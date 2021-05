Kuka? Leila Simonen

■ Syntyi 1951 Kalajoella, asuu Helsingissä ja Las Palmasissa.

■ Opiskellut Tampereen yliopistossa sekä Kanadassa (Ontario Institute for Studies in Educa­tion, University of Toronto) ja Bri­tanniassa (University of Warwick).

■ Yhteiskuntatieteiden tohtori, Tampereen yliopisto 1990. So­siaalipolitiikan dosentti, Kuo­pion yliopisto 1991–.

■ Tampereen yliopiston tunti­opettaja ja suunnittelija ja Suomen akatemian erikoistutkija 1975–1990.

■ Sosiaali- ja terveyshallituksen, sit­temmin Stakes (nyk. THL), tutkimus- ja kehittämispäällikkö 1991–2000.

■ Yli 200 tieteellistä julkaisua.

■ Yrittäjä, kirjailija, kouluttaja 2001–2014.

■ Viisi dekkaria, neljä lifestyle-kirjaa.

■ Täyttää 70 vuotta lauantaina 8. toukokuuta.