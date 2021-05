Ylen tv-uutisten pestin piti alun perin jäädä Marjukka Havumäelle vain kesän mittaiseksi. Hän opiskeli Turun yliopistossa kotimaista kirjallisuutta ja suunnitteli uraa äidinkielen opettajana.

Marjukka Havumäen uraan on mahtunut suuria aiheita: Neuvostoliiton hajoaminen, Esto­nian uppoaminen, tsunami, WTC-tornien terrori-iskut…

Kun Havumäki aloitti Ylen tv-uutisissa kesätoimittajana vuonna 1986, ensimmäinen juttukeikka käsitteli Tšernobylin huhtikuista ydinvoimalaonnettomuutta.

”Tietoja onnettomuudesta tuli nihkeästi, ja aihetta perattiin vielä kesän. Olin heti ensimmäisenä työpäivänäni toimittaja Marja Mannisen kanssa haastattelemassa Säteilyturvakeskuksen virkamiestä. Mannisesta tuli myöhemmin Ylen Venäjän kirjeenvaihtaja. Ihailin, miten Marja osasi kysyä niin fiksuja kysymyksiä”, Havumäki muistelee.

”En olisi ikinä uskonut, että tulen vielä kertomaan tv-uutisissa, että Tšernobylin onnettomuudesta on kulunut 35 vuotta.”

Ylen tv-uutisten pestin piti nimittäin jäädä Havumäelle vain kesän mittaiseksi. Hän opiskeli Turun yliopistossa kotimaista kirjallisuutta ja hänestä piti tulla äidinkielen opettaja.

Eikä esiintyminen koskaan ollut häntä sen kummemmin vetänyt puoleensa.

”Muistan, että koulussa luokan edessä puhuminen jännitti.”

Yliopistossa puheviestinnän opettaja, lausuntataiteilija Kaija Tuominen kehui Havumäen äänenkäyttöä ja kysyi, oliko tämä koskaan miettinyt tv-uraa. Ehkä idea jäi sieltä itämään.

Vuonna 1988 Havumäki vakinaistettiin Ylelle.

Sinä aikana hänestä on tullut Suomen virallinen hovireportteri. Havumäki on juontanut vuodesta 2010 lähtien kaikki televi­sioidut kuninkaalliset tapahtumat, viimeisimpänä Englannin kuningatar Elisabet II:n puolison prinssi Philipin hautajaiset 17. huhtikuuta.

Havumäki kertoo, ettei arkielämässään juuri seuraa kuninkaallisia. Tehtävät ovat langenneet luontaisena jatkumona Tarja Halosen presidenttikauden Linnan juhlien selostamisesta.

”2000-luvun alussa Linnan juhlien selostajaksi etsittiin ihmistä, joka seuraa paljon kulttuuria. Aiemmin selostamossa oli enemmän talouden ja poli­tiikan tietämystä. Selostaminen on ollut mukavaa vaihtelua ankkurin työhön”, uransa alussa paljon kulttuurijuttuja tehnyt Havumäki kertoo.

Hän kertoo pitävänsä työstään, mutta glamour siitä on kuitenkin usein ollut kaukana.

”Olin Lontoossa, kun Kate ja William menivät naimisiin. Toimittajille oli rakennettu parakkikylä, jonka seinät olivat paperinohuet, nettiyhteydet pätkivät, vessat olivat kaukana, eikä edes kahvia voinut kipaista läheltä, että jaksaisi pitää yllä puhetta neljän tunnin ajan”, hän muistelee.

35 vuotta ruudussa on tehnyt tehtävänsä. Havumäki epäilee olevansa se henkilö, jonka moni vastaantulija tunnistaa, muttei tiedä mistä.

”Siviilihabitukseni on niin erilainen kuin työminäni, että saan olla aika rauhassa. Joskus tulee tilanteita, joissa kysytään, että mistä minä tunnen sinut”, Havumäki kertoo.

”Eräällä lomamatkalla kohdatun suomalaisen pariskunnan rouva kertoi pitkään miettineensä, mistä minut tuntee. Sitten hän keksi: ’Sinähän olet ollut meillä matkaoppaana!´”

Vuosi sitten Yle uutisten kaikista juontajista tehtiin tuottaja-juontajia. Tuottaja päättää sisältöpäällikön alaisuudessa uutisten sisällöstä.

”Se on hirveän hyvä, koska tehtävät täydentävät toisiaan. Tuottaja tekee viime kädessä ratkaisun siitä, mikä on uutisten lähtöaihe ja mitä lähetyksestä jätetään pois, jos esimerkiksi pääministerin tiedotustilaisuus venyy. Näin korona-aikana tiedotustilaisuuksia on tullut hyvin lyhyellä varoitusajalla, joten valinnat ovat joskus olleet vaikeita. Tuottajana koen huolta siitä, että onhan tänään tarjolla kaikki oleellinen.”

Vuosiin on mahtunut monta organisaatio- ja studioilmeen uudistusta, ja tekniikka on mennyt harppauksin eteenpäin. Myös uutiset ovat muuttuneet.

”1980-luvun lopussa huomio oli kovassa taloudessa ja politiikassa. Pikkuhiljaa 90-luvulla alkoi tulla enemmän human interest -aiheita, uutisen kiinnostavuus alkoi nousta uutiskriteeriksi. Mielestäni se teki hyvää lähetyksille. Haluan kertoa ihmisten jokapäiväiseen elämään liittyviä uutisia.”

Tv-uutiset puoltavat Havu­mäen mielestä edelleen paikkaansa.

”Välillä menneinä vuosina nettihype oli talon sisälläkin niin valtava, että puhuttiin ettei kukaan kohta enää seuraa tv-uutisia. Nythän ei ole mitään merkkejä sellaisesta, meillä on jatkuvasti 800–900 000 katsojaa”, hän iloitsee.

Mutta riittämättömyyden tunteita tulee ajoittain vieläkin. Tunnetta siitä, että tietää jostain aiheesta aivan liian vähän.

”Onneksi ympärillä on niin paljon päteviä ihmisiä, uutisethan syntyvät yhteistyönä. Joskus tuntuu, että ankkuri saa paljon ansiotonta kiitosta.”