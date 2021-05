Carey Mulligan sai Oscar-ehdokkuuden hurjasta roolisuorituksestaan miehille kostavana naisena.

Draama

Lupaava nuori nainen, ohjaus Emerald Fennell. Päärooleissa Carey Mulligan. Bo Burnham, Laverne Cox, Alison Brie, Chris Lowell. 114 min. K12. Kino Engel. ★★★★★

Mitäpä jos?

Umpijurrinen nainen päätyy baarista miehen ”pelastamana” tämän asunnolle, ja mies, ihan mukava tyyppi ja aika selvin päin, huomaa tilaisuutensa tulleen. Tarjoaa vielä yhden paukun, kaataa naisen sängylle ja ryhtyy hommiin.

Kunnes nainen yhtäkkiä räväyttää silmänsä auki ja kysyy: mitä oikein olet tekemässä?

Hän ei olekaan humalassa. Hän on näytellyt koko ajan.

Mies ei ymmärrä tekevänsä mitään väärin. Mukava kun siis on ja sellaisena itseään pitää. Hän tyrmistyy, ei ota väkisin, mutta nainen on päässyt nöyryyttämään ja poistuu tyynesti paikalta.

Tästä alkaa brittiläisen Emerald Fennellin ohjaama ja kirjoittama elokuva Lupaava nuori nainen, joka oli yksi Oscar-jaon voittajista. Elokuva on yhdysvaltalaista tuotantoa, mutta Fennell on ensimmäinen brittinainen, joka oli ehdolla parhaaksi ohjaajaksi. Oscarin hän sai parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta.

Fennell on kiinnostava tekijä, 35-vuotias eli tekisi mieli sanoa lupaava nuori nainen, mutta hän on jo lunastanut lupauksia. Suomalainenkin yleisö tuntee hänet näyttelijänä muun muassa The Crown -sarjan Camillana sekä Hakekaa kätilöstä. Hänet on nähty myös muun muassa Anna Karenina -elokuvassa ja Tanskalaisessa tytössä. Nyt omassa debyyttielokuvassaan hän vilahtaa tietokoneen ruudulla neuvomassa, miten meikataan miestä kiihottavat huulet.

Käsikirjoittajana Fennell on saanut meriittiä Killing Eve -sarjan kakkoskauden pääkäsikirjoittajana. Tavallaan Lupaava nuori nainen on jatkoa juuri Killing Evelle, sillä siinäkin naisilla on valta näyttää mutta myös tappaa. Lupaavassa nuoressa naisessa taas on vain vähän väkivaltaa, vaikka siitä on koko ajan kysymys.

Elokuva on periaatteessa hyvinkin tavanomainen kostotarina, mutta se ei pelaa vaaran uhalla. Heti alussahan nähdään, että päähenkilö Cassie selviää kotiin kuivin jaloin, eikä hän iske puukkoa miehen rintaan. Kumpikaan ei päädy tekemään mitään rikollista, eikä paikalle saavu poliisia.

Cassie ei ole kostoretkellä omasta vaan ystävänsä Ninan puolesta. Tapahtumat purkautuvat vähitellen elokuvan edetessä. Mikä on Cassien oma osuus? Mitä oikeastaan tapahtui?

Cassie elää sosiaalisesti eristyksissä, ja asuu kolmekymppisenä yhä vanhempiensa kotona. Hän käy töissä kahvilassa, ja jaksaa palvella asiakkaita hampaat irvessä. Iltaisin hän käynnistää teatterinsa ja pukee päälleen baarikostyymin. Pelastajia on tarjolla, joka ikinen ilta.

Kunnes eräänä päivänä kahvilan tiskin taakse ilmaantuu vanha opiskelukaveri Ryan (Bo Burnham). Tavallisen kiva tyyppi, joka on ihastunut ja sinnikäs. Ehkä Cassie voisi sittenkin aloittaa normaalin elämän.

Fennellin tapa hämmentää katsojia on nerokasta. Elokuvaa voi katsoa monelta kantilta: romanttisena viihteenä, mustana komediana, lopulta ehkä eniten satiirina eikä vähiten trillerinä. Missään näistä vaihtoehdoista Fennell ei kuitenkaan tarjoa tukea tunteista tai huumorista. Elokuva on juuri niin kova ja kylmä kuin Cassien mielikin.

Lupaava nuori nainen on hurja suoritus myös Carey Mulliganilta, joka näyttelee Cassien roolin ja ylsi hänkin Oscar-ehdokkaaksi. Mulligan ymmärtää risteilevien lajityyppien odotukset ja tekee Cassiesta inhimillisen olennon, vaikka tunteita ei saakaan näyttää.

Myös lavastuksessa, puvuissa ja maskeerauksessa leikitään eri lajeilla. Kahvila on kuin mistä tahansa ällöväritetystä sinkkukomediasta. Vanhempien tyylitön koti on kauhukomediaa.

Elokuvassa on perimmältään kysymys suostumuksesta, ja se jatkaa samaa teemaa kuin Michaela Coelin upea tv-sarja I May Destroy You HBO:lla tai vaikka Märta Tikkasen romaani Miestä ei voi raiskata. Naisilla on keinot vähissä, jos mies kieltäytyy uskomasta, että naisen pitää suostua, olla messissä. Ilman sitä mies on raiskaaja. Ja aika jännä, että mies menettää kiinnostuksensa sillä hetkellä, kun Cassien juoni paljastuu.

Lupaava nuori nainen on tavallaan ennustettava, mutta kunhan päästään lopun käänteisiin, niin voin vakuuttaa, että tällaista ei ole usein nähty. Mieleen tulevat Roman Polanskin elokuvien groteskeimmat kohtaukset, vaikka Polanskin nimi onkin tässä yhteydessä ikävä mainita.

Naistekijöiden määrän kasvaessa tätä tylyyttä on varmasti luvassa lisää.