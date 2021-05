Minna Haapkylä, näyttelijä, on nykyään ensisijaisesti Minna Haapkylä, tuottaja. Miten isojen elokuva- ja teatteriroolien herkkävaistoisesta tulkitsijasta tuli tuottaja vallan ja rahan maailmaan?

Kalastajatorpan konferenssikeskuksen ravintolasali on kummallisen täynnä ihmisiä. Melkein kaikilla on maskit kasvoilla, mutta muuten näyttää ihanan, tavallisen touhukkailta kuvauksilta.

Työn alla on Nokian vuosista 1988–1990 kertova sarja Made in Finland. Salin perällä, ikkunoiden luona on Jorma Ollilalle ja Simo Vuorilehdolle katettu pöytä, punaviiniäkin on.

Ollila eli Sampo Sarkola ja Vuorilehto eli Jukka Puotila seisoskelevat sivummalla juttelemassa. Ohjaaja Maarit Lalli kumartuu puhumaan jotain tuottaja Minna Haapkylälle.

Hetki on muuten aito, paitsi että Haapkylä on usutettu juttelemaan Lallille, jotta Sami Kero saisi hänestä tähän juttuun kuvan.

Tuottaja työn touhussa. Tilanteen tasalla.

Mutta ei se mielikuvien hahmo, mustiin pukeutunut vallakas ja rahakas mies, vaan Minna Haapkylä! Hän, jota on totuttu katsomaan kameran edessä ja näyttämöllä. Televisiosarjoissa, elokuvissa, teatterissa.

Kuinkas nyt näin?

”Ai kuinka mä olen tähän sotkeentunut? Mähän rupesin opiskelemaan 2013, alkoi 37-vuotiaana tulla olo, että tämä näytteleminen on nähty. Olin saavuttanut kaikki unelmani, jotka liittyi näyttelemiseen.”

Haapkylä on selvästi tottunut haastateltava. Hän puhuu nopeasti ja paljon, ja vastaa kysymyksiin usein ennen kuin niitä ehtii esittääkään.

Näin se alkoi, tie tuottajaksi:

Haapkylä oli saanut näytellä isoja rooleja, ja tehnyt töitä myös ulkomailla. Hän tunsi kyynistyvänsä, työ ei enää tarjonnut haastetta.

”Mikä ei siis tarkoita…” Haapkylä huudahtaa edellä kertomansa jälkeen ja jatkaa:

”En vain löytänyt siitä omasta työstäni… Kyllästyin itseeni näyttelijänä tosi paljon.”

Parhaimmillaan näyttelijä voi tehdä mielettömän pitkän uran, Haapkylä korostaa, kunhan vain säilyttää työssään uteliaisuuden ja raikkauden.

Ne olivat häneltä kateissa.

37-vuotiaana Minna Haapkylästä tuntui, että hän oli perinpohjin kyllästynyt omaan näyttelijäntyöhönsä.­

Näyttelijöille ”luonnollinen” vaihtoehto on usein käsikirjoittaminen tai ohjaaminen.

Se ei Haapkylästä tuntunut houkuttelevalta. ”En myöskään pidä itseäni tarpeeksi visuaalisena ihmisenä, että olisin hyvä ohjaaja.”

Mutta sitten silmiin osui ilmoitus Aalto-yliopiston tv- ja elokuvatuotannon koulutusohjelmasta. Haapkylä haki, ja pääsi.

Tuottaja, Haapkylä sanoo, on oikeastaan yhtä lähellä ohjaajaa kuin näyttelijä, mutta eri puolella.

”Näyttelijä on tulkitsija, joka toteuttaa ohjaajan visiota, tekee roolin lihaksi. Tuottaja tekee hirveän paljon samaa: mahdollistaa ohjaajalle vision toteutumisen.”

On myös niin, että usein ohjaaja tarvitsee apua, vaikka omaisikin vahvan näkemyksen. ”Visio ei välttämättä artikuloidu oikein. Pitää hakea, että mikä on se ydintarina, jonka ohjaaja haluaa kertoa.”

Tuon ytimen etsiminen on Haapkylän mukaan hänen oman tuottajuutensa keskiössä.

Vaikka kolmenkymmenen vuoden taakse sijoittuvassa Made in Finlandissa ydin – matkapuhelinyhtiön synty ja miten sitten kävi – oli tietyllä tavalla tiedossa, ei projektin kirkastuminen ollut tälläkään kertaa yksinkertaista.

