Jed Mercurion käsikirjoittama sarja kertoo poliisin sisäistä korruptiota tutkivasta yksiköstä. Taso on korkea kuudennenkin kauden jaksoissa.

Brittisarja Line of Dutyn seikkailut eri katsojapalveluissa on oma lukunsa. BBC:llä vuonna 2012 alkanutta sarjaa on esitetty Suomessa milloin missäkin, mutta juuri nyt tilanne on vihdoin harvinaisen selvä: edelliset viisi kautta löytyvät sekä C Morelta että Ruutu+:sta, ja uusin, uunituore kuudes kausi on rantautunut peräti Yle Areenaan.

Suositeltavaa olisi ahmia ne viisi kautta ensin, sillä muuten on vaikea saada selkoa henkilöiden välisistä jännitteistä. On se vähän vaikeaa silti, sillä kaikenlaista on ehtinyt tapahtua.

Huippukäsikirjoittaja Jed Mercurion täysosumasarja kertoo poliisiyksiköstä, joka tutkii poliisilaitoksen sisällä rehottavaa korruptiota. Jännitys syntyy jatkuvasta epävarmuudesta ja vainoharhaisuuden ilmapiiristä. Kuka tahansa voi olla mätä omena. Myös päähenkilöt.

Kolme vakiohahmoa Steve Arnott (Martin Compston), Kate Fleming (Vicky McClure) ja Ted Hastings (Adrian Dunbar) ovat edelleen mukana, mutta Kate on kyllästynyt lahjottujen kyttäämiseen ja siirtynyt murhatutkinnan puolelle. Vaan eipä aikaakaan, kun käy ilmi, että hänen yksikössään on jotain hämärää.

Vieläkö tuttu kuvio toimii, tutut kyyläävät katseet ja epämääräiset tapaamispaikat? Kahden jakson perusteella kyllä. Jokaisen hahmon mielenterveys tuntuu olevan vaakalaudalla, mutta onko eniten sekaisin Katen uusi pomo, Kelly Macdonaldin näyttelemä Jo Davidson?

Kiinnostava pikkufakta: poliisit ovat neuvoneet sarjan tekijöitä anonyymisti.

Line of Duty, C More ja Ruu­tu+ (kaudet 1–5) ja Areena (kausi 6) sekä TV1 alkaen 17.6.