Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Ikitaival-yhtiön ja Kalevala Korun logojen välillä ei ole sekaannusvaaraa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut päätöksensä Kalevala Korun viime kesänä tekemään valitukseen.

Yhtiö vaati, ettei Ikitaival-yhtiö saisi käyttää Kalevala-sanaa sisältävää logoa. Koruyhtiön mukaan logo olisi ollut sekoitettavissa Kalevala Korun muihin logoihin.

PRH:n mukaan Ikitaival-yhtiön ja Kalevala Korun logojen välillä ei kuitenkaan ole sekaannusvaaraa molempien palveluiden kohderyhmissä, jotka muodostuvat ammattimaisesta yleisöstä. Siksi PRH hylkäsi Kalevala Korun valituksen kokonaisuudessaan.

Kiistan alla ollut tavaramerkki oli Kalevala kartalle -nimisen kulttuurimatkailuhankkeen logo. Hanke oli ylempää ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevan Mimosa Sukasen opinnäytetyö.

Hankkeen tarkoituksena on auttaa kulttuuri- ja matkailualan toimijoita tuotteistamaan palveluitaan kansalliseepos Kalevalan tarinan avulla.

”Suomessa on vain muutama iso tarina, joita on hyödynnetty: muumit ja joulupukki. Kalevalaa ei ole nostettu esiin kunnolla. Näen siinä paljon potentiaalia niin matkailussa kuin kulttuuripuolellakin. Se voisi olla myös yksi keihäänkärki Suomi-brändin kannalta”, Sukanen sanoi HS:n haastattelussa maaliskuussa.

Sukanen rekisteröi hankkeensa logon Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) toukokuussa 2020.

Kalevala kartalle -hankkeen logo­

Tavaramerkissä on mustalla kiekolla kultainen hannunvaakuna- eli käpälikkösymboli, jonka ympärillä on kultainen teksti ”Siitäpä nyt tie menevi ura uusi urkenevi”, ja tämän kiekon alla on musta teksti ”Kalevala kartalle”.

Sukanen perusti hankkeelle Ikitaival-nimisen yrityksen logon rekisteröinnin jälkeen.

Kiistakapulana tavaramerkkiasiassa oli nimenomaan logon Kalevala sanana; saako sitä mainita Kalevala kartalle -hankkeen logossa vai ei.

Kalevala Koru vaati, ettei Sukanen saisi käyttää tavaramerkkiä, koska siinä on sana Kalevala.

Kalevala Jewelryn logo­

Yhtiön mukaan logo aiheutti sekaannusvaaran yhtiön omien kuviomerkkien Kalevala jewelryn ja Kalevala Innovation Labin sekä tavaramerkki Kalevala Korun kanssa.

Mimosa Sukanen kuitenkin katsoi, ettei Kalevala-sana ole kenenkään omaisuutta vaan suomalaisten immateriaalista kulttuuriperintöä. ”Sitä ei voi kukaan omistaa, mutta kaikki voivat siitä ammentaa”, Sukanen perusteli HS:lle.

Ennen valituksen tekoa Kalevala Koru oli vaatinut, että Sukasen matkailuhanke ei saisi tehdä yhteistyötä kelloja, koruja sekä taide- ja koriste-esineitä valmistavien tahojen kanssa.

Sukanen ei suostunut vaatimukseen, ja sen jälkeen Kalevala Koru teki heinäkuussa 2020 valituksen Patentti ja rekisterihallitukselle ja vaati rekisteröinnin kumoamista.

Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsti Paakkari kertoi maaliskuussa Helsingin Sanomille, että valitusta PRH:lle ei olisi tarvinnut tehdä, jos Sukasen tavaramerkkirekisteröintiin ”tehtäisiin rajoitus lisäämällä palveluluettelon perään maininta ’pois lukien koruihin, kelloihin sekä koriste- ja taide-esineisiin liittyvät palvelut’”.

Kalevala Korun vaatimuksiin suostuminen olisi Sukasen mukaan tarkoittanut kuitenkin sitä, että hankkeen toimintaedellytykset olisi evätty kokonaan.

Mimosa Sukanen sanoo tiedotteessaan olevansa iloinen PRH:n päätöksestä. Hän sekä oikeudellisena apuna toiminut Kati Repo KREAM Helsingistä pitävät päätöstä oikeudenmukaisena ja yleistä oikeustajua vastaavana.

Ilta-Sanomien haastattelema Kalevala Korun toimitusjohtaja Kirsti Paakkari sanoo, ettei yhtiö aio valittaa PRH:n päätöksestä markkinaoikeuteen.