Jordan Kristine Seamón ja Jack Dylan Grazer näyttelevät HBO:n sarjassa We Are Who We Are.­

Call Me By Your Name -elokuvan ohjaajan Luca Guadagnino HBO-sarja We Are Who We Are oli mennyt minulta jotenkin ohi. Se ilmestyi jo viime talvena eikä herättänyt valtavia aaltoja, ei ainakaan sellaisia kuin vaikkapa toinen HBO:n nuorten laatusarja Euphoria.

Ohjaaja Luca Guadagnino­

Onneksi löysin sarjan nyt. Sen miljöö on herkullinen, keino­tekoinen USA keskellä Italiaa, armeijan tukikohta. Tarina saa alkunsa, kun Frankie (Jack Dylan Grazer) muuttaa sinne New Yorkista, koska hänen äidistään (Chloë Sevigny) on tulossa tukikohdan uusi komentaja.

Hitaasti kehittyvä sarja on täynnä kivistävän kauniita kuvia ja tunnelmia. Guadagnino ymmärtää hienosti, että nuoruus perustuu intohimolle, kohdistui se sitten musiikkiin, muotiin tai elämään itseensä. Myöskään aikuisuutta ei jätetä käsittelemättä. Äidin ja pojan väliseksi konfliktiksi nousee väkivalta sen eri muodoissa.

Murheita Manhattanilla

Jostain syystä koronapandemian aikana olen erityisesti nauttinut New Yorkiin sijoittuvista kirjoista. Nojatuolimatkailua vai suurkaupungin vieraantuneisuuteen samastumista? Ehkä molempia.

Kirjailija Mary Gaitskillin esikoisteos, novellikokoelma Bad Behavior (1988) vie anteeksipyytelemättä keskelle tylyä todellisuutta. Sen hahmot ovat prostituoituja, huumeidenkäyttäjiä, pettäjiä ja sadomasokisteja. He ovat hylättyjä ja epätoivoisia, mutta myös täynnä älykkäitä ja hauskoja huomioita.

Gaitskillin kieli on erityistä. Epäsovinnaisen lian keskelle piirtyy paljon kauneutta. Jos pidät Raymond Carverista ja Lucia Berlinistä, on todennäköistä, että pidät myös Mary Gaitskillista. Ainakin itse janoan lisää.

Materia vai henki?

Kun perheenjäsen kuolee, ihminen ei menetä ainoastaan rakastaan vaan myös sen version itsestään, joka oli aiemmin. Ja menetys kertautuu, kun suru muuttaa muutkin perheenjäsenet vieraiksi.

Yaa Gyasin teos Maa ja taivas (2020, suom. Arto Schroderus) on koskettavuudessaan parhaimpia tänä vuonna lukemiani teoksia.

Teoksen päähenkilö Gifty on lahjakas nuori nainen, joka yrittää ymmärtää, miksi hänen veljensä jäi koukkuun opioideihin ja kuoli. Samalla hän yrittää löytää uudelleen yhteyttä äitiinsä, joka ei meinaa päästä ylös sängystä menetettyään poikansa.

Oman sävynsä surukuvaukselle antaa materialistisen ja hengellisen maailmankuvan kamppailu. Gifty on neurotieteen opiskelija, joka tutkii riippuvuuksia hiirikokeilla. Samalla hän tarvitsee uskontoa lohdukseen, vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin tiede ei voi vastata.

Gyasin romaani esittää surun ytimestä käsin elämän suurimpia kysymyksiä merkityksestä ja vapaasta tahdosta. Raskaista teemoista huolimatta teosta on helppo lähestyä.

Eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa 28.4.–5.5.

Kaunokirjallisuus

1) Hanna Brotherus: Ainoa kotini

2) Enni Mustonen: Näkijä

3) Nina Gimishanov: Tatko

4) Jojo Moye: Yömusiikkia

5) Heidi Airaksinen: Vierge Moderne

6) Susanna Alakoski: Pumpulienkeli

7) Camilla Läckberg: Naiset vailla armoa

8) Anneli Kanto: Rottien pyhimys

Tietokirjat

1) Lauri Hokkanen: Kenen joukoissa seisoin

2) Vivian Gornick: Toisissamme kiinni

3) Kamala Harris: Totuuden puolella

4) Paavo Arhinmäki: Kaiken se kestää

5) Marjo Seki: Okazu, japanilaista kasvisruokaa

6) Tiedenaiset: To do: terveys

7) Catherine Belton: Putin’s People

Kirjailija Mary Gaitskill­