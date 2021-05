Olive, taas -teos kai on romaani, mutta se koostuu toisiinsa kytkeytyvistä novelleista – ja juuri muotonsa vuoksi se on lumoava.

Romaani

Elizabeth Strout: Olive, taas (Olive, Again). Suom. Kristiina Rikman. Tammi. 355 s.

”’Etpä ole kovin kummoinen, Jack Kennison.’ Se yllätti hänet mutta tuntui todelta. Kuka oli sanonut niin äskettäin, ettei ollut kovin kummoinen? Olive Kitteridge. Hän oli sanonut jostain naapurin naisesta: ’Ei ole kovin kummoinen’, Olive sanoi, ja niin se nainen oli käsitelty, hylätty.”

Niille, jotka rakastivat Elizabeth Stroutin Olive Kitteridgeä (2008, suom. 2020), Olive, taas tuskin on pettymys. Se ei ole mikään Oliven seikkailut kaksi, vaan kuin samaa kirjaa.

Jack Kennison on eläköitynyt historianprofessori. Olive, taas avautuu hänen näkökulmastaan.

Luokan ja vallan kysymykset ovat läsnä kirjan avaavassa novellissa Pysäytys, jossa poliisi pysäyttää ylinopeutta ajaneen arrogantin Jackin. Hän yrittää erottautua ylempään, akateemiseen keskiluokkaansa käyttäytymällä alentuvasti poliisia kohtaan. Ei tosiaan kovin kummoista! Jack tuomitsee itsensä Oliven äänellä, ja rinnastaa itsensä naiseen, jonka Olive on arvioinut.

Uutuus koostuu toisiinsa kytkeytyvistä novelleista. Se kuljettaa 70-vuotiaan Oliven tarinaa eteenpäin, uuden avioliiton ja uudelleen leskeksi jäämisen kautta palveluasuntoon.

Mutta kyse ei ole niinkään hänestä, vaan Olive, taas osoittaa kirjallisuuden voiman kuvitella yhteisö.

En oikein tiedä, mikä on oikea nimi teoksen lajille. Se muodostuu toisiinsa kietoutuvista novelleista, ja toimii silti romaanimaisesti. Jos lukee kirjan romaanina, korostuu Oliven yksilöllinen tarina. Novellisilmälaseilla taas tulevat esiin tekstien vaihtuvat näkökulmat ja taiten tehdyt asetelmat. Taiten on kirja suomennettukin, Kristiina Rikman on löytänyt humoristiset kerrokset oivallisesti.

Novellikierre yhdistää Olive-teokset traditioon: yhteisöihin keskittynyt, etenkin pohjois­amerikkalainen, proosakirjallisuus käyttää tätä muotoa (mm. Jennifer Egan ja Alice Munro).

Juuri muotonsa vuoksi Olive, taas on lumoava. Näkökulma on kaikkitietävän kertojan mutta tekstin sisäiset kertomukset ja niiden lähteet vaihtelevat.

Yhteisö on tulkintoja muista ihmisistä ja vaillinaisia tietoja heidän motiiveistaan ja kohtaloistaan. Oliven itseymmärrystä luotaava sisäinen puhe kietoutuu jatkuvasti tarinoihin yhtei­söstä, jonka jäsenillä on käsityksiä eläköityneestä matema­tiikan­opettajasta. Seikkojen uskottavuus vaihtelee, Strout kiinnittää huomiota yhteisöllisten kertomusten (eli juorujen) ja kohtaamisten luonteeseen.

Kun aika kuluu, se ei ole vain Oliven, vaan koko yhteisön aikaa. Koska Strout on kirjoittanut Olivelle uteliaan mielen ja erottuvan vartalon, hänet huomataan ja hän vaikuttaa muihin.

Tuo vaikutus on olennaisempaa kuin Oliven päätelmät ihmisistä. Hän hankkiutuu samaan pöytään paikallisen kuuluisuuden, poet laureate Andrea L’Rieux’n kanssa novellissa Runoilija, ja päätyy runoihin. Tarkkailijan katse kääntyykin Oliveen, ja hänen on vaikea kestää sitä. Runot näyttävät hänet yhtä paljaana kuin lukija on tottunut näkemään kaupunkilaiset hänen silmissään.

Viimeistään, kun Olive tarvitsee kotisairaanhoitoa, tulee hänen keskiluokkainen asemansa näkyviin.

Betty, joka suututtaa Olivea avoimen rasisminsa ja Trump-puskuritarransa vuoksi, saa ihmisyytensä: kun Betty vähättelee elämäänsä Olivelle, tämä sanoo ”Mutta se on sinun elämääsi. Se on tärkeää.” Bettyn vastoinkäymiset ovat aivan toisenlaisia kuin Oliven. Samoin on somalitaustaisen Halimen, joka pelmahtaa Oliven elämään nyreksitystä somaliyhteisöstä naapurikaupungista.

Tapaukset eivät niinkään korosta Oliven kykyä ylittää rajoja, vaan kohtaamisten mahdollisuutta. Kotisairaanhoitajien hahmot paljastavat Oliven turvatun aseman mutta myös sen särkyvyyden.

Stroutin kerronta on täynnä tällaista älyä ja sydäntä, intersektioita, jos näin voisi sanoa. Olive, taas kuorii esiin ihmisen kerrallaan, mutta ei ilman niitä yhteyksiä, jotka määrittävät hänen olemassaoloaan maailmassa.

Olive on yksi eniten ihmistä muistuttavia tekstikudelmia, joita olen koskaan lukenut. Luulen, että todentuntu johtuu siitä, että Olive on olemassa vain suhteessa toisiin. Se tekee hänestä hieman käsittämättömän, kuten ihmiset yleensä ovat. ”Minulla ei ole aavistustakaan, kuka olen ollut”, kirjoittaa Olive teoksen lopussa.

Olive, taas ei opeta lukijalleen yhtään mitään. Sitä ei voi kutistaa empatiaharjoitukseksi, tai osoitukseksi ikäihmisen vireästä sielunelämästä. Eikä se liioin ole järisyttävä tai rajoja rikkova taideteos. Se on rajoja tunnistava ja vaaliva, monikerroksinen ja hiljainen teos. Ja sellaisena se on ihana ja riittävä.