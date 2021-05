Dekkaristi Camilla Läckbergin kirjoittama pandemiaelokuva Glacier maalailee ankeaa tulevaisuutta – ja saa miettimään, miksi se oikein on tehty

Taitava kirjoittaja olisi saanut Glacier-elokuvan perusasetelmasta paljonkin irti mutta ei Läckberg.

Glacier-elokuvan maailmassa ihmisten kanssakäyminen on kielletty. Samassa karanteenihotellissa asuva mies (Alexander Karim) ja nainen (Lena Endre), pastori ja lääkäri, pitävät yhteyttä salaa radiopuhelimilla, kännyköillä ja läppäreillä.­

Glacier ★★

Glaciär, Ruotsi 2021

Elisa Viihde Viaplay

Maailmanloppu on lähellä, jo viiden vuoden päässä. Näin ­ainakin rikosromaaneillaan maineeseen noussut Camilla Läckberg yrittää uskotella.

Puolet maapallon väestöstä on kuollut pandemiaan, ja ihmisiä on kielletty olemasta tekemisissä toistensa kanssa. Koskettamisesta on tullut vain kipeä muisto ja fantasia.

Tukholman kaduilla on autiota, kuten on myös hotellissa, joka on enää karanteenikäytössä.

Tyhjillä käytävillä samoilee nainen (Lena Endre), joka osoittautuu lääkäriksi. Ja kas, toinenkin ihminen, mies. Pastori.

Alun ärtyisästä etäkohtaamisesta seuraa kontakti, ensin radiopuhelimilla, sen jälkeen kännyköillä ja läppäreillä.

Kaksi ihmistä – mies ja nainen – kohtaa, maailma tuhoutuu ympärillä, yhteiskunta kontrolloi.

Joku taitava kirjoittaja saattaisi saada tästä paljonkin aikaiseksi, mutta ei Läckberg. Hän ei ole Ingmar Bergman.

Kun koko juttu on kahden ihmisen välisessä dialogissa, siinä pitäisi olla se koko maailma, joka ei näy kuvassa.

Läckberg on kirjoittanut pastorinsa suuhun muka-syvällisyyksiä, joista on mahdoton saada otetta. Lääkärinainen alkaa avautua yksinäisyydestään. Alkoholia kuluu kiusallisen paljon.

Erikoista Glacierissa on se, että se on ylipäätään toteutettu. Läckbergin nimi myy, mutta tuskin sentään ihan mitä tahansa. Baker Karimin ohjaus paikkailee puutteita, samoin Endren näyttelijäntyö.

Pastoria esittävä Alexander Karim ylinäyttelee pahasti.

Pandemian nykytilanne luo vähän hassuakin kontekstia. Tätäkö ruotsalaiset oikeasti pelkäävät? Että poliisiyhteiskunta ottaa vallan, ja ihmiset kiskotaan väkisin toisistaan erilleen. Ja tauti jyllää, eikä sille voi enää mitään.

Mutta ei pidä yleistää. Glacier ei taida mennä Ruotsissakaan läpi.

Kun dialogi on teennäistä, huomio kiinnittyy muuhun uskottavuuteen. Hotellissa tuntuu palvelu pelaavan, vaikka ketään ei ole töissä.

Joku kasvattaa jossain lohta ruuaksi, viljelee viiniä, pullottaa viskiä, pesee kai pyykitkin ja siivoaa huoneet. Scifi ei toimi, jos kuvitellun maailman yksityiskohdat ovat ylimalkaisia.

Selväksi ei myöskään käy, mihin kontrolli perustuu.

Mitä sääntöjä mies ja nainen rikkovat, kun he puhuvat laitteiden välityksellä? Ja miksi he ovat karanteenissa?

Todellinen uhkakuva lienee sittenkin erilaisten pandemia-draamojen vyöry, joka saattaa seurata lähivuosina.

Toivottavasti nyt jo osataan painaa jarrua tuotantojen kanssa, sillä veikkaan, että parin vuoden päästä kukaan ei halua kuulla sanaakaan eristyksestä.