Kuuden Oscarin ehdokas Minari on lämmin korealainen perhetarina Arkansasin pelloilta.

Draama

Minari, ohjaus Lee Isaac Chung. Pääosissa Steven Yeun, Yeri Han, Alan Kim, Yuh-Jung Youn, Will Patton. 115 min. K12. Kino Engel. ★★★★

Korealaisamerikkalainen Lee Isaac Chung aikoi ensin lääkäriksi, mutta innostui elokuvasta yliopistossa ja jäi sille tielle. New Yorkin Brooklynissa asuva Chung on ohjannut tähän mennessä viisi pitkää elokuvaa ja ollut mukana perustamassa elokuvatuotantoyhtiötä niinkin harvinaiseen elokuvamaahan kuin Ruandaan.

Kuuden Oscarin ehdokkaana käväisseessä Minarissa Chung kanavoi omaa lapsuuttaan. Hän kasvoi maatilalla Yhdysvaltojen Arkansasissa 1980-luvulla, ja Minari kertookin korealaisperheestä, joka muuttaa viljelemään kasviksia Arkansasiin Ronald Reaganin presidenttikaudella.

Sekä isä Jacob Yi (Steven Yeun) että äiti Monica (Yeri Han) ovat työskennelleet Kaliforniassa kanalassa lajittelijoina, eli työntekijöinä, joiden tehtävä on erotella kukonpojat kanatipuista. Samoihin hommiin he tulevat Arkansasiinkin, mutta Jacobilla on unelma: hän haluaa kasvattaa tilallaan kasviksia korealaisten ravintoloiden tarpeisiin.

Monica epäilee koko hanketta ja inhoaa perheen uutta kotia, isoa pyörillä liikuteltavaa parakkia. Lapset Anne (Noel Cho) ja David (Alan Kim) puhuvat keskenään jo englantia ja sopeutuvat paljon äitiään paremmin. Monica rauhoittuu vasta, kun hänen äitinsä (Yuh-Jung Youn) muuttaa perheen luokse asumaan.

Minarin maisemat ovat amerikkalaisia, mutta tunnelma ja tyyli hyvinkin aasialaisia. Tunteita on, mutta ei mitään äitelää tai korostunutta sentimentaalisuutta.

Chung pitäytyy maanläheisessä realismissa niin tapahtumien kuin henkilöhahmojenkin suhteen sirotellen tarinan sekaan hienoista huumoria.

Jacob on sisäistänyt aasialaisen miehen eetoksen hyvin jyrkästi: perheestä on huolehdittava ja sille on luotava tulevaisuus vaikka verta hikoillen. Lasten on myös nähtävä että isä menestyy siinä, mihin on ryhtynyt. Monica on joustavampi. Hänelle kelpaisi vaatimattomampi elämä kaupungissa, eikä hän tahdo ymmärtää Jacobin härkäpäistä peräänantamattomuutta. Pariskunnan riidat koettelevat lapsia, ja Davidilla on lisäksi huolta aiheuttava reikä sydämessä.

Minarin kerronnan rytmi on rauhallinen ja luonnollinen, eikä siinä etsitä dramaattisia kohokohtia. Ja jos niitä tulee, nekin soljuvat saumattomasti tarinan virrassa. Kulttuurieroja toki on, mutta niitäkään ei korosteta. Chung tuntee pikemminkin syleilevän vanhaa käsitystä Yhdysvalloista suurena kansojen sulatusuunina.

Yuh-Jung Youn palkittiin Oscarilla isoäidin roolistaan Minari-elokuvassa.­

Etelä-Koreassa suosittu ja tunnettu veteraaninäyttelijä Yuh-Jung Youn nappasi Minarin ainoan Oscarin mainiosta sivuroolityöstään Yin perheen mummona. Tämä mummeli ei osaa leipoa tai tehdä ruokaa, mutta sitäkin paremmin pelata korttia ja kiroilla.

Toinen veteraani, amerikkalainen Will Patton tekee myös hersyvän sivuosan uskoon hieman oudolla tavalla hurahtaneena, mutta kaikin puolin hyväntahtoisena Jacob Yin apumiehenä Paulina.

Jaa että mikä se minari sitten on? Se on aasialainen mauste- ja ruokakasvi, jota Yin perheen mummo alkaa kasvattaa läheisellä purolla. Samalla minari on vertauskuva sille, kuinka niin kasvit kuin ihmisetkin kukoistavat, kun olosuhteet ovat suotuisat.