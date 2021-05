Ani harva on päässyt kiipeämään Rautatieaseman torniin, mutta nyt se onnistuu virtuaalisesti – Ilmaistapahtuma vie myös suunnistamaan keskelle Etelä-Helsingin jugend-helmiä

Rautatieaseman torni on tärkeä maamerkki. Kuvassa Helsingin Rautatieaseman torni Keskuskadulta nähtynä.­

Kamera kulkee pitkin Rautatieaseman tornin betonisia rappusia, kuvaa seinien punaisia tiiliä ja kaiteita.

”Rautatieasemille rakennettiin usein torni, varsinkin Euroopassa isommille rautatieasemille ”, toteaa rautatiearkkitehti Pirjo Huvila videolla. ”Sen tarkoitus on olla maamerkki kaupunkirakenteessa, jolloin sitä kohti on helppo suunnistaa.”

Videolla Pirjo Huvila esittelee Eliel Saarisen suunnittelemaa Rautatieasemaa – ja varsinkin sen tornia. Video on osa tämän kevään Open House Helsinki -tapahtumaa, joka järjestetään 7.–9. toukokuuta.

Open House Helsingin ohjelma koostuu arkkitehtuurikohteiden videoesittelyistä, arkkitehtuurisuunnistuksesta, ulkotiloihin keskittyvistä kävelykierroksista sekä arkkitehtiklinikoista. Maksuton ohjelma on tällä kertaa pääosin digitaalista.

Videoiden välityksellä ovet aukeavat Helsingin päärautatieaseman kellotornin lisäksi Jätkäsaaren Vihreistä vihrein -asuinrakennukseen, Yrjö Kukkapuron ateljeehen, Ylen linkkitorniin ja Roihuvuoren ala-asteelle. Videoesittelyt ovat katsottavissa koko tapahtuman ajan. Osa videoista on englanniksi.

Arkkitehtuurimuseo järjestää kolme kävelykierrosta 1920-luvun helsinkiläisille asuinalueille osana Open House Helsinki 2021 -festivaalia. Yhdellä kierroksista tutustutaan työväen asuinalueeksi rakennettuun Vallilaan.­

Aiempina vuosina tapahtuma on järjestetty fyysisinä kävely- ja esittelykierroksina.

Nyt videoille tulevia kohteita valittiin sen mukaan, mihin on ollut vuosien varrella vaikeaa saada lupaa tai on ollut erittäin rajattu henkilömäärä, kertoo tapahtuman tuottaja Moona Tikka. Tavoitteena on siis ollut avata kohteita aiempaa useammille.

Esimerkiksi juuri Helsingin päärautatieasema on monien suomalaisten ikisuosikki, jonka torniin vain harva on päässyt.

”Rautatieaseman tornissa oli kierros muutama vuosi sitten, mutta halukkaita oli kahdeksansataa ja sinne pääsi kaksikymmentä”, Tikka kertoo puhelimessa.

Digitaalisuus mahdollistaa myös kansainvälisyyden. Open House Helsinki on osa Open House Worldwide -verkostoa, johon kuuluu tapahtumia ympäri maailman. Kun videoihin saadaan englanninkielinen tekstitys, voidaan niitä jakaa sekä kansainväliselle yleisölle että valtakunnallisesti.

Open House Helsinki järjestää nyt ensimmäistä kertaa omatoimisen arkkitehtuurisuunnistuksen. Etelä-Helsingin jugend-helmiä ja modernimpaa arkkitehtuuria sisällään pitävä suunnistusreitti on mahdollista kulkea koko viikonlopun ajan.

”Suunnistus on ehkä saanut koronasta lisää harrastajia. Tuntuu, että kaikki tällaiset ulkonaliikkumisharrastukset ovat lisääntyneet”, Tikka pohtii. ”Joten halusimme yhdistää arkkitehtuurin siihen.”

Suunnistusohjelman toteutuksessa Open House Helsinki tekee yhteistyötä suunnistusyhdistys Rasti-Jyryn kanssa. Rastipaikoille tuodaan oikeat rastiliput, ja QR-koodin kautta pääsee löytämään lisätietoa rakennuksesta.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä arkkitehtuurisuunnistus tarjoaa omatoimisen mahdollisuuden arkkitehtuurin kokemiseen.­

Arkkitehtiklinikat puolestaan tarjoavat mahdollisuuden kahdenkeskiseen konsultointiin arkkitehdin kanssa. Klinikoissa on mahdollisuus kysyä neuvoja arjen suunnitteluongelmiin suoraan arkkitehdeiltä. Aiemmilta vuosilta tuttu konsepti toteutetaan nyt etävastaanottoina.

”Se on ollut suosittu konsepti, joka oli helppo tuoda tähän digitaaliseen maailmaan”, Tikka sanoo.

Arkkitehtuurimuseon Puu-Käpylässä järjestettävällä kierroksella tutustutaan 1920-luvun Helsinkiin.­

Opastettuja kävelykierroksia koskevat kuuden hengen osallistujarajoitukset, ja ne ovat hyvin pitkälti loppuun varattuja.

Puu-Käpylän kävelykierros tullaan kuitenkin striimaamaan, ja Arkkitehtuurimuseon kolmesta kierroksesta 1920-luvun Helsinkiin tullaan myöskin tarjoamaan video-opastukset verkossa.

Tarjolla on myös useita erilaisia omatoimisia kierroksia, joihin voi tutustua Open House Helsingin verkkosivuilla.