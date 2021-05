Mimosa Willamo nähdään äitinä Kiljusen herrasväen päivityksessä.

Kiljusen herrasväki seikkailee taas. Helsingissä kuvataan paraikaa elokuvaa Kiljuset, jossa perheen vanhempia esittävät Mimosa Willamo ja Ylermi Rajamaa.

Ensi vuoden alussa valkokangasensi-iltansa saava elokuva tuo Jalmari Finnen luomat hahmot nykyaikaan. Tarinassa perhe lähtee kotoaan maalta kohti Linnanmäkeä.

”Emme tavoittele lastenelokuville tyypillistä piparkakku-karkkivärimaailmaa, vaan Kiljusten Helsinki on tunnistettava Helsinki”, kertoo ohjaaja Reetta Huhtanen.

”Kohotettu realismi muuttuu sadun kaltaiseksi, kun absurdit tapahtumat vyöryvät.”

Käsikirjoittajien John Lundstenin ja Jenny Dahlströmin työsarkaan on kuulunut sekä huumorin päivittämistä että varsinaisen tarinan punomista, sillä varhaiset Kiljusen herrasväki -kirjat olivat tarinakokoelmia, enemmän tilanteiden kuvailua kuin juonellisia kokonaisuuksia.

Huhtanen vakuuttaa, että elokuvan käsikirjoituksessa kaikki juontaa juurensa Finnen tekstiin.

”Jos vanhoissa kirjoissa Kiljuset lähtivät markkinoille, nyt he myyvät tavaroitaan kirpputorilla.”

Luvassa on muun muassa kohtaaminen presidentin ja hänen koiransa kanssa. Kiljusilla on tässä versiossa kaksi lasta, kaksoispojat Mökö ja Luru, joita esittävät Hugo Koivulehto ja Nino Kröger. Veljeksistä on tehty tarinan näkökulmahenkilöt.

Muutoksista Huhtanen mainitsee, että toisin kuin Finnen tarinoissa, maaseudun ja kaupungin voimakas vastakkainasettelu ei enää kuulu tarinaan.

Kiljusten vetovoiman ytimessä on Huhtasen mukaan sääntöjen ja normien vastaisuus. Perhe on hyväsydäminen ja vapaa.

”Finnen kirjoissa ei vanhemmilla ole kovin erillisiä luonteita. Meillä on karismaattisen energinen äiti ja hajamielisempi isä. Willamo ja Rajamaa istuivat rooleihin siis oikein hyvin”, ohjaaja sanoo.

Huhtanen itse tunnetaan parhaiten dokumenttielokuva-Jussilla palkitusta Aatos ja Aminesta, joka valmistui toissa vuonna. Hänelle harppaus perinteisestä seurantadokumentista vauhdikkaaseen perhe-elokuvaan ei ole kuitenkaan suuri.

”Ajattelen elokuvanteosta niin, että keinot pitää valita aiheen mukaan. On toissijaista, tehdäänkö fiktiota vai dokumenttia”, Huhtanen sanoo.

Ehkä suurimman yllätyksen Kiljuset-elokuvan kuvausten aikana ovat tarjonneet eläimet. Kiljusten mukana Helsingissä nimittäin liikkuvat myös koira ja kissa.

”Viattomasti en ihan tajunnut, mitä se on, kun on joka päivä elämiä kuvauksissa. Kommunikaatio kissan ja koiran kanssa on vajavaisempaa kuin ihmisen kanssa”, Huhtanen sanoo naurahtaen.

”Meillä on loistava eläintenkouluttaja, mutta eläimet ovat silti eläimiä.”

Mimosa Willamo näyttelee tulevassa elokuvassa Kiljusen perheen energistä äitiä.­

Äitiä näyttelevä Mimosa Willamo tuli mukaan elokuvahankkeeseen myöhään, vasta tämän vuoden puolella. Hän piti käsikirjoituksessa heti sen yleissävystä.

”Se ei ollut lasta tai katsojaa aliarvioiva, ei liian opettavainen”, Willamo kuvailee.

”Itsekin olisin katsonut kohderyhmäikäisenä mielelläni juuri tällaisen elokuvan.”

Elokuvantekoon lähdettiin Willamon mukaan puhtaalta pöydältä: näyttelijöitä erikseen neuvottiin, ettei Kiljuset-kirjoja tarvitse lukea tai aiempia elokuvia katsoa, jottei niistä turhaan jää vaikutelmia.

”Tässä ei olla sadan vuoden takaisessa maailmassa.”

Eläinten kanssa työskentelyn mutkikkuus ei tullut Willamolle yllätyksenä. Antaessaan haastattelua kuvauspäivän jälkeen puhelimitse kotoaan hän havainnoi samalla omaa kissaansa.

”Kissa ei ota käskyjä vastaan. Kissaa ei noin vain kouluteta.”

Kiljusen herrasväki on seikkaillut niin lehdissä, kirjoissa, näytelmissä kuin elokuvissakin.­

Suosikkien paluu valkokankaalle

Kiljusen herrasväki seikkaili ensin Jalmari Finnen (1874–1938) lehtiin kirjoittamissa tarinoissa ja sitten menestyskirjoissa. Näytelmäversioitakin on esitetty useita.

Ensimmäinen elokuva aiheesta valmistui jo 1921, ja sen ohjasi Finne itse. Viisiminuuttisen nimi on Kiljusen pojat koulussa. Mykkäkomedia on katsottavissa ilmaiseksi Elonet-verkkopalvelussa.

Vuoden 1981 elokuva Kiljusen herrasväki oli yleisömenestys. Siinä vanhempia näyttelivät Marja-Sisko Aimonen ja Jukka Sipilä. Elokuvan ohjasi Matti Kuortti, samoin kuin jatko-osan Kiljusen herrasväen uudet seikkailut (1990), joka sai enää murto-osan edeltäjänsä yleisömäärästä.

Vielä vuoden 2019 lopulla uutisoitiin Janne Katajan ja Aku Hirviniemen tuotantoyhtiön Hihhihhiin aikeesta filmata uusi Kiljuset-elokuva. Nyt kuvauksiin ehtinyt Kiljuset on puolestaan Tack-tuotantoyhtiön ja tuottaja Melli Maikkulan hanke. Kilpailevista hankkeista vain Tackin elokuva sai Suomen elokuvasäätiön tuet. Hihhihhiin projektin etenemisestä ei ole kerrottu toissa syksyn jälkeen.

Finnen teosten tekijänoikeussuoja päättyi, kun hänen kuolemastaan tuli kuluneeksi 70 vuotta vuonna 2008.