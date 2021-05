Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Äideistä parhain ★★★

(Suomi 2005) Klaus Härön liikuttavassa historiallisessa draamassa pikkupoika (Topi Majaniemi) lähetetään sotalapseksi Ruotsiin. (K12)

Teema klo 12.00

Monsterit Oy ★★★★

(USA 2001) Tarmo Karvanen (äänenä Jussi Lampi) ja muut monsterit säikyttelevät nukkuvia lapsia. Pixar-yhtiön animaatio on täynnä hassuja yksityiskohtia. (K7)

Nelonen klo 12.35

Emoji-elokuva ★★

(USA 2017) Meh-emojipoika (äänenä Aksu Palmén) aloittaa työt älypuhelimessa. Emoji-symboleihin perustuva animaatio on tuotesijoittelun juhlaa. Erityisen härskiä tuputtava mainonta on siksi, että elokuva on suunnattu lapsille ja teineille. (K7)

MTV3 klo 13.00

I'll See You in My Dreams ★★★

(USA 2015) Eläkeläisnainen (Blythe Danner) ystävystyy tyttärensä ikäisen uima-altaita siivoavan nuorukaisen (Martin Starr) kanssa. Brett Haleyn draama ratsastaa harmaille panttereille suunnattujen elokuvien buumilla. (K12)

Frii klo 18.00

Megalodon ★★★

(USA 2018) Vain mestarisukeltaja (Jason Statham) voi pelastaa tutkimusaluksen tiimin jättihain hampaista. Jon Turteltaub filmatisoi Steve Allenin kauhuromaanin Meg – Syvyyksien kauhu. Toimintaelokuva nostaa hattua Steven Spielbergin vuonna 1975 ensi-iltansa saaneelle klassikolle Tappajahai. 23-metrinen hirviö tosin saa esikuvansa näyttämään surkealta sintiltä. Musiikin on säveltänyt Harry Gregson-Williams. Jatko-osan pitäisi ilmestyi vuonna 2023. (K12)

Sub klo 21.00

All Is Lost ★★★★

(USA 2013) Yksinäinen purjehtija (Robert Redford) tekee haaksirikon Intian valtamerellä. J.C. Chandorin seikkailuelokuva luottaa hienovireiseen tarinankerrontaan. (K16)

TV5 klo 21.00

Mama ★★★

(USA 2013) Pariskunnan (Jessica Chastain ja Nikolaj Coster-Waldau) huushollissa alkaa tapahtua yliluonnollisia, kun pari ottaa huostaansa miehen kuolleen veljen tyttäret. Andrés Muschiettin kauhuelokuvan teema on äitiys. (K16)

Kutonen klo 21.00

Thelma & Loiuse ★★★★★

(USA 1991) Ystävysten Thelman (Geena Davis) ja Louisen (Susan Sarandon) lomareissu muuttuu pakomatkaksi. Ridley Scottin ohjaama ja Callie Khourin käsikirjoittama tie-elokuvan moderni klassikko oli 30 vuotta edellä aikaansa ja on yhä vallankumouksellinen. Elokuvan tärkein oivallus on paljastaa naisvihan jatkumo verbaalisesta häirinnästä seksuaaliseen väkivaltaan. Brad Pitt hurmaa läpimurtoroolissaan liftarina. (K16)

Teema klo 21.01

Pidä huivista kiinni, Tatjana! ★★★

(Suomi 1994) Rokut Reino (Matti Pellonpää) ja Valto (Mato Valtonen) tarjoavat virolaiselle Tatjanalle (Kati Outinen) ja venäläiselle Klavdialle (Kirsi Tykkyläinen) kyydin Tallinnan-laivalle. Aki Kaurismäen 1960-luvulle sijoittuvan mustavalkoisen tie-elokuvan päähenkilöt ovat puheliaampia kuin ohjaajan elokuvien hahmot yleensä. (K7)

Teema klo 23.10

Iron Man 2 ★★

(USA 2010) Rautamies (Robert Downey Jr.) saa venäläisen kilpailijan: Ivan Vankon (Mickey Rourke). Jon Favreaun ohjaaman Marvel-sarjakuvafilmatisoinnin jäätävin erikoistehoste on Rourken irvokas naama, jonka ”kauneus”kirurgit ovat jäädyttäneet ikiroutaan. (K12)

Nelonen klo 0.05

Mortdecai ★★

(USA 2014) Brittitaidevaras lordi Mortdecai (Johnny Depp) jahtaa Goyan maalausta. David Koeppin rikoskomedia varastaa Guy Ritchieltä . (K12)

Nelonen klo 2.35