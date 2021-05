Sisters-elokuvassa aikuisten siskosten lapsuudenkoti myydään, ja he päättävät järjestää vielä kerran kunnon bileet 1980-luvun malliin.

Sisters ★★★

USA 2015

Frii klo 21.00 (K16)

Nostalgiset kaverikomediat ovat olleet enimmäkseen mökeltävien äijäporukoiden heiniä. Niissä nolo sekoilu on ennen kaikkea veljeyttä koossa pitävä liima, joka auttaa luovimaan läpi aikuisuuden karikkojen.

Jason Mooren ohjaamassa ja Paula Pennin käsikirjoittamassa Sistersissä mökellyksestä ja sekoilusta vastaavat Tina Feyn ja Amy Poehlerin esittämät aikuiset siskokset. Kate (Fey) on vastuuta pakoileva tuuliviiri, Maura ­(Poehler) siskoaan tukeva hoivaaja.

Kun Katen ja Mauran vanhemmat päättävät myydä sisarusten lapsuudenkodin, naiset päättävät järjestää vielä kerran kunnon bileet 1980-luvun malliin.

Teini-iän huolettomuus on tietysti huonosti sovitettavissa ­aikuisuuteen. Seurauksena on syvenevä katastrofi. Välillä tähtäin on kunnianhimoisesti Pahuksenmoisten pirskeiden (1968) absurdiudessa, mutta enimmäkseen jäädään keskiverto jenkkikomedian älyttömyyksiin.

Kaksi suvereenia komedianäyttelijää pitää silti pään pinnalla silloinkin, kun edessä on liian syvä sukellus haarojenväli­huumoriin.