”Maarit oli puhunut mulle aiemmin, että yrittää tehdä Nokia-elokuvaa. Sanoin jo silloin, että se olisi ennemmin tv-sarja. Kun siinä on Motorola-oikeudenkäynti, se millainen tulikoe patenttioikeus Washingtonissa oli nuorille asianajajille. Ja sitten Ollilan nousu matkapuhelinten johtajaksi. Ja sitten insinööritaso, se miten ne Nokiassa teki pienimmän puhelimen maailmassa. Se oli mahdotonta tehdä yhdessä leffassa.”

Maarit Lalli oli tehnyt muistiinpanoja ja haastatellut entisiä nokialaisia seitsemän vuotta.

”Tämä on Maaritin juttu. Mutta mun panos on se, että työstettiin esiin se, mikä on tärkeintä. Saatiin kasaan ydinjuttu. Sen kanssa menin Maikkarille, ja sieltä tuli nopeasti vastaus, että tämähän on timanttia.”

Nyt sarja on siis tuotannossa, ja ulos sen on tarkoitus tulla ensi vuoden keväällä. Ensin CMorelta, sitten MTV3:lta.

Kuvausrekvisiittöri Kaisa Luostarinen asettelee lounaspöytää ojennukseen Kalastajatorpalla. Nokiasta kertovan Made in Finland -sarjan ohjaaja Maarit Lalli ja tuottaja Minna Haapkylä juttelevat taustalla.­

Tuottajana Haapkylälle kuuluu paitsi idean hiominen, myös raha.

”Mun velvollisuus on katsoa, millaiseksi juttu paisuu, ettei ohjaajan tarvitse miettiä sitä. Että nyt näyttää siltä, että näitä avaruusaluksia on liikaa, meillä ei ehkä ole tähän varaa. Että tarvitseeko tämän tapahtua avaruudessa? Tätä olen oppinut ihan käytännössä, että hitto jotkut asiat maksaa enemmän kuin olen ajatellutkaan.”

Haapkylälle näyttelijäntyötä talous- ja numeropainotteisempi ammatti on tietyllä tavalla kotiinpaluu. Hän kertoo kirjoittaneensa aikoinaan ylioppilaskirjoituksissa 1992 laajasta matematiikasta vahvan L:n ja päässeensä ylioppilastodistuksella suoraan yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Tuo suunta sai jäädä pois, kun Haapkylä pyrki ja pääsi Teatterikorkeaan, josta hän valmistui 1997.

Nyt tuottajan tutkinto on melkein valmis, kirjallista lopputyötä vailla.

Haapkylälle kävi kuten niin monelle muulle: lopputyö jäi kirjoittamatta, kun tarjottiin töitä. Rabbit Filmsin toimitusjohtaja Olli Suominen soitti hänelle, ja kertoi, että tuotantoyhtiössä haluttaisiin tehdä enemmän draamaa, eikä ainoana sen parissa työskennellyt Jani Volanen riittänyt. Kiinnostaisiko Haapkylää tulla vetämään osastoa?

Kyllä vain kiinnosti.

Tällä hetkellä tuotettuna on komediasarja Kioski sekä Aleksi Salmenperän uusi elokuva Kupla. Tekeillä on Made in Finlandin lisäksi Volasen käsikirjoittama ja ohjaama Munkkivuori, joka muuten sekin sijoittuu 1980-luvulle.

Minna Haapkylä ja kuvaussihteeri Jenni Dollery katsovat kuvattavaa lounaskohtausta monitorista.­

Minna Haapkylä on asunut melkein koko ikänsä samassa paikassa Helsingin Linnunlaulussa, siinä ehkä kaikkein kauneimmassa radanvierustan talossa.

Sieltä käsin Haapkylä ramppasi aikoinaan Harjun nuorisotalolla Maija Vilkkumaan ja Isa-Eerika Lehdon kanssa, harjoitteli bassonsoittoa ja perusti vuodesta 1990 vuoteen 1995 toimineen Tarharyhmä-bändin. Lähti kuusitoistavuotiaana keikkailemaan muun muassa Popedan kanssa eikä omien sanojensa mukaan koskaan kuullut vähättelyä sukupuolensa vuoksi. Muutaman kerran bändiläiset joutuivat musiikkimaailman liepeillä pyörivien vanhempien miesten kanssa ikäviin tilanteisiin, mutta selvisivät niistä onneksi päättäväisyydellä.

