Tv-dokumentti Narkomania ehdottaa Suomeen Tanskan mallin mukaista käyttöhuonetta. Mutta onko piikittämisen kuvaaminen oikea tapa herättää ihmiset ymmärtämään huumeidenkäyttäjien elämää?

”Haluuttekste tällasen elämän?”

Konsta on 20-vuotias, ja hän alkoi käyttää kovia huumeita 13-vuotiaana. Hän nilkuttaa kainalosauvoilla eri puolilla Helsinkiä. Siellä mistä saa aineita.

Hän suuntaa vihaiset sanansa nuorille, jotka kyselevät huumeiden perään kuten hän itse teki aikoinaan. Konsta toistaa: älkää.

Tutkiva freelance-toimittaja Jeanette Björkqvist ja kuvajournalisti Niklas Meltio ovat seuranneet Konstaa ja kahta muuta helsinkiläistä huumeriippuvaista miestä. Julle on kolmekymppinen, Jouni jo keski-iässä. He kulkevat usein kimpassa ja käyvät piikittämässä julkisissa vessoissa.

Kullakin on omat tarinansa, jotka jäävät aika hämäriksi. Julle kertoo äitinsä kuolemasta, joka on ajanut hänet yhä pahempaan jamaan. Jouni on ollut yrittäjä ja sortunut aineisiin vasta kolmekymppisenä. Sen jälkeen kaikki omaisuus on mennyt huumeisiin. Jouni sanoo olevansa tyytyväinen nykytilanteeseen, mutta hän sanoo sen aineissa.

Jouni (vas.) ja Konsta kulkevat usein kimpassa ja käyvät piikittämässä julkisissa vessoissa.­

Miehet nähdään pyörimässä Elielinaukiolla ja Rautatientorilla. Voi olla, että he ovat siellä tälläkin hetkellä, jos ovat vielä siinä kunnossa. Dokumenttia on kuvattu vuosi sitten keväällä ja kesällä.

Huumeidenkäyttäjät kuuluvat kaupunkikuvaan joka paikassa. Jos Helsingissä kulkee aseman tienoilla tai Sörnäisten Kurvissa, on käveltävä heidän ohitseen. Moni haluaa heidät pois silmistä, mutta vaikka se onnistuisi, se ei voi olla ratkaisu.

Tämä on ehkä Björkqvistin ja Meltion Narkomania-dokumentin ajatuksena, joskaan sitä ei sanota suoraan. Ylipäätään dokumentissa ei varsinaisesti ole selvää viestiä, mutta se on valittu tyyli. Se näyttää ja jättää katsojan tehtäväksi selvittää omat ajatuksensa.

Kun tilanne on ryöpsähtänyt kaikkien silmille, on korkea aika pohtia, miten huumeidenkäyttäjistä tulee kertoa niin, että samalla voidaan kunnioittaa heidän ihmisarvoaan.

Koska se on juuri se, mitä siinä Elielinaukion metroaukon kohdalla tulee mietittyä: miten juuri minä suhtaudun näihin ihmisiin? Olenko välinpitämätön, ärsyyntynyt, peloissani, surullinen?

Ohikulkijoille Narkomaniakin kai on suunnattu, mutta siitä jää tyhjä olo. Miesten puhe on suunnilleen sitä samaa, jota kuulee metromatkan aikana muutenkin, jos ryhtyy kuuntelemaan. Ainoa mitä ohikulkijat eivät näe, on piikittäminen.

Nyt kamera menee miesten perässä vessaan ja näyttää yhä uudelleen, miten neula pistetään. Se on inhottavaa, mutta herättääkö piikittämisen katsominen mitään sen syvempiä ajatuksia?

Dokumentissa on toinenkin puoli. Siinä matkataan Kööpenhaminaan, jossa huumeidenkäyttäjille on avattu käyttöhuoneita. He voivat ottaa niissä annoksensa turvallisissa olosuhteissa. Suomalainen ensihoitaja Jani Keto työskentelee sikäläisessä käyttöhuoneessa ja kertoo, miten se toimii ja miten raskasta siellä on olla töissä. Paikallinen poliisi kiittelee systeemiä, mutta hänen puheistaan saa käsityksen, että tilat ovat eräänlaisia terminaalipisteitä: suurin osa ei selviä sieltä hengissä.

Tanska tarjoaa narkomaaneille turvallisen käyttöhuoneen. Michelle on siitä kiitollinen, sillä naiset ovat huumeporukoissa erityisen haavoittuvassa asemassa.­

Helsingin kaupunki on ehdottanut samanlaisia käyttöhuoneita sosiaali- ja terveysministeriölle, mutta dokumentista ei selviä, missä vaiheessa ehdotus on. Muutenkin informaatio on niukkaa. Jani Keto viittaa Subutex-markkinoihin, jotka ovat suomalaisten erityispiirre. Tätä voisi selittää enemmän, vaikka ilmiö onkin tuttu. Käytön kriminalisointikin on yksi tärkeä teema, mutta siihen 55-minuuttinen dokumentti ei juurikaan puutu.

Björkqvist ja Meltio ovat kokeneita journalisteja mutta eivät television puolella. Se näkyy esimerkiksi Narkomanian rakenteessa. Kööpenhaminaan päädytään vasta puolivälissä, vaikka tekijöille on selvästi tärkeää tuoda esiin sikäläinen vaihtoehto.

Dokumentti herättää myös eettisiä kysymyksiä. Koska kohteet ovat koko ajan sekaisin, onko mitään taetta siitä, että he ymmärsivät, mihin suostuivat? Sama koskee Kööpenhaminassa kuvattuja naisia.

Yle Areenasta poistettiin vastikään Lost Boys -dokumentti, joka on jatkoa Joonas Neuvosen Reindeerspottingille. Näissä kahdessa elokuvassa Neuvonen seuraa omien kavereittensa vaiheita, ja hän on itse kertonut, että ainakin ensimmäinen on tehty huumeiden vaikutuksen alaisena, ilmeisesti jälkimmäinenkin.

Lost Boys on ehkä vähän turha lisä samalle saagalle, koska Reindeerspotting teki jo tehtävänsä. Se meni niin syvälle kuin kameran kanssa voi mennä.

Lost Boysin ikäluokitus nousi K18:aan, ja perusteluiden mukaan sitä pidettiin liian ahdistavana mutta myös ihannoivana, ja tämä outo ristiriita on herättänyt keskustelua. Kysymys ikärajasta on hankala, mutta onko alaikäisten näkökulmasta turvallisempaa näyttää huumeidenkäyttöä ulkopuolisena tarkkailijana kuten Narkomaniassa tehdään? Sen ikärajasuositus näyttää olevan 16 vuotta.

Jullea ja Konstaa kannattaa kuunnella, sen mitä heidän puheistaan saa selvää. Myös Julle haluaa sanoa nuorille älkää.

”Jos teille tarjotaan pilveä, älkää ottako. Se on portti. En halua teistä nistejä, en halua teistä mun kavereita.”

Narkomania, TV2 tiistaina 11.5. klo 21.00 ja Yle Areena. (K16)