa, että hänelle luvattiin suullisesti, ettei suihkua näytetä, jos pesutilanteessa ei käydä esimerkiksi mielenkiintoista keskustelua.

Talosta päästyään Hesselgren järkyttyi siitä, että hänet oli näytetty suihkussa alasti.

”Koin sen tosi loukkaavaksi, koska meillä oli suullinen sopimus siitä, että kun olen yksin, niin mitään tällaista ei näytetä. Minulla oli tosi häpäisty ja nolattu olo”, hän sanoo.

Nykyään Big Brother on Nelosen ohjelmistossa.

Sinkut ryhmäkuvassa Temptation Islandin kahdeksannella kaudella. Ohjelmaa esittää Nelonen.­

MOT:n haastattelemien osallistujien mielestä materiaalia on käsitelty tosi-tv-ohjelmissa myös harhaanjohtavalla tavalla. Kaksi haastateltavaa kertoi, että editoidussa ohjelmassa annettiin ymmärtää heidän harrastaneen seksiä, vaikka todellisuudessa näin ei olisi tapahtunut.

”Iltanuotiovideot ovat täyttä manipulaatiota ja henkistä kidutusta. Jos puhuu puoli päivää hyvää kumppanista ja yhden lauseen pahaa, niin se yksi lause on videolla. Omalla kohdallani se johti ahdistukseen ja riittämättömyyden tunteeseen, heikensi itsetuntoa ja teki minusta paljon haavoittuvaisemman”, kahdelle Temptation Island -kaudelle osallistunut Vilma Karjalainen kuvailee MOT-ohjelmassa.

Selvityksen mukaan ohjelmiin osallistuvien on allekirjoitettava sopimuksia, jotka sitovat nämä lähes täyteen vaitioloon ohjelman tapahtumista.

Ainakin yhden kerran salassapitosopimuksella on myös uhattu, mutta tiettävästi yksikään osallistuja ei ole joutunut mitään maksamaan.

TV 2:n Au pairit -ohjelmaan osallistuvat sitoutuvat pitämään kaikki tuotantoyhtiön kanssa käymänsä keskustelut salassa määräämättömän ajanjakson ajan.

Ehdon rikkomisesta seuraa 15 000 euron sopimussakko.

Au pairit olivat viime vuonna Uudessa-Seelannissa. Sarjaa esittää TV 2.­

Kaikissa ohjelmissa myös tarjottiin osallistujille alkoholia anteliaasti. MOT:n mukaan Au pairit Miamissa -ohjelmassa rikottiin myös paikallista lakia.

Floridassa alkoholin nauttimisen ja ostamisen ikäraja on 21 vuotta, mutta tuotantoyhtiö hankki tätä nuoremmille osallistujille alkoholia.

Useat sarjaan osallistuneet kertovat, että juomiseen ei suoranaisesti painostettu, mutta ilmapiiri oli kannustava.

Ville Vilén vastaa Ylen luovista sisällöistä.­

Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén korostaa, että Au Pairit -ohjelman osallistujat eivät olleet Suomen lain mukaan alaikäisiä ja että kyseessä oli suljettu tilaisuus.

Muutenkin hän haluaa tuoda esiin tosi-tv-nimikkeen alla olevien ohjelmien välisiä eroja.

”Tosi-tv alkaa olla vähän vanhentunut termi, joka pitää sisällään kaikenlaista ohjelmaa. Meillähän ei Ylessä Big Brotherin tai Temptation Islandin kaltaisia kilpailurealityä tehdä vaan olemme siirtyneet tekemään sarjoitettuja dokumentteja, joissa seurataan ihmisen luonnollista elämää.”

Vilén myöntää, että myös seurantadokumenteissa kuvattavilta vaaditaan erilaisten sopimusten allekirjoittamista.

”Ihmisen mieli voi muuttua tai elämäntilanne voi muuttua, mutta ohjelma on silti voitava tehdä valmiiksi. True crimessä mukaan tulevat vielä uhrin oikeudet”, hän sanoo.

Vilén epäilee, että sopimuksiin puuttuminen on suomalaisissa tuotantoyhtiöissä vaikeaa, koska ulkomaisissa formaateissa ostetaan koko paketti sellaisenaan.

Nykyään monissa kilpailureality-sarjoissa näkyvät samat julkisuudesta ennestään tutut ihmiset. Osalle heistä ohjelmissa esiintyminen muistuttaa lähes ammattia.

”Monet some-julkkikset vaikuttavat kiertävän ohjelmasta toiseen, ja heistä tuotantoyhtiöt varmaan kilpailevatkin”, hän sanoo.

Toivosen mukaan Nelonen Median reality-tuotantoihin on vuosien aikana osallistunut useita satoja henkilöitä. Valtaosa heistä on jälkeenpäin tyytyväisiä kokemukseensa ja päätökseensä osallistua ohjelmaan.

”Monelle se on myös toiminut ponnahduslautana uudelle urapolulle ja tarjonnut näkyvyyttä sen edistämiseen. Tämä ei kuitenkaan mitätöi tai oikeuta joidenkin osallistujien huonoja kokemuksia”, Toivonen sanoo.

Myös MOT:n mukaan osa haastatelluista piti kokemusta lähes pelkästään myöteisenä.

MOT kysyi sekä ohjelmia lähettäviltä kanavilta että tuotantoyhtiöiltä kommentteja osallistujien ja asiantuntijoiden esittämään kritiikkiin.

Kaikkien kolmen tuotantoyhtiön näkemyksen mukaan osallistujien valinnassa kiinnitetään riittävästi huomiota siihen, että nämä soveltuvat kyseisen formaatin edellytyksiin ja tietävät, mistä on kyse.

Big Brotheria tekevä Banijay Finland kertoo, että hakijoiden soveltuvuutta ohjelmaan selvitetään huolellisesti ja tuotantoprosessi käydään jokaisen osallistujan kanssa tarkasti läpi ennen kuin he allekirjoittavat osallistujasopimuksen.

Osallistujien esiin tuomia epäkohtia tuotantoyhtiöt eivät juuri suostuneet kommentoimaan.

Nelonen median Toivonen uskoo, että ongelmista huolimatta reality-ohjelmat tulevat olemaan suomalaisen television valtavirtaa jatkossakin.

”Tosi-tv kiinnostaa ihmisiä ja herättää keskustelua. Erilaiset reality-ohjelmat ovat lähes kaikkien kanavien suosituinta sisältöä vuodesta toiseen”, hän sanoo.

Nelonen media kuuluu Helsingin Sanomien kanssa samaan Sanoma-konserniin.