Se, ettei Haapkylän ole tarvinnut koskaan epäillä itseään sukupuolensa tai ammattitaitonsa takia, ei tietenkään poista näitä kysymyksiä hänen elämästään. Ne ovat tuottajan – perinteisesti varsin miehisen – ammatin myötä päinvastoin tulleet näkyvämmiksi.

Silmät on ollut pakko avata sille, että tuottajalla on valtaa, ja valta mahdollistaa aina sen väärinkäytökset.

”Valtahan on rakenteissa, tietenkin. Jos on rakenteellisesti niin, että tuottajalle on ikään kuin kaikki mahdollista, niin en yhtään ihmettele sitä, että lähtökohtaisesti ei ollenkaan paha ihminen ajautuu tekemään pahoja tekoja saatuaan valtaa.”

Sille, että Suomen pienissä piireissä ja monella tavalla maanläheisessä työkulttuurissa olisi synkkiä tuottajasalaisuuksia Amerikan malliin, Haapkylä vähän hymähtää. Sitten hän vakavoituu.

”Sellaista, että nuori kaunis tyttö menee hotellihuoneeseen castingiin… on sitä Suomessakin tapahtunut. Ja minusta on erittäin hyvä, että luonnollisesti tuo kaikki tulee esiin.”

Erityisen tärkeää vallasta ja sen väärinkäytöksistä puhuttaessa on Haapkylän mukaan tiedostaa, että valtaa voivat käyttää väärin myös ihmiset, jotka ensisilmäyksellä kuuluvat vähemmistöön. Se, että Haapkylä on lesbo ja nainen, ei tarkoita, etteikö hänen tarvitsisi olla valppaana.

”Meillä oli juuri hirveän hyvä monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskoulutus, Sara Salmanin pitämä, jossa mietittiin omaa etuoikeutettua asemaa. Lähtien siitä, että kun menet johonkin rakennukseen, niin kiinnitätkö huomiota kuinka monta rappusta tai kynnystä siellä on.”

Maailma on muuttunut nopeasti, niin että moniin asioihin kiinnitetään jo huomiota melkein automaattisesti.

”Minäkin voin jo olla, että enpä nyt ota päärooliin tätä nelikymppistä heteromiestä. Tähän pystyn helposti. Mutta mitä jos haluaisin siihen musliminaisen? Se on valinta, jota ei tee automaattisesti.”

Jotta monimuotoisempi, kaikille avoimempi maailma syntyisi, pitää jokainen valinta kyseenalaistaa, Haapkylä muistuttaa.

Myös Made in Finlandissa on pohdittu tätä, vaikka sitä ei ehkä heti huomaa.

”Me kerrotaan vuoden 1988 yritysmaailmasta! Ei siellä ollut yhtään muun väristä ihmistä töissä kuin kantasuomalaisia. Tajusin, että taas me kerrotaan tällaisesta.”

Ohjaaja Maarit Lalli halusi aikakaudesta eheän, joten Netflixin menestyneen Bridgerton-sarjan tyyppiseen ”värisokeaan” kerrontaan ei ollut mahdollisuutta.

Sukupuolen kanssa oltiin vähän höllempiä.

”Me on mietitty tätä todella paljon. Että muutetaanko asioita siksi, että se näyttäisi paremmalta nykykatsojan silmissä. No me valittiin se, että muutettiin joidenkin hahmojen sukupuolta. Ollaan lisätty naisinsinööri ja naisjohtaja, muokattu vähän henkilöitä.”

Ratkaisua tukee se, että vain isot, julkisuudessa esiintyneet nokialaiset on kirjoitettu mukaan nimillään, muiden roolihahmojen nimet ja yksityiselämät on keksitty. Haapkylä itse tekee esimerkiksi kahden kuvauspäivän roolin luottamusmies Lahja Leinona.

Se on, sivumennen sanoen, hirveän kivaa.

”Ei sillä, että valitsisin käsikirjoituksesta, että mä näyttelen sitten tämän tai tunkisin itseäni joka tuotantoon.”

Mutta näyttelemisestä on tullut taas ihanaa nyt, kun Haapkylällä on kokonaisperspektiivi koko tuotantoon.

”Sain toki aiemminkin, kun tein isoja rooleja, vaikuttaa rooliin ja käsikirjoitukseenkin. Mutta tajusin, että oli aina asioita, joista minut jätettiin ulkopuolelle, koska olin näyttelijä. Ja mä olisin halunnut osallistua kaikkeen...”

