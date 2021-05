Pia Lindmanin ja Kristiina Koskentolan yhteisnäyttely tavoittelee ei-tietoista.

Nykytaide

Pia Lindman & Kristiina Koskentola: Enfleshed – Elaborated 23.5. saakka galleria Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16). Ti–su 11–17. Rajoitettu yleisökapasiteetti.

Pia Lindmanin ja Kristiina Koskentolan näyttelyn Enfleshed – Elaborated purkaminen on hyvä aloittaa galleria Sinnen nurkkaan pystytetystä kuuntelupisteestä. Jakkaralla istuen voi solahtaa OMFOn eli Our Man From Odessa -yhtyeestä tunnetun German Popovin nauhoitettuun livekonserttiin Uralic Landscape.

German Popov: Uralic Landscape, nauhoitettu konsertti.­

Popov tunnetaan laajasti idästä ja lännestä eri vaikutteita sekoittavasta fuusiosta. Soundi kuulostaa siltä, kuin siihen olisi poimittu mukaan jotain Trans-Siperian jokaiselta asemalta. Mukana on paljon tuttua. Kotoisina soivat haitari, kitara ja munniharppu.

Popov on luonteva yhteistyökumppani Pia Lindmanille ja elämänsä Amsterdamin ja Pekingin välillä jakavalle Kristiina Koskentolalle. Taiteilijat ovat erikoistuneet Popovin tavoin transkulttuuriseen eli eri kulttuurien kohtaamiseen perustuvaan työskentelyyn.

Yhdessä muusikoiden, Sisä-Mongolian ja Mantšurian šamaanien sekä Suomessa toimivien yhteistyökumppanien kanssa Lindman ja Koskentola käsittelevät näyttelyssä rationaalisen ja tavanomaisen havaitsemisen ulkopuolella olevaa. Lindman puhuu ”aistinalisesta”, joka on ­ei-tietoisella tasolla vaikuttavaa. Käytännössä on kyse kehollisista elämyksistä ja tilassa aistittavasta energiasta.

Enfleshed – Elaborated -näyttelyssä pyritään niin lähelle kehollista kokemusta kuin korona-aikana suinkin on mahdollista.

Kristiina Koskentola: Cooking Disorders, pop-up-keittiö, 2014– .­

Ääniaalloilla koskettamisen lisäksi kehollista kokemusta tavoitellaan mauilla ja tuoksuilla. Koskentola valmistaa näyttelyssä kiinalaista kasviskeittoa pop-up-keittiössään Cooking Disorders (2014– ). Itse satuin paikalle kuitenkin hetkellä, jolla keittopata oli tyhjä.

Enfleshed – Elaborated on osa kolmen näyttelyn kokonaisuutta, jonka ensimmäinen osa oli esillä marraskuussa 2020 Amsterdamissa puntWG-näyttelytilassa. Kolmas osa tulee syyskuussa Turkuun Titanik-galleriaan. Gallerian ennakkotietojen mukaan Amsterdamissa nähtiin poliittisesti suuntautunut kokonaisuus, kun taas Sinnen näyttely ammentaa enemmän antropologiasta.

Antropologinen ote on selvästi esillä Koskentolan videoteoksessa Flesh and Metal. Light and Oil (2020), jossa taiteilija vierailee Mantšurian šamaanien luona. Teoksen on tarkoitus luoda tila, jossa taiteilija ja šamaani pääsevät molemmat syvälle toistensa maailmaan. Kamera pysyy kuitenkin tiiviisti Koskentolan käsissä, jolla on teoksessa myös kertojaääni.

Enfleshed – Elaborated värittyy jossain määrin myös 2000-luvun taidefilosofialla: Koskentola on tuonut kokonaisuuteen uusmaterialismista vaikutteita saaneita ”ei-rationaalisia esineitä”.

Teoksessa About Rationality I–V (2020) lasipallo, sulka, kivi ja asfaltinpala ilmentävät kaikkien materiaalien ja olevien yhteyttä toisiinsa.

Samaa filosofista pohjavirettä henkii Lindmanin galleriaan pystyttämä Aistinalinen teltta (2021). Se tuo kaarevalla muodollaan ja perusideallaan mieleen Richard Buckminster Fullerin toisen maailmansodan jälkeen kuuluisaksi tekemää geodeettisen kupolin, jonka oli tarkoitus toimia jälleenrakennuksen maailmassa tulevaisuuden asumuksena.

Luonnonmuotoja teknologiseen innovaatioon yhdistänyt kupoli on symboloinut taiteilijoille futuristista kotia, joka tarjoaa suojaa ihmisten lisäksi myös muille oleville.

Lindmanin kupolissa suoritetaan parannusrituaaleja ja tavoitellaan aistinalista. Yleisö ei pääse osallistumaan rituaaleihin, mutta se voi aistia kupolin tunnelmia sen kevyiden rakenteiden läpi. Kupolissa suoritettavat rituaalit myös dokumentoidaan näyttelyn aikana eri tavoin. ­Äänellä on jälleen tärkeä rooli.

Teltan ovensuusta löytyy mp3-soitin, josta voi kuunnella taiteilija Anna Matveisen ääni-improvisaatiota.