Over her dead body -striimiesitys jatkaa keskustelua siitä, kuka kenenkin tarinan uskoo.

Talvikki Eerola (vas.) ja Saana Rautavaara Onerva Hannulan Over her dead body -esityksessä.­

Teatterikorkeakoulun striimiesitys Over her dead body. Ohjaus ja käsikirjoitus Onerva Hannula. Visuaalinen suunnittelu Meri Hiironen, tilasuunnittelu Anastasia Paretskoi, valosuunnittelu Mikko Hirvonen, äänisuunnittelu Iida Hägglund, pukusuunnittelu Katri Nikkola, maskeeraussuunnittelu Liis Mitjan. Esiintyjät Talvikki Eerola, Reetta Koskinen, Ona Korpiranta, Mathilda Kruse, Saana Rautavaara, Henna Wallin, Emelie Zilliacus.

Jälleen yksi kauniin naisen ruumis löytyy metsästä.

Nainen ryhtyy pelastamaan fiktioon ruumiin rooliin vangittua naista mieskertojalta, mutta paljastuu, ettei se ole ihan niin yksinkertaista. Kukaan ei välttämättä halua tulla pelastetuksi vaan pikemminkin kohdatuksi.

Onerva Hannulan ohjaaman ja kirjoittaman teoksen striimiensi-ilta jatkaa keskustelua siitä, kuka kenenkin tarinaa kertoo. Nuori, murhattu nainen on dekkarisarjojen vakiokalustoa, mutta yhtä lailla läsnä maalaustaiteen, kirjallisuuden ja näyttämötaiteen klassikoissa.

Kahden erilaisen naishahmon sekä heitä yhdistävän suvereenin mieskertojan (tai drag king -hahmon) kolmiodraama muistuttaa Saara Turusen Broken Heart Storya kysyessään, pitääkö naisen valita, onko hän vahva vai heikko. Myös kuorossa, visuaalisuudessa ja rehellisissä kysymyksissä on paljon samaa.

Kiinnostus todellista, ei fiktiivistä, ruumista kohtaan palauttaa ruumiin teatteriin aivan toisin kuin se naisen kuva, mitä yleensä toistetaan. Näkökulmia riittää. Näyttelijät solahtavat hienosti esityksen outoon tunnelmaan, jossa vilpitön kysyminen ja jyräävä oikeassa oleminen aaltoilevat. He ovat kuin kotonaan runsaassa viittausviidakossa ja kielen eri rekistereissä.

Esitys alkaa nordic noir -tunnelmalla ja päättyy John Everett Millias’n Ofelia-taulun kuvaan. Välillä ehditään käydä läpi niin ritariromantiikkaa kuin eläinsatuja. Teos nostaa esiin myös kysymyksen siitä, mitä alistussuhteiden poistaminen fiktiosta merkitsee, jos niitä ei poisteta tosielämästä. Ja monta muuta vilpitöntä kysymystä.

Parasta onkin teoksen avoimuus sekä pyrkimys antaa uusi, vapauttava näkökulma menneeseen. Ehkä tarvittaisiin silti vähän enemmän sen oman paikan koettelemista, jotta esitys jättäisi pysyvämmän jäljen.

Over her dead body nimittäin näyttää ja kuulostaa upealta, mutta jää ehkä kokonaisuutena vähän neuvottomana seisoskelemaan aiheensa äärelle. Kenties se on aivan rehellisesti artikuloitu tunne, ja sinällään toki arvokas.

Lavastuksena käytetään katosta laskeutuvia läpikuultavia muovisuikaleita, joihin valot luovat värit ja tavallaan muodotkin metsälle. Ratkaisu korostaa illusorisuutta, mutta myös luo vahvoja illuusioita.

Runsas määrä viittauksia taiteen historiaan antaa visuaalisuudelle ja äänille mahdollisuuksia, joita ei jätetä käyttämättä. Pukusuunnittelu ja maskeerauskin ovat korkeatasoisia hyödyntäessään sekä fantasiaa että erikoisen kauniisti myös taistelevan naisen vartaloa. Syntyy elokuvamaisia ja vahvasti lihallisia näkyjä.

Tilasuunnittelussa installaatiomaisuus tuo näyttelijät väreilevästi esiin.

Striimiesitys vielä 6. ja 7. toukokuuta kello 19.