Haapkylä tehostaa viimeistä lausettaan hienoisella leikkikarjunnalla.

Minna Haapkylä juttelee Made in Finland -sarjan käsikirjoittajan ja ohjaajan Maarit Lallin kanssa Kalastajatorpan salissa.­

Maailma on koko ajan monessa suhteessa vähän parempi.

Sen Minna Haapkylä on havainnut paitsi työelämässä, myös yksityiselämässään. Kun hän alkoi seurustella näyttelijä Joanna Haartin kanssa erottuaan pitkäaikaisesta puolisostaan ja lastensa isästä Hannu-Pekka Björkmanista vuonna 2014, eivät kulmakarvat kohoilleet.

Tai varmasti kohoilivat, mutta eri syystä kuin mitä aiemmilla vuosikymmenillä olisi tapahtunut.

”Iso juttu oli ennemmin se, että minä ja HP erottiin. Se tuntui olevan kaikille mielettömän iso juttu. Että miten nekin eroaa. Se johtui varmaan eniten siitä, että oltiin oltu niin kauan yhdessä, kaksikymmentä vuotta.”

Toki Haapkylä muistaa myös kohdanneensa ihmettelyä. ”Että sä vaihdat HP:n naiseen. En todellakaan vaihda ketään kehenkään.”

Sittemmin Haapkylä on huomannut, että jos hänen puolisonsa sukupuolesta on jotain sanottu, on se ollut outona pidetyn sijaan ennemmin, että ”cool, tyttöystävä”.

Mikä on tietenkin vähän hullunkurista sekin.

”Nimenomaan, siinä ei ole mitään erilaista. Olen tavallinen ja tylsä lesbo!”

Haapkylää naurattaa.

Haapkylä ja Haartti sekä heidän kanssaan vuoroviikoin asuvat Haapkylän 16- ja 13-vuotiaat pojat asuivat jonkin aikaa Lauttasaaressa, missä myös Björkman ja hänen uusi puolisonsa Nina Honkanen asuvat.

Nyt Haapkylä, Haartti ja pojat ovat palanneet rakkaaseen Linnunlauluun.

Heidän uusperheessään, joka Björkmanin parisuhteen myötä laajentui Honkasen pojilla, on koko ajan mennyt kaikki hyvin. ”Me ollaan oltu HP:n kanssa aina kauhean tiiviisti tekemisissä ja ollaan nyt Ninankin kanssa, mikä on ihanaa.”

Silti uusperheellisyys ei ole ollut helppoa. ”Se kaikki yhteensovittaminen! Pitäisi olla parisuhdeaikaa, sitten mun äitirooliaikaa, työaikaa…”

Tai siis Haapkylän oman pään mielestä pitäisi.

”Minulle on meidän uusperhekuvioissa haastavinta, että minulla on niitä rooleja. Joanna on paljon joustavampi sen suhteen, että asiat limittyy ja lomittuu. Minulla on niitä lokeroita, että nyt on tämä aika, nyt ei ole tämän aika. On ollut iso juttu oppia, että voi olla sekä puoliso että äiti, ja töistä esimerkiksi soittaa kivan puhelun puolisolle.”

Tai ottaa vastaan lasten viestejä, kuten nyt. Haapkylä siirtää vähän pöydällä olevaa puhelintaan.

”Mun kohdalla äitiydestäkin voi puhua yhtenä roolina – ja olen yrittänyt päästä näistä rajatuista rooleista eroon. Kaikki puoleni voisivat olla minussa läsnä yhtäaikaa. Äitiys aktivoituu silloin, kun lapset ovat siinä, eikä se äidin rooli ole läsnä esimerkiksi täällä töissä. En mä nyt unohda sitä, olen tietoinen, että saattaa tulla… niin kuin nyt esimerkiksi jotain…”

Haapkylä vilkaisee puhelintaan.

Siihen nähden, että haastattelu on kestänyt jo puolitoista tuntia, lapsilta tulee viestejä, Made in Finlandin tiiviin Kalastajatorppa-kuvauspäivän kuvaukset ovat siirtyneet jo ulos ja jostain kuuluu helikopterin ääni, ”meillä on kyllä helikopteri, mutta ei tänään”, on Minna Haapkylä enemmän kuin rauhallinen.

Vaikka eihän se ole ihme.

Hän on tilanteen tasalla.