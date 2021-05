Koronaviruspandemia sulki teattereiden ovet ympäri maan. Palo lavalle on saanut teatterilaiset innovoimaan uudenlaista tekemistä.

Kuninkaalle (Kari Arffman) käy hassusti Helsingin kaupunginteatterin murhamysteerissä Murder at the Theatre.­

Näky oli aavemainen. Ennen elämää ja valoa täynnä oleva kaupunginteatteri vain ”mökötti sinisenä ja mykkänä” Tokoinrannassa.

Se ruokki mielikuvitusta. Helsingin kaupunginteatterin näyttelijät Vappu Nalbantoglun ja Sanna-June Hyde alkoivat kehitellä yhdessä tarinaa, jossa näytelmien hahmot vaeltavat levottomina autiossa talossa etsien yleisöään ja tarkoitustaan.

Syntyi kolmiosainen videosarja Love me Tender.

Katso alla olevalta videolta Love me Tenderin ensimmäinen osa:

Mukaan lähti myös kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman. Hän paimentaa tarinoista karanneita hahmoja samalla kun esittelee koronapandemian sulkemaa teatteria paikalle tulleelle reportterille (June Hyde). Pirre (Eija Vilpas) yrittää pitää paikkoja puhtaana. Prinssi Rohkea (Martti Manninen) esittelee hurmuritaitojaan.

Humoristinen pläjäys vakavoituu, kun Kuningas (Kari Arffman) tulkitsee nimikkokappaleen suurella näyttämöllä, mutta yleisössä ei istu ketään.

”Kyllä siellä kuvauksissa itkettiin. On ollut tosi ikävä yleisöä ja sitä yhteistä jaettua inhimillistä kokemusta”, Hyde sanoo.

Toisaalta pysähtyminen on antanut myös miettimisen aihetta.

”Vaikka tämä on ollut tosi hurjaa aikaa, henkilökohtaisesti itselleni on ollut hienoa se, että olen löytänyt uudenlaisen arvostuksen omaa ja muiden työtä kohtaan. Taide ja kulttuuri auttaa ihmisiä jaksamaan. Kun on painanut pitkää päivää projektista toiseen sellaisessa putkessa, sitä ei ole ehkä ymmärtänytkään, miten tärkeää se on”, Nalbantoglun kuvailee.

Love me Tender kuvattiin viime tammikuussa, kun tartuntatilanne oli rauhallisessa vaiheessa ja teattereita oltiin avaamassa. Mutta ovet pysyivät kiinni.

Teatteriväki ei kuitenkaan lannistunut. He halusivat tehdä lisää videoita. Syntyi kolmiosainen murhamysteeri Murder at the Theatre.

Riitta Havukainen on Komisaario Pulmu, joka tulee selvittämään rikosta avustajansa Kikan (Raili Raitala) kanssa. Epäiltynä ovat muun muassa Mannerheim (Risto Kaskilahti), Ms. Honey Voice (Vuokko Hovatta) ja ohjaaja Laura Naijala (Sanna Saarijärvi).

Videosarjat on tehty talkoovoimin, ja ihmiset olivat mukana suunnittelussa alusta asti näyttelijöistä maskeeraajiin ja puvustajiin, Hyde kertoo.

Edessä on ainakin vielä yksi projekti, johon osallistuu koko kaupunginteatterin henkilökunta: musiikkivideo kiitokseksi pandemian etulinjassa työskentelevälle hoitohenkilökunnalle.

Helsingin kaupunginteatteri ei ole ainoa teatteri, jossa on kehitelty piristävää ohjelmaa koronatylsyyteen.

Esimerkiksi Turun kaupunginteatterissa on esityskatkojen aikana siirrytty perjantaisin Facebookiin, jossa somenäyttämöllä on esitetty livenä muun muassa näytelmiä, tarinoita, runoja ja improvisaatiota.

Seinäjoen kaupunginteatterissa on pyöritetty kulissien taakse kurkistavaa podcastia nimeltä Lämpiöelämää.

Nyt teatterilaisten katseet ovat ensi jo tiiviisti ensi syksyssä. Näytelmiä on jo alettu harjoitella.

”Toivomme sydämemme pohjasta, että siihen mennessä on rokotettu jo niin paljon ihmisiä, että teatterit voidaan avata”, Sanna-June Hyde sanoo.

Katso Helsingin kaupunginteatterin Youtube-kanavalta Love Me Tenderin ja Murder at the Theatren kaikki katsot.