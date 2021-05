Maailman arvostetuimpiin sarjakuvakäsikirjoittajiin kuulunut Alan Moore keskittyy jatkossa proosaan.

Alan Moore on allekirjoittanut sopimuksen viisiosaisesta fantasiaeepoksesta ja novellikokoelmasta, kertoo The Guardian. Maailman arvostetuimpiin sarjakuvakäsikirjoittajiin kuuluva Moore lopetti sarjakuvien tekemisen kaksi vuotta sitten, ilmoitettuaan asiasta alun perin jo 2016.

Brittiläinen Moore tunnetaan erityisesti sarjakuvista Vartijat (Watchmen, 1986), V niin kuin verikosto (V for Vendetta, 1982–88), Helvetistä (From Hell, 1991–1996) ja Kerrassaan merkillisten herrasmiesten liiga (The League of Extraordinary Gentlemen, 1999–2003).

Useiden Mooren teosten pohjalta on tehty elokuva- ja tv-sarjoja, mutta hän on yleensä vetänyt nimensä pois niistä ja kieltäytynyt ottamasta vastaan rahaa tulevistakin elokuvaversioista.

Yksi tuoreimmista sovituksista on syksyllä 2019 ilmestynyt Watchmen-sarja, joka keräsi kehuja ja palkintoja.

Vuonna 2016 Moore kertoi olevansa kiinnostunut tekemään asioita, jotka ovat hänelle täysin uusia, kuten elokuvia tai ”jättimäisiä romaaneja”.

Siis sellaisen kuin Mooren toisen romaanin, yli tuhatsivuisen Jerusalemin, jonka julkaisi sarjakuvakustantamo Knockabout vuonna 2016. William Blaken runon mukaan nimetyn romaanin kirjoittamiseen meni melkein kymmenen vuotta. Teos kertoo Mooren kotikaupungista Northamptonista, ja The Guardian arvioi romaanin suurenmoiseksi, joskin jättimäisyydessään hämmentäväksi.

Mooren ensimmäinen romaani, Voice of Fire, ilmestyi 1996. Sekin sijoittuu Northamptonin alueelle, tosin 6 000 vuoden ajalta.

Nyt luvassa on viisiosainen fantasiaromaanien sarja sekä novellikokoelma, joiden julkaisemisesta 67-vuotias Moore on tehnyt Bloomsbury-kustantamon kanssa kuusinumeroisen sopimuksen. Sopimus koskee kahta kokonaisuutta. Ensimmäinen on novellikokoelma Illuminations, joka tulee ilmestymään syksyllä 2022.

Toinen on Long London -nimellä kulkeva fantasiakvintetti, jonka julkaiseminen käynnistyy 2024. Sarja tulee kulkemaan toisen maailmansodan järkyttämästä vuoden 1949 Lontoosta ”versioon Lontoosta aivan käsityskykymme reunamilla”, mukanaan murhia, taikuutta ja hulluutta.

Moore kuvailee olevansa urallaan vaiheessa, jossa hän ”pursuaa fiktiota, pursuaa proosaa”.