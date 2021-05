Ryhmän mukaan teknologia altistaa käyttäjät tunteiden manipulaatiolle, syrjinnälle, yksityisyyden loukkauksille ja tietoturvaongelmille.

Spotify on patentoitunut äänentunnisteknologian, jonka avulla voisi suositella musikkia. Joukko muusikkoja ja ihmisoikeusjärjestöjä vaatii, ettei teknologiaa oteta koskaan käyttöön.­

Ryhmä muusikkoja ja ihmisoikeusjärjestöjä vaatii, ettei Spotify ota koskaan käyttöön kehittelemäänsä äänentunnistusteknologiaa, jonka avulla yhtiö voisi suositella kappaleita palvelunsa käyttäjille.

Äänentunnistusteknologialle myönnettiin patentti tammikuussa, ja tuolloin asiasta kertoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Teknologian avulla Spotify voisi analysoida käyttäjän ääntä ja taustamelua ja suositella kappaleita tunnetilaan, sukupuoleen, ikään, aksenttiin ja ympäristöön perustuen. Taustaäänien perusteella voisi esimerkiksi päätellä, kuunteleeko käyttäjä musiikkia yksin, ryhmässä, autossa tai muussa liikennevälineessä.

Tällä viikolla iso joukko muusikkoja ja ihmisoikeusjärjestöjä, mukana muun muassa Rage Against the Machine -yhtyeen kitaristi Tom Morello, Laura Jane Grace, Amnesty International ja Access Now, lähetti Spotifyn toimitusjohtajalle Daniel Ekille avoimen kirjeen, jossa vaaditaan, ettei äänentunnistusteknologiaa oteta käyttöön Spotifyssa eikä missään muussakaan yhtiössä.

”Tämä suositusteknologia on vaarallinen, loukkaa yksityisyyttä ja muita ihmisoikeuksia, eikä Spotifyn eikä minkään muunkaan yhtiön pitäisi ottaa sitä käyttöön”, kirjeessä sanotaan.

Ryhmän mukaan teknologia altistaa käyttäjät tunteiden manipulaatiolle, syrjinnälle, yksityisyyden loukkauksille ja tietoturvaongelmille. Lisäksi se vain lisäisi epätasa-arvoa musiikkiteollisuudessa.

”On mahdotonta päätellä sukupuolta syrjimättä trans- ja muunsukupuolisia, ja muita, jotka eivät mahdu sukupuolistereotyyppeihin. On myös mahdotonta päätellä ihmisen musiikkimakua aksentin perusteella olettamatta, että on ’normaali’ tapa puhua, tai ajautumatta rasistisiin stereotyyppeihin.”

Spotify ilmoitti huhtikuussa, ettei sillä ole aikomuksia ottaa patentoimaansa teknologiaa käyttöön. Nyt yhtiöltä kuitenkin toivotaan julkista sitoutumista, ettei se ota teknologiaa koskaan käyttöön, ei lisensoi, myy eikä monetisoi sitä millään tavalla.

”Tämän teknologian käyttöä missä muodossa tahansa on mahdotonta hyväksyä”, kirjeessä sanotaan.